К сердцу Чечни. Экскурсионный осенний тур

Чеченская Республика, несомненно, поразит вас своей статностью, гордостью и великолепием

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Чеченская Республика, несомненно, поразит вас своей статностью, гордостью и великолепием.

В данном туре мы посетим лучшие достопримечательности региона – увидим ставшую визитной карточкой Грозного мечеть «Сердце Чечни», мечети «Гордость мусульман», а также посетим мечеть «Сердце Матери», выполненную в стиле хайтек, и посмотрим на столицу Чечни с высоты 33-го этажа.

Познакомимся с бытом и культурой – пообщаемся с местным народом, попробуем национальную еду и, наконец, полностью разрушим все мифы, окутывающие данный регион.
К сердцу Чечни. Экскурсионный осенний тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный осенний тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный осенний тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный осенний тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный осенний тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный осенний тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный осенний тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный осенний тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный осенний тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный осенний тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный осенний тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный осенний тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный осенний тур
К сердцу Чечни. Экскурсионный осенний тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Экскурсия по Грозному
Экскурсия по Грозному
Посетим лучшие места Чечни и увидим город с высоты 33-го этажа
Быт и культура Чечни
Быт и культура Чечни
Пообщаемся с местным народом и попробуем национальную еду
Живописные виды
Живописные виды
Полюбуемся видами высокогорного озера Кезеной-Ам с его чистейшей водной гладью

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Грозный

Встреча в аэропорту столицы Чеченской республики – города Грозного.

Групповой трансфер в 13:30.

Размещение в отеле после 14:00.

Отправление на пешеходную экскурсию, во время которой вы посетите:

  • Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова в городе Грозный, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову;
  • сквер Журналистов;
  • площадь Дружбы народов;
  • проспект Путина;
  • бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома, который является наследием столицы Чечни.

Обед с национальными блюдами чеченской кухни.

Продолжение экскурсии с посещением мечети “Сердце Чечни”.

Мечеть представляет собой уникальное сооружение: наружные и внутренние стены мечети отделаны редчайшей горной породой — травертином, а интерьер мечети обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара в Мраморном море.

На прилегающей территории установлено несколько фонтанов, разбиты места для отдыха, аллеи.

Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила, заложенную в 1868 году, прогуляетесь по цветочному парку, а завершит программу посещение высотного комплекса «Грозный-Сити» с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.

Трансфер в гостиницу после экскурсии.

Приезд. ГрозныйПриезд. ГрозныйПриезд. ГрозныйПриезд. Грозный
2 день

Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и Шали

Завтрак в отеле.

Встреча с местным гидом.

Сегодня вас ждет поездка к высокогорному озеру Кезеной-Ам.

По пути вы сделаете остановку в селении Ведено, где увидите стены крепости, которой более 200 лет.

Далее по асфальтированной дороге подниметесь около 24 километров к красивейшему перевалу Харами, находящемуся на высоте 2400 метров над уровнем моря.

После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, начнется спуск к озеру около 11 км.

Вы проедете аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.

Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.

Аул очень живописен.

С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского – известного Абрека.

Обед в кафе у озера (самостоятельно).

Раскинувшееся среди горных степей и скал, озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой.

Первое что бросается в глаза — это удивительный голубой цвет воды, который меняет свои оттенки в зависимости от погоды и времени суток.

Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря.

Далее вас ждет небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой».

В городище Хой древнего общества Чеберлой вы подниметесь на шестиэтажную боевую башню, увидите петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.

В завершении дня вы посетите мечети Мечети «Сердце Матери» и «Гордость Мусульман», особенно красива их подсветка в вечернее время.

Мечеть имени Аймани Кадыровой в г. Аргун («Сердце Матери»), рассчитанная на 15 тысяч человек, была торжественно открыта в июне 2014 года.

Для удобства верующих проектировщики предусмотрели множество входных дверей – в общей сложности их 26.

Мечеть “Гордость Чечни” в городе Шали является одной из крупнейших в Европе мечетей «Гордость Мусульман».

Мечеть входит в состав комплекса "Шали-Сити".

Возвращение в отель.

Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и ШалиЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и ШалиЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и ШалиЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и Шали
3 день

Аргунское ущелье. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Вещи берем с собой.

Ваш путь будет проходить через Аргунское ущелье, и, проезжая по узкой извилистой дороге, вы можете насладиться удивительной красотой первозданной природы.

Посещение краеведческого музея имени Хусейна Исаева на территории замкового комплекса Пхакоч.

В самом узком месте Аргунского ущелья вы увидите Ушкалойские башни, расположенные на берегу реки и встроенные в выемку скалы.

Посещение Нихалойских водопадов, которые представляют собой каскад из нескольких водопадов.

Самый маленький из них имеет высоту 2 метра, самый высокий — 32 метра.

Обед самостоятельно.

Трансфер в аэропорт.

Аргунское ущелье. ОтъездАргунское ущелье. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель /размещениеместо в двухместном номереодноместное размещениеДоп. ночь в отеле, цена за двухместный номер
Отель Городок 3* номер стандарт27 70031 6004 000
Отель «Беркат 3*» номер стандарт28 60031 0004 000
Отель «Тийналла 4*» номер стандарт30 00034 0004 500

На даты 3.11 – 5.11 возможно взять дополнительную ночь в гостинице в последний день тура. Стоимость тура с 3 ночами в гостинице:

Отель Городок 3*место в двухместном номереДополнительная ночь в отеле, цена за двухместный номер
Номер стандарт30 0004 000
Номер комфорт32 0004 200

Варианты проживания

Гостиница «Беркат»

2 ночи

Гостиница «Беркат» расположена рядом с одной из главных спортивных арен города «Колизеем», и станет самым удобным местом для расположения участников многочисленных спортивных и культурных мероприятий, который здесь часто проводятся.

Сегодня гостям могут предложить 74 номера, в том числе и люкс класса.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Отель «Городок»

2 ночи

Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»

Отель «Тийналла» 4

2 ночи

Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.

В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.

Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.

Отель «Тийналла» 4Отель «Тийналла» 4Отель «Тийналла» 4Отель «Тийналла» 4Отель «Тийналла» 4Отель «Тийналла» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт Грозный – отель – аэропорт Грозный
  • Размещение в отеле (2 ночи) с завтраком
  • Услуги местного гида
  • Входные билеты на смотровую площадку, Мемориальный комплекс, Нихайлойские водопады
  • Питание: завтрак в отеле и обеды на маршруте
  • Вода по 0,5 л. /чел. в день
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты г. Грозного и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры
  • Доплата за одноместное размещение
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды. Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется. Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам - платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что попробовать из еды в Чечне?

Обязательно попробуйте Чеченские национальные блюда. Нохчийн чорп (чеченская шурпа), сискал (лепешки из кукурузной муки), Жжижиг-галнаш (Галушки с мясом), ахаргалнаш (галушки из кукурузной муки), хингалш, чепалгш, т1о-берам (творог со сметаной), хьонк (черемшу).

Правила посещения Мечети

Перед входом в мечеть необходимо снять обувь, её можно положить в пакет и взять с собой или оставить на специально предусмотренных для этого полках. Для посещения мечети следует соответственным образом одеться. Мусульманам запрещено посещать мечеть в легкой одежде — рубашках с короткими рукавами или шортах. Женщина, проявляющая уважение к мусульманским обычаям, перед посещением мечети облачится в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги, а на голову наденет платок. Одежда мусульманок всегда скромна — прозрачные, обтягивающие или слишком короткие одежды совершенно неуместны, так же, как и макияж и парфюмерия. Некоторые мечети имеют два входа — один для мужчин, другой для женщин. Нет ничего удивительного в том, что в мечети мужчины и женщины молятся раздельно. В зависимости от внутреннего архитектурного устройства мечети, женщинам предоставляется для совершения молитвы балкон или же определенное место в глубине мечети, отделенное от остального пространства ширмой. Мусульмане, совершающие омовение пять раз в день, весьма чувствительны к разным посторонним запахам!

Правила поведения в мечети

От верующего всегда ожидается спокойное и уважительное поведение. Проявлением дурного воспитания считаются громкий разговор и все то, что может нарушить покой верующих, специально собравшихся на молитву. Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятностей.

Помощь

Если вам нужна помощь, то попросите об этом любого прохожего. Вам постараются максимально помочь.

Не принято спрашивать о местонахождении туалета у представителей противоположного пола.

Курение и спиртное в Чечне

Девушки в Чечне не курят. Если вы неспособны сдержать свои вредные привычки, сделайте это в таком месте, где Вас никто не увидит.

Мужчинам курить можно. Но при появлении людей старшего возраста лучше тактично спрятать сигарету за спиной.

По спиртным напиткам также существуют ограничения.

Приветствия в Чечне

Здороваться с чеченскими девушками за руку не принято. Ограничивайтесь словесным приветствием.

Сотовая связь и интернет в Чечне

МТС, Мегафон, Билайн, Вайнах Телеком.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ф
8 ноя 2022
С 3-5 ноября 2022 года мы с супругом были в экскурсионном туре "К сердцу Чечни". Это были прекрасные, очень познавательные 3 дня. Потрясли красота гор, великолепные мечети, и конечно … Улица шашлыков)
Е
12 янв 2023
Организация тура была на высоте и превзошла мои ожидания!
Огромную Благодарность я выражаю гиду Тенгизу Мокаеву!!!
Благодаря его географическим и историческим знаниям, индивидуальному подходу, сноровке, опыту, находчивости и активности наш тур прошёл идеально!!!
Это путешествие было безопасным, с комфортным проживанием в гостинице, супер мобильным в передвижении по разным локациям, интересным и уникальным, что очень важно для туриста!
Т
10 янв 2023
Благодарю организаторов тура, особенно нашего гида - Тенгиза за знакомство с культурой и невероятными красотами КБР!
Вы - профессионалы своего дела)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Грозного

Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры

Похожие туры из Грозного

Впечатляющая Чечня: горы, озера, современные мечети и средневековые башни
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Впечатляющая Чечня: горы, озера, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Грозный, прилет до 14:00
16 мар
17 мар
18 мар
19 мар
35 000 за человека
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
3 отзыва
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
Грозный, 10:00, заберём там, где будет удобно гост...
18 мар
25 мар
1 апр
8 апр
34 000 за человека
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озера, горные ущелья, башни и водопады
7 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озера, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мертвых Даргавс
Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
20 мар
27 мар
3 апр
10 апр
71 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Грозном
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ