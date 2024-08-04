Программа тура по дням
Аргунское ущелье, Нихалойские водопады, мечеть «Сердце матери»
13:00-13:30 Встреча группы в аэропорту г. Грозный.
Обед.
Отъезд в Аргунское ущелье, где вы полюбуетесь самыми живописными горными пейзажами Чечни. «Ворота в Аргунское ущелье» — так называют место, где сливаются реки Шаро-Аргун и Чанты-Аргун.
Далее нас ждут Нихалойские водопады. Это место собирает в себе каскад из трех водопадов. Самый высокий из них достигает 33 метров, в то время как самый низкий из них всего 2 метра.
Поблизости от водопадов расположены древние Ушкалойские башни-близнецы, которые мы посетим следом.
После экскурсии по столице нас ждет переезд в г. Аргун, где мы познакомимся с первой ультрасовременной мечетью, выполненной в стиле «хай-тек». Она названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна также как мечеть «Сердце матери». Особенно красива мечеть вечером. Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).
Наполненные впечатлениями мы отправляемся в отель в г. Грозный.
Кезеной-Ам, Хой и мечеть «Гордость мусульман»
Завтрак в гостинице.
Сегодня нам предстоит подняться по горному серпантину к крупнейшему озеру Северного Кавказа — Кезеной-Ам и восхититься величием чеченской природы.
По дороге будет сделана остановка в селе Харачой, где мы сможем посмотреть на памятник знаменитому Чеченскому Робин Гуду – абреку Зелимхану Харачоевскому. Рядом с памятником также расположен родник Девичья Коса.
Кезеной-Ам – изумительное высокогорное озеро с кристально чистой водой, расположенное на границе Чечни и Дагестана. Вы услышите связанные с ним легенды, насладитесь волшебным лазурным цветом воды и вдохнете аромат окружающих озеро субальпийских лугов.
Далее нас ждет сытный обед из национальных блюд.
Следующая экскурсия предстоит в древний город «Хой», который находится недалеко от озера. Этот «город стражников» был основан в IX веке и являлся форпостом восточных рубежей Чечни. Вы увидите образцы зодчества древних вайнахов, развалины жилых и боевых чеченских башен.
После мы отправимся любоваться архитектурой мечети «Гордость мусульман». Это самая большая мечеть в Европе. Облицованная белоснежным мрамором с греческого острова Тасос и украшенная яркими витражами, она погрузит вас в атмосферу настоящей восточной сказки.
Возвращение в гостиницу.
Грозный: мемориальный комплекс «Аллея Славы», Грозный Сити, храм Михаила Архангела
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Сегодня Грозный – это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.
Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, поэтому мы отправляемся на обед, где нас познакомят с традиционной чеченской кухней.
Далее нам предстоит исследовать самые интересные места столицы.
Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», где увидим памятные вещи и фотографии первого президента Чечни, историческую технику и картины местных художников.
Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в современном квартале «Грозный Сити» и поднимемся на вертолетную площадку бизнес-центра, чтобы посмотреть на город с высоты 115 метров.
В завершение нашей пешеходной экскурсии по Грозному мы побываем в Цветочном парке и посетим православный храм Михаила Архангела, основанный в конце XIX века терскими казаками.
Заселение в Махачкалу.
Свободный день
Завтрак в отеле.
Свободный день. На четвертый день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на выбор:
- Хунзах
- Кубачи
- Ахты
Либо провести этот день в Махачкале, посетить пляж или выбрать любую другую активность.
Сулакский каньон
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Наше путешествие по Дагестану начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 300).
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого, под толщей воды, покоится аул Старый Чиркей. Вас ждет яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины. С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на его самые эффектные изгибы.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане – комплексе пещер «Нохъо» (за дополнительную плату).
Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды. Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.
Изюминка нашей программы – прогулка на катере по реке Сулак у села Зубутли (за дополнительную плату). Спуск к пристани Сулакского каньона проходит на машинах УАЗ. Здесь вы сможете разглядеть всю красоту природы. Особенно впечатляет дивная лазурная вода.
Размещение в гостинице в г. Гоцатль Малый, Хадиджа.
Старый Кахиб, Старый и Новый Гоор, Салтинский водопад
Завтрак в гостевом доме.
Дагестан не зря переводится как «страна гор», и в этом путешествии мы откроем для вас потаенные уголки нагорной части республики. Старый Кахиб или же Дагестанская Атлантида спрятался на склоне горы, дома здесь как будто растут из скалы, надёжно укрывая своих обитателей от взора посторонних.
Вы прогуляетесь среди древних руин, любуясь архитектурой и ландшафтом древнего поселения.
Старый Гоор – настоящая жемчужина Дагестана. Название села переводится как «ветреный», и будьте осторожны, здесь сносит с ног не только ветер, но и впечатления.
Именно здесь вы сделаете шикарные фотографии на «языке тролля», названном так кем-то из первых туристов, что конечно является отсылкой к норвежской достопримечательности, и ни на йоту не уступает ей по красоте. Вы увидите старинные сторожевые башни, которые охраняются государством, и хранят в себе легенды былых веков.
После прогулки отправитесь в Новый Гоор, где вас ждёт сытный обед у гостеприимной аварской семьи.
Следующей нашей точкой будет знаменитый Салтинский водопад. В Гунибском районе, рядом с селом Салта, расположился необычный Салтинский водопад – единственный подземный водопад в Дагестане. Это уникальное место входит в ТОП-10 природных достопримечательностей республики.
С 1983 года является памятником природы регионального значения. Перед вами откроется невероятная картина: сквозь камни, с 20-тиметровой высоты в ущелье мощным напором врывается водопад, образуя под собой водоем, в котором можно искупаться. Вид и атмосфера этого места непередаваемы!
Если позволит световой день, после водопада, мы посетим село Гуниб*. Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром. С селением Гуниб связана история Кавказской войны. Именно здесь она закончилась в 1859 году. Окрестности рокового аула вдохновляли своими пейзажами Айвазовского и других художников. Здесь же можно организовать ужин за дополнительную плату.
Возвращение в гостевой дом.
*Туроператор оставляет за собой право выбора итоговой программы второго дня.
Гамсутль и Чох
Завтрак в гостевом доме. Освобождение номеров.
Сегодня мы продолжим исследовать горный Дагестан и познакомимся с традициями аварского народа.
Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте 1500 метров над уровнем моря. Гамсутль полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.
На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.
После Гамсутля отправимся в ещё одно знаковое место Дагестана — удивительный по своей красоте Чох. Аул является архитектурным музеем под открытым небом. Здесь по-прежнему сохранилась традиционная для горцев архитектура, представленная ступенчатой, как правило, 2-3-х этажной застройкой крутых горных склонов. Хаотичные узкие улочки, желтый цвет природного камня и этажность зданий, придают аулу Чох вид средневекового восточного города.
Заселение в гостиницу в Дербенте.
Свободный день
Завтрак в отеле.
Свободный день. На четвертый день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на выбор:
- Хунзах
- Кубачи
- Ахты
Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или любую другую активность.
Дербент, экраноплан «Лунь» и Нарын-Кала
Завтрак в отеле.
Первая остановка у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии. Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанного ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента
Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в Грозном (2 ночи);
- в Махачкале (2 ночи);
- в горах, в г. Гоцатль Малый (2 ночи);
- в Дербенте (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты/размещение
|2-3-местное
|1-местное
|Детям до 12 лет
|67500
|91500
|60750
|Доп. ночь в отеле
|6000/7000
|5500
При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Тийналла» 4
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.
«Ленинград» 3
Отель «Ленинград» расположен в Советском районе города, напротив «Русского драматического театра», на проспекте Расула Гамзатова.
К размещению представлены номера категории «Стандарт» и «Люкс». Все они оснащены кондиционером, скоростным Wi-Fi, плазменным телевизором, удобной мебелью, ванной комнатой с душем и феном.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. На первом этаже находится ресторан «Tao Fish & Grill» и бар «Vip-lounge».
Гости могут посетить «Аварский театр им. Гамзата Цадасы» - в 550 м, прогуляться в «Городском саду» - в 590 м или на набережной — в 500 м. До железнодорожного вокзала 1,6 км, до аэропорта 23 км.
Хадиджа
Волна
Отель «Волна» расположен в Дербенте, менее чем в 1 км от пляжа Дербента. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня. В каждом номере есть кондиционер, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном, а некоторые номера выходят на балкон.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание: 2 ночи в Грозном, 2 ночи в Махачкале, 2 ночи в горах и 2 ночи в Дербенте
- Двухразовое питание: завтраки при отеле и обеды по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Грозного и обратно из Махачкалы
- Питание, не указанное в программе тура
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (500 рублей)
- Катание на катере для групп на спринтере - от 500 руб., для джип-тура - от 1000 руб
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.
Какие рестораны стоит посетить в Чечне?
Grill House Грозный – пр. Эсамбаева, 9
Жижиг & Galnash – пр. Путина, 5
Прайм тайм – ул. Лорсанова, 25А
Patio Pizza – ул. Полярников, 49 – есть и национальная кухня, очень вкусно и недалеко от отеля «Городок».
Ресторан отеля «Городок» – ул. Назарбаева, 122
Ресторан «Купол» – единственный в своем роде ресторан в форме стеклянного купола на всем Северном Кавказе, находящийся на высоте 32 этажа. Уютная планировка, стильный интерьер с элементами этнического орнамента и национальными башнями, приятная музыка помогут вам на время забыть обо всех проблемах и насладиться изысками интернациональной кухни.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всю информацию преподносит интересно, доступно «новичкам» и не скучно. Хотелось слушать и слушать) С пониманием относилась к нашим просьбам где-то немножко задержаться, чтобы всё посмотреть и попробовать. С удовольствием взяли бы с ней ещё туры 💚