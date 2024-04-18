От Чечни до Дагестана
апр
мая
мая
мая
мая
июн
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Аргунское ущелье, Аргун
13:00-13:30 Встреча группы в аэропорту г. Грозный.
Обед.
Отъезд в Аргунское ущелье, где вы полюбуетесь самыми живописными горными пейзажами Чечни.
«Ворота в Аргунское ущелье» — так называют место, где сливаются реки Шаро-Аргун и Чанты-Аргун.
Далее нас ждут Нихалойские водопады.
Это место собирает в себе каскад из трех водопадов.
Самый высокий из них достигает 33 метров, в то время как самый низкий — всего 2 метра.
После мы отправимся к древним Ушкалойским башням-близнецам, которые находятся рядом с водоемами.
После экскурсии, нас ждет переезд в г. Аргун, где мы познакомимся с первой ультрасовременной мечетью, выполненной в стиле «хай-тек».
Она названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна также как мечеть «Сердце матери».
Особенно красива мечеть вечером.
Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).
Наполненные впечатлениями мы отправляемся в отель в г. Грозный.
Озеро Кезеной-Ам
Завтрак в гостинице.
Сегодня нам предстоит подняться по горному серпантину к крупнейшему озеру Северного Кавказа — Кезеной-Ам и восхититься величием чеченской природы.
По дороге будет сделана остановка в селе Харачой, где мы сможем посмотреть на памятник знаменитому Чеченскому Робин Гуду – абреку Зелимхану Харачоевскому.
Рядом с памятником также расположен родник Девичья Коса.
Кезеной-Ам — изумительное высокогорное озеро с кристально чистой водой, расположенное на границе Чечни и Дагестана.
Вы услышите связанные с ним легенды, насладитесь волшебным лазурным цветом воды и вдохнете аромат окружающих озеро субальпийских лугов.
Далее нас ждет сытный обед из национальных блюд.
Следующая экскурсия предстоит в древний город «Хой», который находится недалеко от озера.
Вы увидите образцы зодчества древних вайнахов, развалины жилых и боевых чеченских башен.
После мы отправимся любоваться архитектурой мечети «Гордость мусульман».
Облицованная белоснежным мрамором с греческого острова Тасос и украшенная яркими витражами, она погрузит вас в атмосферу настоящей восточной сказки.
Возвращение в гостиницу
Грозный
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Сегодня Грозный — это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.
Нам предстоит исследовать самые интересные места столицы.
Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», где увидим памятные вещи и фотографии первого президента Чечни, историческую технику и картины местных художников.
Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в современном квартале «Грозный Сити» и поднимемся на вертолетную площадку бизнес-центра, чтобы посмотреть на город с высоты 115 метров.
В завершение нашей пешеходной экскурсии по Грозному мы побываем в Цветочном парке и посетим православный храм Михаила Архангела, основанный в конце XIX века терскими казаками.
Обед в кафе города из блюд национальной чеченской кухни.
Чиркейское водохранилище
Завтрак в гостинице.
Сначала мы отправимся любоваться водами Чиркейского водохранилища, самого крупного на всем Северном Кавказе.
Этот водоем образован на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС.
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.
Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу за дополнительную плату зарядит нас положительными эмоциями и подарит потрясающие впечатления.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещера «Нохъо» (за дополнительную плату 500 руб.), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.
Возвращение в гостиницу.
Гуниб, Гамсутль (в зависимости от погодных условий)
Завтрак в отеле.
Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.
Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.
Он полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы.
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура аула погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.
На обеде мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу.
Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.
Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей. Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в гостиницу.
Древний Дербент, отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.
Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.
Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду и чаепитие.
Групповой трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Рекомендуемое время вылета — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|Период
|При двух-трехместном размещении
|45 000
12.03.2024-21.07.2024
24.09.2024-03.11.2024
|При одноместном размещении
|60 000
|Детям до 12 лет
|40 500
|При двух-трехместном размещении
|49 500
|23.07.2024-22.09.2024
|При одноместном размещении
|64 500
|Детям до 12 лет
|44 550
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
- 1, 2 ночь: Грозный «Тийналла»;
- 3,4, 5 ночь: Махачкала «Капитал», «Адмирал»
В Махачкале может быть замена на проживание в Дербенте, отель Волна.
Варианты проживания
Капитал
Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.
Адмирал
Отель "Адмирал" располагается в Махачкале, в одном из живописных районов города. До моря можно дойти за несколько минут пешком.
Для проживания предоставлены номера различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая и качественная мебель. Из окон некоторых апартаментов открывается красивый вид.
Питание осуществляется в ресторане отеля. Здесь представлен широкий ассортимент блюд и напитков. Также рядом имеется кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 13 км, а до железнодорожного вокзала 8 км езды.
Отель «Волна»
Отель «Волна» расположен в городе Дербент.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
В каждом номере отеля установлен шкаф.
Все номера отеля «Волна» оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Расстояние до города Набрань составляет 47 км.
Тийналла
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание по схеме: 2 ночи в Грозном, последующие в Махачкале
- Двухразовое питание: завтраки при отеле и обеды по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из Махачкалы
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Доп. ночь в отеле при двухместном размещении - 6 000 руб
- Доп. ночь в отеле при одноместном размещении - 5 500 руб
- Доп. ночь в отеле при трехместном размещении - 7 000 руб
- Катание на катере по каньону - от 500 руб
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- вещи на случай непогоды (брюки, свитер, куртка, шапка, шарф, зонт);
- удобную обувь спортивного типа;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
- фотоаппарат.
Внимание, регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками.
Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Рекомендуемые время прибытия и отправления?
Рекомендуемое время прилета/прибытия до 13:00, вылета/отбытия после 18:00.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Какие правила безопасности на экскурсиях?
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
- Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
- Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
- Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
- Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
- Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
- В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
- Внимательно слушать экскурсовода.
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
- При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
- При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
- Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
- Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.
Во время автобусной экскурсии:
- Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
- Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
- Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.).
- Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
- Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
- Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?
Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
При одной мысли о ним, на лице появляется улыбка. 🙂
Чечня и Дагестан, две кавказские республики такие близкие и такие разные и обе прекрасные)
Начну с Чечни - она всегда была у меня в сердце… почему? Не знаю. И вот я решилась посетить ее. Начнем с аэропорта, уже в шатле размещена картинка-подсказка, рекомендаций по одежде. Грозный город чистый и спокойный, ночные виды завораживают и восхищают.
Горы в Чечне высокие и скалистые, земли в горах мало и тем ценнее она для жителей. Еда, с одной стороны простая, но очень вкусная и питательная! Влюбилась в Хингалш (тыквенную лепешку). Люди спокойные и гостеприимные.
А какие красивые мечети!
Дагестан - край голубых озер, рек и гор! Причем эти горы абсолютно разные, скалистые, с лиственными лесами, соснами…
Здесь взор наслаждается красотой каждый момент. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Гамсутль и это только малая толика того, что можно увидеть в этой республике!!! Красивый, статный и древний Дербент. Спокойный и уютный Каспийск.
Дагестан, невероятный и разный! В него хочется возвращаться.
Благодарю принимающую сторону, за организацию и проведение тура!
Квалифицированные гиды (Светлана и Виктор), опытные водители (Аслан и Сабир), хороший транспорт, чистые гостиницы! Отличный сервис и организация! Благодарю за этот волшебный тур!
Отлично прошли «Кавказские каникулы», каждый день новые места, знакомства с людьми и что-то новое, а еще вкусна еда и овощи, сочная зелень на столе и цветущие деревья!!!
Обязательно еще вернусь на Кавказ!
Плюсы:
- Природа Чечни и Дагестана. Места, действительно красивые и запоминающиеся. Особенно озеро в Чечне Казеной Ам
- Гостиница в Грозном хорошая с нормальным (по сравнению с Махачколой) шведским столом.
- Гид Алексей довольно неплохо знает историю
Минусы
- Основной и самый главный минус - это автобус. Безопасность передвижения по горным серпантинам была плохой. Автобус часто ломался и не тянул в гору. Мы буквально молились, чтобы доехать до гостиницы ночью и не сломаться.
- Внутри салон весь сломанный, ручки, за которые можно было бы держаться - оторваны, одно кресло в дороге сломалось под пассажиром. другой пассажир ударился головой об потолок на очередной кочке, Кондиционер работал через раз. Спинки кресел не держали
- Водитель ехал часто слишком быстро и нарушал правила скоростного режима. Такое чувство, что он вёз дрова, а не живых людей.
- Гид Алексей с другой стороны просто выполнял свою работу. Не всегда здоровался и прощался. Человеческого обычного общения и энергии от него не хватало. Также он полностью игнорировал всё, что происходило плохо в автобусе и никак не пытался помочь своей группе. Не просил водителя ехать потише, не интересовался состоянием людей (женщины, например, которая ударилась). Ему было всё равно
- Гостиница в Махачкале - плохая. В такую уже должно быть стыдно заселять. Простынь односпальная для двуспальной кровати. Ни одной уборки за 4 дня и 3 ночи. 2 розетки на весь номер. Чайник, который некуда включать т. к розеток для него не предусмотрено. Нет вентиляции в номере, из-за этого всегда спертый воздух. Сам номер непродуманный и неудобный. Завтрак буквально: каша, яйца, хлеб, масло, чай, сосиски и сыр. Особо не объешься
- Обеды, которые организовывал гид. Два были вкусные в Чечне. В Дагестане все были невкусные и поставлены на поток, обычные столовые.
- И вопрос по туру. Зачем заселять в Махачкале, если все достопримечательности в Дагестане - это поездка в горы? Из-за этого очень долгие поездки на автобусе (а автобус и водитель - это главные минусы). Лучше заселять людей в городках в горах, было бы удобнее ездить и интереснее жить, чем на окраине Махачкалы
Большое спасибо за обратную связь. Нам очень жаль, что путешествие в Дагестан не оправдало ваших ожиданий.
По вашему обращению была проведена служебная проверка.
Принимающая сторона сообщила, что в транспортном цеху весь транспорт пройдет осмотр и недочеты будут устранены. С гидом и водителем была проведена работа. Все ваши замечания приняты в доработку.
Приносим извинения за доставленные неудобства, Нам очень жаль, что путешествие не оправдало ваших ожиданий. Надеемся, что в будущем вы выберете нас для организации вашего следующего тура.