и три из них мечети. В описании экскурсии подробно описано, какие локации вы посетите: 1. Мечеть" Сердце Чечни", Грозный- Сити, цветочный парк. Все эти локации находятся в одном месте в г. Грозный. 2. Английский замок. 3. Мечеть "Сердце матери" в г. Аргун. 4. Мечеть" Гордость мусульман" в г. Шали. 5. Смотровая площадка" Лестница в небеса". Вы посетили все эти места, т. е. мы не нарушили ни одного пункта. Гиды, которые проводят экскурсии - это местные жители, которые с удовольствием делятся с вами красотами своей республики и по этому экскурсии проходят не по заученным фразам, а в дружеской и непринуждённой атмосфере. Гид всегда подстраивается под настроение и пожелания туристов и нам очень жаль, что именно вам, а вы были в группе, не хватало информации. Возможно дождь испортил ваши впечатления, но мы не можем повлиять на погодные условия. Для вашего комфорта вас доставили обратно в отель, что не предусмотрено на этой экскурсии. Очень жаль, что у вас остались такие впечатления. Мы обязательно это учтём в дальнейшей работе.