Что вас ожидает

Грозный-Сити: захватывающие дух виды

Знакомство с вечерней столицей мы начнем в самом центре — в современном квартале Грозный-Сити. Вы подниметесь на смотровую площадку на 32-м этаже одного из высотных зданий и насладитесь потрясающими панорамами города с высоты. А я расскажу интересные факты из его истории и поделюсь архитектурными особенностями сохранившихся старинных домов. Далее мы отправимся в Цветочный парк: вы узнаете, с каким событием совпало его открытие, и полюбуетесь эффектно подсвеченными цветочными композициями.

Аргун и Шали: мечети «Сердце матери» и «Гордость мусульман»

Расположенный неподалеку от Грозного, Аргун запомнится вам футуристической мечетью «Сердце матери». Ее молитвенный зал украшает грандиозная люстра в виде полумесяца, а купол освещают десятки тысяч светодиодных ламп, меняющих цвет от ярко-зеленого до небесно-синего. Из Аргуна мы поедем в Шали, где я покажу самую большую мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Облицованная белым мрамором и украшенная вечерней иллюминацией, она погрузит вас в атмосферу настоящей восточной сказки.

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