Цветение в Чечне

Групповой тур в Грозном
Приглашаю вас в весеннее путешествие по цветущей Чечне! Мы будем любоваться сакурой и цветами магнолии, смотреть на рапсовые и маковые поля, наблюдать за пробуждением жизни горных районов.

Мы также познакомимся с бережно хранимыми традициями и обычаями, насладимся кавказской кухней, погуляем по современным городам и поймём, что Чечня не только безопасная республика, но и очень красивая!
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
Цветение в Чечне
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Что вас ожидает:

Великолепие чеченских мечетей
Великолепие чеченских мечетей
Побываем в трёх самых известных мечетях, каждая из которых завораживает своей красотой и продуманностью архитектурных решений
Сказочные пейзажи Беноя
Сказочные пейзажи Беноя
В Беное нужно просто побывать, ведь красоту буковых лесов, журчащих рек и сверкающих на солнце водопадов невозможно передать словами!
Легенды Девичьей косы
Легенды Девичьей косы
Услышим сказания о возникновении этого источника и встретим невероятный закат на берегу горного озера на высоте 1800 метров!
Башни и древние комплексы
Башни и древние комплексы
Прикоснёмся к истории горной Чечни, познакомившись с Ушкалойскими башнями, некрополем Цой-Педе и другими знаменитыми локациями
Цветущие улицы и поля
Цветущие улицы и поля
Повсюду нас будут сопровождать изысканные ароматы сакуры и магнолии, а пёстрые луговые цветы будут радовать глаз
Современный дух Грозного
Современный дух Грозного
Пройдёмся по аккуратным улицам города и поднимемся не на одну, а несколько смотровых площадок — «Грозный Сити» и «Лестницу в небеса»

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Грозным. Сакура и магнолия

Прилёт, трансфер в отель. Вас будет ждать очень насыщенный день!

Обедаем в ресторане национальной кухни и отправляемся знакомиться с городом.

Мы начнём с пешей обзорной прогулки по Грозному, на которой познакомимся с историей и архитектурой города.

Расскажем о традициях и культуре его жителей, а также о том, чем живет современный Грозный и какие объекты планируют построить в городе в недалеком будущем.

Посетим главную мечеть Грозного — «Сердце Чечни», являющуюся символом не только города, но и всей республики.

Прогуляемся по изящному парку, раскинувшемуся рядом с мечетью и полюбуемся цветущей сакурой!

Поднимемся на смотровую площадку в знаменитом высотном комплексе «Грозный Сити», с которой откроется панорамный вид на весь город. А также зайдем в мемориальный комплекс славы им. А. А Кадырова.

Пройдемся по живописному парку цветов, красота которого ежедневно привлекает множество жителей и гостей республики. И главному пешеходному бульвару города — «Грозненскому Арбату», носящего имя народного артиста СССР М. А. Эсамбаева.

Посетим сквер журналистов, который неслучайно носит такое название. И православный храм Михаила Архангела.

Ужинать будем на знаменитой шашлычной улице! Мы покажем вам, где готовят самый вкусный шашлык.

После ужина посетим не менее популярную смотровую площадку «Лестница в небеса». Оказавшись здесь, вы сразу поймёте почему она так называется.

Полюбуемся на город в вечерней подсветке и отправимся в гостиницу.

Знакомство с Грозным. Сакура и магнолияЗнакомство с Грозным. Сакура и магнолияЗнакомство с Грозным. Сакура и магнолияЗнакомство с Грозным. Сакура и магнолияЗнакомство с Грозным. Сакура и магнолияЗнакомство с Грозным. Сакура и магнолияЗнакомство с Грозным. Сакура и магнолияЗнакомство с Грозным. Сакура и магнолияЗнакомство с Грозным. Сакура и магнолияЗнакомство с Грозным. Сакура и магнолияЗнакомство с Грозным. Сакура и магнолия
2 день

Аргунское ущелье. Архитектура горной Чечни, некрополь Цой-Педе. Маки

Подъем, вкусный завтрак. Сегодня вас ждет путешествие в горы.

Неслучайно Аргунское ущелье является одной из обязательных локаций к посещению в Чеченской республике.

В ситуации непрекращающихся нападений и попыток завоевания чеченцев это место имело ключевое значение в сохранении народа.

Мы познакомим вас с историей ущелья в разные периоды нашего времени. Вы полюбуетесь архитектурой горной Чечни, а также посмотрите на современную жизнь чеченских сел.

Сможете увидеть сохранившиеся до наших дней петроглифы, познакомиться с бытом Чеченского народа и разглядеть: посуду, одежду, утварь и оружие, возраст которых исчисляется столетиями. А также застать пробуждение природы: цветущие поля, плодовые деревья, и всё весеннее великолепие в горах.

Посетим замковый комплекс и увидим, каково было обустройство чеченского дома в средние века.

Прогуляемся на самые знаменитые водопады в республике. Насладимся нерукотворной красотой этого места и окружающей нас природой. Полюбуемся Ушкалойскими башнями-близнецами — одним из символов Чечни.

А также посетим некрополь Цой-Педе, максимально близко приблизившись к границе с Грузией. Место действительно уникальное. Древние склепы до сих пор хранят в себе останки людей, заселявших эти земли много веков назад. А сам «город мертвых» таит в себе много загадок и пробуждает неподдельное любопытство.

На протяжении всего маршрута будем делать остановки, чтобы полюбоваться природой Чечни и, конечно же, сделать замечательные фотографии на память.

Обедать будем в ресторане в горах.

Возвращение в Грозный.

Аргунское ущелье. Архитектура горной Чечни, некрополь Цой-Педе. МакиАргунское ущелье. Архитектура горной Чечни, некрополь Цой-Педе. МакиАргунское ущелье. Архитектура горной Чечни, некрополь Цой-Педе. МакиАргунское ущелье. Архитектура горной Чечни, некрополь Цой-Педе. МакиАргунское ущелье. Архитектура горной Чечни, некрополь Цой-Педе. МакиАргунское ущелье. Архитектура горной Чечни, некрополь Цой-Педе. МакиАргунское ущелье. Архитектура горной Чечни, некрополь Цой-Педе. МакиАргунское ущелье. Архитектура горной Чечни, некрополь Цой-Педе. МакиАргунское ущелье. Архитектура горной Чечни, некрополь Цой-Педе. Маки
3 день

Жемчужина Кавказа - высокогорное озеро Казеной-Ам. Обворожительные мечети в Аргуне и Шали

Подъем, завтрак.

Мы посетим жемчужину Кавказа — озеро Казеной-Ам. Это самое крупное высокогорное озеро Северного Кавказа, окутанное легендами и тайнами. Находится оно в поясе субальпийских лугов. Настоящая Чеченская Швейцария!

Красота окружающей природы и самого озера завораживает. А весной альпийские луга начинают цвести и радуют гостей еще большим великолепием и разноцветием!

Наш путь будет проходить по живописному горному серпантину. Непременно сделаем несколько остановок, чтобы вы могли насладиться горными пейзажами и сделать красивые фотографии (мы покажем вам, откуда получаются самые захватывающие кадры!).

Обедать будем в ресторане в горах. В нем, к слову, отлично готовят блюда традиционной кухни вайнахов!

После обеда вы сможете проехать на зип-лайне над озером, который является одним из самых длинных в Европе.

Помимо этого, посетим Аргун — четвертый по численности населения город в республики. Здесь нас ждет мечеть «Сердце матери», выполненная в ультрасовременном стиле — хай-тек. Все гости республики отмечают уникальность ее архитектуры. Поверьте, такую стилистику мечети вы увидите впервые!

Насладившись Аргуном, отправляемся в Шали, где находится самая крупная мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Она поражает своей красотой как снаружи, так и внутри.

Прогуляемся по этнографическому музею Шира-Юрт, который представляет собой реконструкцию села, точно отражающею быт чеченцев, проживавших на равнинных территориях и древнему высокогорному селению Хой, которое поможет нам лучше познакомиться с бытом чеченцев, живших в горных районах Чечни.

С селения открывается прекрасная панорама на горные окрестности, а с боевой башни, на которую мы с вами поднимемся, вид будет еще более захватывающий.

Также мы посетим родник «Девичья коса», о легенде происхождения которого мы вам обязательно расскажем и родину легендарного абрека Зелимхана Харачоевского.

В дополнении к нашему насыщенному маршруту вас будет ждать музей советских автомобилей под открытым небом.

Ночуем на берегу горного озера на высоте 1800 метров! Нас будет ждать роскошный закат, а жаворонки смогут застать и шикарный рассвет, в окружении гор и тишины, чувствуя полноценное слияние с природой!

Жемчужина Кавказа - высокогорное озеро Казеной-Ам. Обворожительные мечети в Аргуне и ШалиЖемчужина Кавказа - высокогорное озеро Казеной-Ам. Обворожительные мечети в Аргуне и ШалиЖемчужина Кавказа - высокогорное озеро Казеной-Ам. Обворожительные мечети в Аргуне и ШалиЖемчужина Кавказа - высокогорное озеро Казеной-Ам. Обворожительные мечети в Аргуне и ШалиЖемчужина Кавказа - высокогорное озеро Казеной-Ам. Обворожительные мечети в Аргуне и ШалиЖемчужина Кавказа - высокогорное озеро Казеной-Ам. Обворожительные мечети в Аргуне и ШалиЖемчужина Кавказа - высокогорное озеро Казеной-Ам. Обворожительные мечети в Аргуне и ШалиЖемчужина Кавказа - высокогорное озеро Казеной-Ам. Обворожительные мечети в Аргуне и ШалиЖемчужина Кавказа - высокогорное озеро Казеной-Ам. Обворожительные мечети в Аргуне и ШалиЖемчужина Кавказа - высокогорное озеро Казеной-Ам. Обворожительные мечети в Аргуне и Шали
4 день

Беной. Живописные водопады и горные панорамы

Подъем, завтрак.

Насладившись утром в горах, отправляемся в Беной.

Беной является одним из самых живописных мест в Чеченской республике. Здесь расположилось всё природное великолепие: бурные горные реки, прекрасные водопады, сказочный буковый лес, художественные панорамы. А то, как пробуждается природа в этом районе, точно не уместить в несколько предложений!

Захватывающая дорога приведет нас к природному комплексу Ахки-Тай. Кристально чистые воды священной реки Ясси, спускающейся по склону, шум водопадов, пение птиц и чистейший горный воздух оставят непередаваемые впечатления и помогут проникнуться этим местом.

Оказавшись здесь, невольно начинаешь ощущать себя героем сказки. Чувствуешь настоящее уединение с природой и задумываешься о вечном. Мы прогуляемся на водопады и пообедаем в кафе с видом на эти нерукотворные красоты.

После обеда посетим этнодеревню. Ход времени замрет и вот мы уже гуляем по средневековому чеченскому селу, окруженному хвойным лесом, изучая его и восторгаясь красотами природы.

Затем выйдем на смотровую площадку, откуда открывается панорамный обзор на горные окрестности, и покатаемся на качелях с захватывающим видом (фотографии с них получаются сказочные)!

Возвращение в Грозный.

На этом наше небольшое, но очень насыщенное, путешествие по республике заканчивается:(

Беной. Живописные водопады и горные панорамыБеной. Живописные водопады и горные панорамыБеной. Живописные водопады и горные панорамыБеной. Живописные водопады и горные панорамыБеной. Живописные водопады и горные панорамыБеной. Живописные водопады и горные панорамы

Проживание

В туре предусмотрено двухместное размещение в гостиницах 4* с удобствами в номере.

Варианты проживания

Гостиницы по маршруту

3 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание (гостиницы 4 звезды, двухместное размещение, удобства в номере)
  • Завтраки (шведский стол)
  • Экскурсии с посещением всех музеев на маршруте
  • Трансфер по всему маршруту
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты из вашего города в г. Грозный и обратно
  • Обеды и ужины (500 рублей на человека)
  • Другие личные расходы по вашему усмотрению
Место начала и завершения?
Чеченская Республика, Грозный
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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