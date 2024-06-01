Мечеть «Сердце Чечни» – экскурсии в Грозном

Найдено 28 экскурсий в категории «Мечеть «Сердце Чечни»» в Грозном, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Грозном - интересно и с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
123 отзыва
В тренде
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Грозный - город, в который хочется вернуться
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 990 за всё до 4 чел.
Вечерние мечети Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
89 отзывов
Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции
Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы
Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 600 за всё до 4 чел.
Грозный - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
363 отзыва
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999 за всё до 19 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
75 отзывов
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
Завтра в 19:30
10 июня в 17:30
от 90007 650 за всё до 20 чел.
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Популярное предложение
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
от 69005 520 за всё до 20 чел.
Первый день в Грозном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 999 за всё до 19 чел.
О Грозном - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000 за всё до 12 чел.
Добро пожаловать в Грозный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500 за всё до 4 чел.
Три города Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Обзорная экскурсия Три города Чечни: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с уникальной культурой Чечни, посетив три её знаковых города и главные мечети региона
Начало: у мечети Сердце Чечни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 999 за всё до 4 чел.
Грозный - в дружеской компании
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Грозный - в дружеской компании: путешествие по душе столицы
Исследуйте сердце Чечни в уютной атмосфере: от величественных мечетей до колоритных рынков
Начало: У храма Михаила Архангела
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 999 за всё до 4 чел.
Экскурсия-фотосессия в Грозном
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
14 700 за всё до 6 чел.
Автомобильная экскурсия по Грозному
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по знаковым местам Грозного
Знакомство с Грозным: автомобильная экскурсия с посещением знаковых мест и панорамными видами
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Грозный
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Популярное предложение
Гостеприимный Грозный
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 4 чел.
Ночные мечети и Лестница в небеса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Ночные мечети и Лестница в небеса
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Гостеприимный и радушный Грозный: комфорт класса
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Гостеприимный Грозный: путешествие от истории до кулинарии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грозного, где каждый уголок рассказывает свою историю, а ароматы шашлыков зовут насладиться вкусами
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Вечерняя автопрогулка по трем главным мечетям Чечни, Лестница в небеса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Вечерняя автопрогулка по трем главным мечетям Чечни, Лестница в небеса
Начало: Заберу из отеля
Расписание: Каждый день в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
7 000 за всё до 4 чел.
Ослепительные огни вечерней Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Ослепительные огни вечерней Чечни
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный
Начало: Грозный
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Начало: Точный адрес сообщу после бронирования
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса
Индивидуальная
5 часов
Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По субботам
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Великолепные Мечети гг. Грозный-Аргун-Шали: Комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Впечатляющие Грозный-Аргун-Шали: Путешествие по мечетям Чечни
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Чечни: от классического османского стиля до современного хай-тека. Три мечети, три города, бесконечное вдохновение
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Экспресс по Чеченской республике
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экспресс по Чеченской республике
Начало: Место проживания туриста
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Сказочная Чечня за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Сказочная Чечня за один день
Начало: Заберём вас из отеля или места проживания
Расписание: В любой день с 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 3 чел.
Вечерняя экскурсия по трем городам Чеченской республики
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по трем городам Чеченской республики
Начало: Проспект В.В. Путина, 25
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Грозный - история и современность
    Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
    Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала
  • М
    Мстислав
    30 мая 2024
    Грозный - история и современность
    Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
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    речь и хорошее всестороннее знание истории города. Заметно что Мадина любит свой город и свою родину. Понравилось всем и взрослым и подросткам.

  • t
    tanya-rudko@mail.ru
    29 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Вечерние мечети Чечни
    Все очень понравилось. Получили много новых знаний. Информация была очень интересной.
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Грозный
    Все понравилось!
  • А
    Александр
    22 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию на которую было время.
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    Выбор пал на Экскурсию «О Грозном - интересно и с любовью» 2,5 часа за душевной, с юмором беседой пролетели не заметно! Мы узнали очень много о самом Городе, о народе его населяющем, о его истории и настоящем. О традициях и нравах. Затронули и острые темы совместной истории. . Посетили красивейшую мечеть за 2 минуты до призыва. . Сказать, что мне понравилась экскурсия, значит не сказать ничего! Я счастлив, что судьба подарила мне эту возможность - посетить Грозный и свела с Саидом. Это вдвойне удача! Саид, вы чудесный человек! Спасибо Вам за экскурсию! Удачи Вам в жизни и успехов во всех начинаниях!

    Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию
  • Л
    Людмила
    22 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по Грозному
    Наш эскурсовод был Руствм. Встретил нас у отеля и повез в увлекательное путешествие! Нам очень всё понравилось!!!! Рассказвал подробно, не
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    торопил на локациях, максимум уважения к гостям. Подача материала мужкая, харизматичная,, разносторонняя Посоветовал и оранизовал нам обед с национальеой кухней. Я рекомендую всем этого замечательного экскурсовода!

  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Замечательная экскурсия по г. Грозный.
  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Хамзат отличный гид, был грамотно составлен маршрут экскурсии, интересно преподнесен материал о городе. Спасибо большое за проведенную экскурсию.
  • Ю
    Юрий
    18 мая 2024
    Грозный - история и современность
    Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия благословенного дерева в натуральную величину и сад цветов.
    Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копияПриятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Мечеть «Сердце Чечни»»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. О Грозном - интересно и с любовью
  2. Грозный - город, в который хочется вернуться
  3. Вечерние мечети Чечни
  4. Грозный - история и современность
  5. Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
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