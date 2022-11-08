3 день

Экскурсия по уникальным этнографическим музеям. Мечеть «Гордость мусульман». Мастер-классы

Завтрак в отеле.

Отправление этнографический комплекс «Орлиное гнездо» в с. Маххкеты.

Это удивительное, овеянное легендами место, расположенное в красивейшем месте, в окружении гор, где находится одна из лучших музейных коллекций Чеченской Республики.

Вы не только узнаете интересную историю создания музея, но и сможете ощутить дух того времени, совершите путешествие в прошлое.

10:00 Трансфер в с. Дуц-Хоте.

Здесь вы увидите старинную водяную мельницу, которая находится в красивейшем месте, на берегу горной реки. До сих пор чеченцы изготавливают кукурузную муку таким способом, и она получается экологически чистая и полезная.

Вы не только увидите весь процесс перемалывания кукурузы, но и насладитесь ее невероятным ароматом и вкусом! А при желании сможете купить, чтобы приготовить вкусные и полезные блюда дома.

Отправление в Шали.

Посещение мечети «Гордость Мусульман».

Крупнейшая в Европе мечеть «Гордость Мусульман» – это поистине шедевр исламской архитектуры, поражающий изяществом конструкций и красотой минаретов.

На площади в 5 га, вокруг мечети, разбит уникальный парк, на территории которого находится 12 цветных фонтанов, четыре мраморные беседки и высажено более 150 сортов роз и более 2000 деревьев и кустарников.

После посещения мечети мы едем на экскурсию и мастер-класс к потомственному мастеру художественной ковки, знаменитому далеко за пределами республики, Мовлади Юсупову, который кроме холодного оружия, старинных топориков, луков и арбалетов, кольчуги и мечей, изготавливает ювелирные изделия и национальные музыкальные инструменты, на которых сам играет.

Мастер-класс в старинной кузнице по изготовлению подковы.

Трансфер в с. Герменчук.

Экскурсия в этнографический комплекс «Шира-юрт».

В музее под открытым небом представлен старинный быт вайнахов.

Музейный комплекс включает 40 жилых саклей, расположенных на трех улицах, кузню, мельницу, мечеть и другие сооружения, характерные для чеченского аула XVIII века.

У входа возведена каменная вайнахская сторожевая башня высотой 23 метра.

Обед, состоящий из блюд национальной кухни, гастрономический мастер-класс по приготовлению традиционных чеченских лепешек с тыквой.

Рекомендуем послушать концерт исполнителей чеченских песен, по окончании которого все желающие смогут научиться еще танцевать и лезгинку.

Незабываемые эмоции от танца, а также от шикарной фотосессии в национальной одежде гарантированы! (за дополнительную плату от 1000 рублей с человека).

17:00 возвращение в Грозный.

Свободное время.

При наличии рейсов в 3-й день тура после 20:00 возможно сокращение программы до 3 дней/2 ночей с пересчетом стоимости тура.