Давайте посетим три прекрасных города Чеченской республики — Грозный, Аргун и Шали, каждый из которых может похвастаться удивительными мечетями, парками и скверами. Вы увидите их главные достопримечательности в свете вечерних огней, а также посетите необычную смотровую площадку «Лестница в небо».

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