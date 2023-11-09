Давайте посетим три прекрасных города Чеченской республики — Грозный, Аргун и Шали, каждый из которых может похвастаться удивительными мечетями, парками и скверами.
Вы увидите их главные достопримечательности в свете вечерних огней, а также посетите необычную смотровую площадку «Лестница в небо».
Вы увидите их главные достопримечательности в свете вечерних огней, а также посетите необычную смотровую площадку «Лестница в небо».
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Грозный
- Аргун
- Шали
- «Лестница в небо»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетНаше экскурсия пройдет по трем городам Чеченской республики. Мы побываем в Грозном, Аргуне и Шали. Проедем по этим трем городам и совершим пешую прогулку по их главным достопримечательностям, погуляем в каждом городе в парках и скверах и посетим мечети. Хорошим дополнением к путешествию станет необычная локация «Лестница в небо» — современная смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на столицу республики. Она находится на высоком утесе и издали имеет фантастический вид инопланетного корабля.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: проспект В.В. Путина, 25Завершение: проспект В.В. Путина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Всех своих туристов забираю из удобного для них места и возвращаю в место где им удобно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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