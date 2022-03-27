Кроме архитектуры и тайн строительства этих величественных объектов, я расскажу о роли религии в жизни чеченцев и о том, как она влияет на наш образ жизни, мышление и традиции. Объясню, чем отличаются центральные мечети от остальных и как люди совмещают свои рабочие будни с обязательными 5-кратными молитвами в храмах. Вы узнаете об основных религиозных обрядах и некоторые из них увидите во время посещения. А также послушаете красивый голос муэдзина, призывающего людей к молитве.
Я предлагаю отправиться в путешествие по мечетям вечером, потому что в темное время сооружения эффектно подсвечены и предстают в особенно волшебном обличии. Кроме того, после рабочего дня здесь можно почувствовать атмосферу уютного городского досуга: вокруг мечетей собираются местные жители со своими детьми, чтобы отдохнуть от дневной суеты и погулять среди ароматов благоухающих садов.
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле бизнес-класса. Мы можем начать в любом из трех городов: Грозном, Аргуне или Шали.