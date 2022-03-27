Что вас ожидает

Самые поразительные мечети Чечни

«Сердце Чечни» . В Грозном вы познакомитесь с чеченским аналогом Голубой мечети в Стамбуле. Узнаете об уникальной коллекции люстр, золотой настенной росписи и особой системе оповещения в случае землетрясения. А еще я расскажу, для чего, кроме призыва к молитве, используются местные минареты.

. В Грозном вы познакомитесь с чеченским аналогом Голубой мечети в Стамбуле. Узнаете об уникальной коллекции люстр, золотой настенной росписи и особой системе оповещения в случае землетрясения. А еще я расскажу, для чего, кроме призыва к молитве, используются местные минареты. «Гордость мусульман» . Далее в программе город Шали и крупнейшая мечеть Европы — комплекс вмещает до 70 тысяч людей! Здесь вы рассмотрите красивую отделку из редкого белоснежного мрамора и погуляете в садах роз с редкими породами деревьев.

. Далее в программе город Шали и крупнейшая мечеть Европы — комплекс вмещает до 70 тысяч людей! Здесь вы рассмотрите красивую отделку из редкого белоснежного мрамора и погуляете в садах роз с редкими породами деревьев. «Сердце матери». В Аргуне вас встретит единственная в России мечеть в стиле хайтек. Вы увидите необычные минареты, оцените подсветку, меняющую оттенки каждую минуту, и поразитесь 8-тонной люстре, покрытой несколькими килограммами чистого золота высшей пробы.

Религиозный экскурс

Кроме архитектуры и тайн строительства этих величественных объектов, я расскажу о роли религии в жизни чеченцев и о том, как она влияет на наш образ жизни, мышление и традиции. Объясню, чем отличаются центральные мечети от остальных и как люди совмещают свои рабочие будни с обязательными 5-кратными молитвами в храмах. Вы узнаете об основных религиозных обрядах и некоторые из них увидите во время посещения. А также послушаете красивый голос муэдзина, призывающего людей к молитве.

Лучшее время для душевного знакомства с храмами

Я предлагаю отправиться в путешествие по мечетям вечером, потому что в темное время сооружения эффектно подсвечены и предстают в особенно волшебном обличии. Кроме того, после рабочего дня здесь можно почувствовать атмосферу уютного городского досуга: вокруг мечетей собираются местные жители со своими детьми, чтобы отдохнуть от дневной суеты и погулять среди ароматов благоухающих садов.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле бизнес-класса. Мы можем начать в любом из трех городов: Грозном, Аргуне или Шали.