Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали

Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на авто-пешеходной экскурсии

В свете ночных огней чеченские города особенно прекрасны! Вы оцените Грозный с высоты 32-го этажа и увидите его главные достопримечательности: исторические и современные здания, гигантский парк, Российский исламский университет и много другое.

А в Аргуне и Шали осмотрите грандиозные современные мечети «Сердце матери» и «Гордость мусульман».
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали

Что вас ожидает

Грозный-Сити: захватывающие дух виды

Знакомство с вечерней столицей мы начнем в самом центре — в современном квартале Грозный-Сити. Вы подниметесь на смотровую площадку на 32-м этаже одного из высотных зданий и насладитесь потрясающими панорамами города с высоты. А я расскажу интересные факты из его истории и поделюсь архитектурными особенностями сохранившихся старинных домов. Далее мы отправимся в Цветочный парк: вы узнаете, с каким событием совпало его открытие, и полюбуетесь эффектно подсвеченными цветочными композициями.

Аргун и Шали: мечети «Сердце матери» и «Гордость мусульман»

Расположенный неподалеку от Грозного, Аргун запомнится вам футуристической мечетью «Сердце матери». Ее молитвенный зал украшает грандиозная люстра в виде полумесяца, а купол освещают десятки тысяч светодиодных ламп, меняющих цвет от ярко-зеленого до небесно-синего. Из Аргуна мы поедем в Шали, где я покажу самую большую мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Облицованная белым мрамором и украшенная вечерней иллюминацией, она погрузит вас в атмосферу настоящей восточной сказки.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: смотровая площадка — 100 руб.
  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Между удаленными объектами мы будем перемещаться на семиместном автомобиле бизнес-класса.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Адам
Адам
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Адам, я живу в Грозном. С радостью покажу вам любимый город в атмосфере дружеской беседы. Обещаю не докучать заученными фактами, сухими датами и монотонным рассказом. Мои экскурсии всегда проходят легко, весело и непринужденно.
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