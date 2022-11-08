2 день

Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и Шали

Завтрак в отеле.

Встреча с местным гидом.

Сегодня вас ждет поездка к высокогорному озеру Кезеной-Ам.

По пути вы сделаете остановку в селении Ведено, где увидите стены крепости, которой более 200 лет.

Далее по асфальтированной дороге подниметесь около 24 километров к красивейшему перевалу Харами, находящемуся на высоте 2400 метров над уровнем моря.

После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, начнется спуск к озеру около 11 км.

Вы проедете аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.

Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.

Аул очень живописен.

С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского – известного Абрека.

Обед в кафе у озера (самостоятельно).

Раскинувшееся среди горных степей и скал, озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой.

Первое что бросается в глаза — это удивительный голубой цвет воды, который меняет свои оттенки в зависимости от погоды и времени суток.

Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря.

Далее вас ждет небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой».

В городище Хой древнего общества Чеберлой вы подниметесь на шестиэтажную боевую башню, увидите петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.

В завершении дня вы посетите мечети Мечети «Сердце Матери» и «Гордость Мусульман», особенно красива их подсветка в вечернее время.

Мечеть имени Аймани Кадыровой в г. Аргун («Сердце Матери»), рассчитанная на 15 тысяч человек, была торжественно открыта в июне 2014 года.

Для удобства верующих проектировщики предусмотрели множество входных дверей – в общей сложности их 26.

Мечеть “Гордость Чечни” в городе Шали является одной из крупнейших в Европе мечетей «Гордость Мусульман».

Мечеть входит в состав комплекса "Шали-Сити".

Возвращение в отель.