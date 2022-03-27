Вечерние мечети Чечни

Познакомиться с главными святынями республики в эффектной подсветке и проникнуться их атмосферой

5
2 отзыва
Индивидуальная
В путешествии по Грозному, Шали и Аргуну вы посетите аналог стамбульской Голубой мечети, крупнейшую мечеть Европы и единственную мечеть России в стиле хайтек.

Узнаете об эксклюзивном декоре, редких строительных материалах и технологиях сейсмоустойчивости.

Погрузитесь в душевную атмосферу храмов, окруженных благоухающими садами.

И узнаете о религиозной стороне жизни нашего народа.
Вечерние мечети Чечни
Вечерние мечети Чечни
Вечерние мечети Чечни
Вечерние мечети Чечни
Вечерние мечети Чечни
Вечерние мечети Чечни
Вечерние мечети Чечни
Вечерние мечети Чечни
Вечерние мечети Чечни
Вечерние мечети Чечни
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Что вас ожидает

Самые поразительные мечети Чечни

  • «Сердце Чечни». В Грозном вы познакомитесь с чеченским аналогом Голубой мечети в Стамбуле. Узнаете об уникальной коллекции люстр, золотой настенной росписи и особой системе оповещения в случае землетрясения. А еще я расскажу, для чего, кроме призыва к молитве, используются местные минареты.
  • «Гордость мусульман». Далее в программе город Шали и крупнейшая мечеть Европы — комплекс вмещает до 70 тысяч людей! Здесь вы рассмотрите красивую отделку из редкого белоснежного мрамора и погуляете в садах роз с редкими породами деревьев.
  • «Сердце матери». В Аргуне вас встретит единственная в России мечеть в стиле хайтек. Вы увидите необычные минареты, оцените подсветку, меняющую оттенки каждую минуту, и поразитесь 8-тонной люстре, покрытой несколькими килограммами чистого золота высшей пробы.

Религиозный экскурс

Кроме архитектуры и тайн строительства этих величественных объектов, я расскажу о роли религии в жизни чеченцев и о том, как она влияет на наш образ жизни, мышление и традиции. Объясню, чем отличаются центральные мечети от остальных и как люди совмещают свои рабочие будни с обязательными 5-кратными молитвами в храмах. Вы узнаете об основных религиозных обрядах и некоторые из них увидите во время посещения. А также послушаете красивый голос муэдзина, призывающего людей к молитве.

Лучшее время для душевного знакомства с храмами

Я предлагаю отправиться в путешествие по мечетям вечером, потому что в темное время сооружения эффектно подсвечены и предстают в особенно волшебном обличии. Кроме того, после рабочего дня здесь можно почувствовать атмосферу уютного городского досуга: вокруг мечетей собираются местные жители со своими детьми, чтобы отдохнуть от дневной суеты и погулять среди ароматов благоухающих садов.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле бизнес-класса. Мы можем начать в любом из трех городов: Грозном, Аргуне или Шали.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Кадырова или другом месте по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Elena
27 мар 2022
Спасибо Шамилю за гибкость и клиентоориентированность! Гости приехали позже, чем рассчитывали, пришлось заказывать и отменять ужин, менять маршрут, Шамиль всё сделал, помог и посоветовал. Научил куда пойти утром и что посмотреть самостоятельно. Большое спасибо!
А
23 мар 2022
Мечети большие и красивые, каждая по-своему, каждая построена своем стиле, вечером шикарная подсветка. Одна в центре Грозного, две фактические в пригородах, все рядом. Однозначно must see, если вы сюда приехали. Шамиль рассказал о том как они строились, про символику и ответил на все наши вопросы, рассказал много интересного, связанного не только с мечетями.

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