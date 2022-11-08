В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню

В этом туре вы познакомитесь с регионом в короткий срок и составите мощное впечатление о его жизни, культуре и быте

5
3 отзыва
В этом туре вы познакомитесь с регионом в короткий срок и составите мощное впечатление о его жизни, культуре и быте.

Вы посетите визитную карточку региона – мечеть «Сердце Чечни», а также мечети «Гордость мусульман» и «Сердце Матери».

Вас ждёт и близкое знакомство с природой Чечни: вы совершите путешествие к озеру Кезеной-Ам, полюбуетесь видами и облаками с перевала Харами, и познакомитесь с древним селением Хой.

Во время всего путешествия вы погрузитесь в аутентичную атмосферу чеченского быта, ощутите на себе кавказское гостеприимство, попробуете блюда национальной кухни, вкуснейший сыр и особый целебный горный мед. И как бонус – шикарная фотосессия в национальных костюмах!
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
Ближайшие даты:
23
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даты

Что вас ожидает 🤩

Увлекательные мастер-классы
Увлекательные мастер-классы
Научимся готовить тыквенные лепешки и изготовим подкову своими руками
Самая вкусная улица
Самая вкусная улица
Посетим знаменитую улицу шашлыков и насладимся самым вкусным шашлыком на Северном Кавказе!
Кезеной-Ам
Кезеной-Ам
Отправление к высокогорному озеру Кезеной-Ам и полюбуемся его красотой

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Грозный

Встреча в аэропорту столицы Чеченской республики – города Грозного.

13:30 Групповой трансфер.

Посещение Национального музея Чеченской Республики.

Один из старейших музеев на территории Чеченской Республики.

Обед с национальными блюдами.

Прогулка по местному «Арбату», пешеходному проспекту им. Махмуда Эсамбаева до главной городской площади.

Во время пешеходной экскурсии вы посетите уникальное сооружение – мечеть «Сердце Чечни»: наружные и внутренние стены отделаны редчайшим мрамором – травертином, а интерьер обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море.

Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила (1868 год), где сохранилась старинная икона, прогуляемся по цветочному парку и узнаем историю его создания.

Посещение высотного комплекса «Грозный-Сити»: панорамная площадка позволяет полюбоваться городскими окрестностями с высоты в 33 этажа.

Размещение в выбранном отеле.

Завершится экскурсия посещением знаменитой улицей шашлыков, где мы сможем насладиться самым вкусным шашлыком на Северном Кавказе!

Прибытие. ГрозныйПрибытие. ГрозныйПрибытие. ГрозныйПрибытие. ГрозныйПрибытие. ГрозныйПрибытие. Грозный
2 день

Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам. Аргун. Хой

Завтрак в отеле.

Отправление к высокогорному озеру Кезеной-Ам.

Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица в Абхазии или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.

Оно расположено на высоте 1869 м. над уровнем моря. Береговая линия составляет 10 км., глубина – 76 метров, общая площадь водной глади – 4 кв. км.

Озеро находится на территории сразу двух республик.

Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию.

Далее, ваш путь пройдёт через аул Харачой – село, известное своим месторасположением и историей.

Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.

С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского – известного Абрека.

Подъем (около 24 км. на транспорте) к перевалу Харами (2400 м. над уровнем моря). Спуcк к озеру (около 11 км.).

Экскурсия на руины древнего селения «Хой».

Посещение шестиэтажной боевой башни, петроглифов, надгробных камней, арочных строений, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.

Обед в старинной горной сакле и ароматный чай с душистыми горными травами.

В местной лавке можно будет приобрести целебный горный мед, вкуснейший сыр, вяленое мясо и еще множество гастрономических сувениров.

На обратном пути – посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой – первой мечети на территории России, построенной в стиле хай-тек.

Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют свой цвет от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Возвращение в Грозный.

Ужин за дополнительную плату.

Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам. Аргун. ХойЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам. Аргун. ХойЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам. Аргун. ХойЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам. Аргун. ХойЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам. Аргун. ХойЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам. Аргун. Хой
3 день

Экскурсия по уникальным этнографическим музеям. Мечеть «Гордость мусульман». Мастер-классы

Завтрак в отеле.

Отправление этнографический комплекс «Орлиное гнездо» в с. Маххкеты.

Это удивительное, овеянное легендами место, расположенное в красивейшем месте, в окружении гор, где находится одна из лучших музейных коллекций Чеченской Республики.

Вы не только узнаете интересную историю создания музея, но и сможете ощутить дух того времени, совершите путешествие в прошлое.

10:00 Трансфер в с. Дуц-Хоте.

Здесь вы увидите старинную водяную мельницу, которая находится в красивейшем месте, на берегу горной реки. До сих пор чеченцы изготавливают кукурузную муку таким способом, и она получается экологически чистая и полезная.

Вы не только увидите весь процесс перемалывания кукурузы, но и насладитесь ее невероятным ароматом и вкусом! А при желании сможете купить, чтобы приготовить вкусные и полезные блюда дома.

Отправление в Шали.

Посещение мечети «Гордость Мусульман».

Крупнейшая в Европе мечеть «Гордость Мусульман» – это поистине шедевр исламской архитектуры, поражающий изяществом конструкций и красотой минаретов.

На площади в 5 га, вокруг мечети, разбит уникальный парк, на территории которого находится 12 цветных фонтанов, четыре мраморные беседки и высажено более 150 сортов роз и более 2000 деревьев и кустарников.

После посещения мечети мы едем на экскурсию и мастер-класс к потомственному мастеру художественной ковки, знаменитому далеко за пределами республики, Мовлади Юсупову, который кроме холодного оружия, старинных топориков, луков и арбалетов, кольчуги и мечей, изготавливает ювелирные изделия и национальные музыкальные инструменты, на которых сам играет.

Мастер-класс в старинной кузнице по изготовлению подковы.

Трансфер в с. Герменчук.

Экскурсия в этнографический комплекс «Шира-юрт».

В музее под открытым небом представлен старинный быт вайнахов.

Музейный комплекс включает 40 жилых саклей, расположенных на трех улицах, кузню, мельницу, мечеть и другие сооружения, характерные для чеченского аула XVIII века.

У входа возведена каменная вайнахская сторожевая башня высотой 23 метра.

Обед, состоящий из блюд национальной кухни, гастрономический мастер-класс по приготовлению традиционных чеченских лепешек с тыквой.

Рекомендуем послушать концерт исполнителей чеченских песен, по окончании которого все желающие смогут научиться еще танцевать и лезгинку.

Незабываемые эмоции от танца, а также от шикарной фотосессии в национальной одежде гарантированы! (за дополнительную плату от 1000 рублей с человека).

17:00 возвращение в Грозный.

Свободное время.

При наличии рейсов в 3-й день тура после 20:00 возможно сокращение программы до 3 дней/2 ночей с пересчетом стоимости тура.

Экскурсия по уникальным этнографическим музеям. Мечеть «Гордость мусульман». Мастер-классыЭкскурсия по уникальным этнографическим музеям. Мечеть «Гордость мусульман». Мастер-классыЭкскурсия по уникальным этнографическим музеям. Мечеть «Гордость мусульман». Мастер-классыЭкскурсия по уникальным этнографическим музеям. Мечеть «Гордость мусульман». Мастер-классыЭкскурсия по уникальным этнографическим музеям. Мечеть «Гордость мусульман». Мастер-классыЭкскурсия по уникальным этнографическим музеям. Мечеть «Гордость мусульман». Мастер-классыЭкскурсия по уникальным этнографическим музеям. Мечеть «Гордость мусульман». Мастер-классы
4 день

Окончание программы. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12:00.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Грозный.

Стоимость тура на человека в рублях в составе сборной группы:

РазмещениеМесто в двухместном номереОдноместный номерДополнительная ночь в отеле, цена за двухместный номер
Отель Городок 3*
стандарт		34 50040 0004 000

Отель Беркат 3*

36 000

42 000

4 800

Варианты проживания

Отель «Городок»

3 ночи

Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»

Гостиница «Беркат»

3 ночи

Гостиница «Беркат» расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.

По утрам в гостинице «Беркат» сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер «аэропорт Грозный – отель»
  • Размещение в выбранном отеле (3 ночи)
  • Услуги местного гида
  • Входные билеты по программе
  • Мастер-классы: по изготовлению тыквенных лепешек, изготовление подковы
  • Экскурсии по программе
  • Питание: завтрак в отеле и обеды на маршруте ужин в 1 день
  • Вода (0.5 л. /чел. /день)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно
  • Дополнительные ночи в отеле
  • Ужины во 2-ой и 3-ий дни
  • Трансфер в аэропорт в день отъезда
  • Концерт чеченских песен и урок лезгинки от 1000 рублей с человека
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Чеченская Республика, Грозный
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Что попробовать из еды в Чечне?

Обязательно попробуйте Чеченские национальные блюда: нохчийнчорп (чеченская шурпа), сискал (лепешки из кукурузной муки), жжижиг-галнаш (Галушки с мясом), ахаргалнаш (галушки из кукурузной муки), хингалш, чепалгш.

Что одевать в Чечне?

Советы для женщин: не приветствуются мини-юбки, облегающие джинсы, просвечивающиеся вещи, большие декольте, короткие майки, обнажающие живот.

Возьмите с собой платок на голову, так как в некоторые заведения вас могут не пустить без платка. Длина юбок ниже колена, а еще лучше по щиколотку. Если вы все же решили надеть брюки, наденьте сверху тунику или длинную рубашку чуть ниже колена.

Для мужчин тоже есть правила: не надевайте шорты.

Лучше всего, если вы будите носить обычные брюки или джинсы длиной до щиколотки. Не рекомендуется также носить майки без рукавов.

Есть правила посещение Мечети?

Перед входом в мечеть необходимо снять обувь, её можно положить в пакет и взять с собой или оставить на специально предусмотренных для этого полках.

Для посещения мечети следует соответственным образом одеться.

Мусульманам запрещено посещать мечеть в легкой одежде – рубашках с короткими рукавами или шортах.

Женщина, проявляющая уважение к мусульманским обычаям, перед посещением мечети облачится в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги, а на голову наденет платок.

Одежда мусульманок всегда скромна – прозрачные, обтягивающие или слишком короткие одежды совершенно неуместны, так же, как и макияж и парфюмерия.

Некоторые мечети имеют два входа – один для мужчин, другой для женщин.

Нет ничего удивительного в том, что в мечети мужчины и женщины молятся раздельно.

В зависимости от внутреннего архитектурного устройства мечети, женщинам предоставляется для совершения молитвы балкон или же определенное место в глубине мечети, отделенное от остального пространства ширмой.

Мусульмане, совершающие омовение пять раз в день, весьма чувствительны к разным посторонним запахам!

От верующего всегда ожидается спокойное и уважительное поведение. Проявлением дурного воспитания считаются громкий разговор и все то, что может нарушить покой верующих, специально собравшихся на молитву.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятностей.

К кому можно обратиться за помощью?

Если вам нужна помощь, то попросите об этом любого прохожего. Вам постараются максимально помочь.

Не принято спрашивать о местонахождении туалета у представителей противоположного пола.

Можно ли курить и употреблять спиртные напитки?

Девушки в Чечне не курят. Если вы неспособны сдержать свои вредные привычки, сделайте это в таком месте, где вас никто не увидит.

Мужчинам курить можно. Но при появлении людей старшего возраста лучше тактично спрятать сигарету за спиной.

По спиртным напиткам также существуют ограничения.

Есть ли правила приветствия?

Здороваться с чеченскими девушками за руку не принято. Ограничивайтесь словесным приветствием.

Какая есть сотовая связь и интернет в Чечне?

МТС, Мегафон, Билайн, Вайнах Телеком.

Можно ли поехать компанией больше 10 человек?

Да, группам от 10 человек – пересчет программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ф
8 ноя 2022
Спасибо большое организаторам тура за интересную программу и профессиональную организацию. Приятная гостиница "Городок" с вкусным завтраком, трансфер, экскурсии, все грамотно и удобно подобранно для туристов. Как будто побывали в отпуске)
Е
18 окт 2022
Тур был организован чётко, никаких накладок и проблем не было, за что большое спасибо!
Ю
3 окт 2022
Хотелось отметить высокий профессионализм водителя Магомеда,"улетный" экскурсовод Алик по цитадели в Дербенте, изумительный экскурсовод в этно-доме Кубачи, интересные и душевные люди в дом-музее Р. Гамзатова и мастерской в Унцугуле. По организации вылетов были разночтения времени в разных точках покупок туров, не понравился гостевой дом(много неприятных нюансов). Не отказались бы от большего общения с природными красотами. Порекомендую ли тур и оператора? -да. Благодарим за замечательный отпуск. Юлия и Леонид

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