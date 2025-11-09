Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
Увидеть святыни республики в новом свете
За один вечер вы познакомитесь не только с ключевыми местами Грозного, но и побываете в городах Аргун и Шали. Вы узнаете о жизни простых людей и об обычаях мусульман, услышите истории создания мечетей.
Увидите, как архитектурное мастерство и религиозные традиции сплетаются в неповторимый узор культурного наследия.
Описание экскурсии
Мечеть «Сердце Чечни». Центральная мечеть столицы — одна из самых величественных не только в Европе, но и в мире
Грозный-Сити. Комплекс небоскрёбов расположен в центре города. Это современная архитектурная достопримечательность
Цветочный парк. Популярное место отдыха горожан, где можно увидеть необычные цветочные композиции
Английский замок. Здание в готическом и мавританском стилях, которому более 100 лет
Мечеть «Сердце матери». Жемчужина города Аргун, построенная в стиле хай-тек. Подсветка меняет оттенки каждую минуту и эффектно смотрится на фотографиях
Мечеть «Гордость мусульман». Самая большая мечеть в Европе находится в городе Шали. Она впечатляет масштабами и архитектурой
Смотровая площадка «Лестница в небеса». Оригинальная площадка издалека напоминает инопланетный корабль. Отсюда видно весь город Грозный
Организационные детали
Поездка проходит на Nissan Pathfinder, Volkswagen Polo или других комфортабельных автомобилях, в зависимости от количества путешественников
Дополнительные расходы: еда и напитки, которые вы захотите приобрести
Для посещения мечетей вы должны соблюсти дресс-код: женщинам бесплатно предложат халат и платок. Мужчины могут надевать любую одежду, кроме шорт и маек
Начало и окончание экскурсии — мечеть «Сердце Чечни»
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 18:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Грозного
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 1650 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я представляю команду гидов в Грозном. Все мы — люди, безгранично влюблённые в свою республику. Каждый из нас хорошо знает историю родных мест, безопасно управляет автомобилем и с душой относится к работе. Лёгкая, дружеская и по-семейному добрая атмосфера будет сопровождать вас всю дорогу.
Отзывы и рейтинг
оксана
9 ноя 2025
Съездили на экскурсию "Восточная сказка" гид Руслан. Все прошло отлично, красивые локации,красивый вечерний город и мечети, Руслан рассказал о достопримечательностях, отвечал на вопросы. Правда потом на город опустился туман, но это не помешало экскурсии. Спасибо организаторам и гиду Руслану за красивую и познавательную экскурсию.
Виктор
8 ноя 2025
Супер, огромное спасибо Руслану за экскурсию, рекомендую! 👍
Е
Екатерина
23 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Думаю, самастаютельно на подобный маршрут ушло бы несколько дней, а тут за один вечер да ещё и с подробным рассказом о каждой достопримечательность. СПАСИБО,МУСЛИМУ ЗА КОМФОРТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОИСТИНЕ КРАСИВИЙШИЕ МЕСТА ЧЕЧНИ!
Т
Татьяна
2 июл 2025
Экскурсия прошла успешно. Организаторам спасибо. На сайте было всё понятно, на вопросы сразу ответили. Оплата удобно. Большое спасибо гиду Муслиму, с нами был на связи,интересовался нужна ли помощь, помогал с читать дальше
делами не связаными с экскурсией. Экскурсию провел на ура, не спеша, всё показал, рассказал, объяснил что как правильно делать заходя в мечеть. Между локациями рассказывал про традиции народа Чечни и её историю.
И
Ирина
31 мая 2025
Замечательная экскурсия с Муслимом! Грамотный гид, отлично умеет подавать информацию, интересный рассказчик, знает и любит свой родной край, влюбляет в Чечню своих туристов! Внимательный и ответственный. Очень понравилась экскурсия, много интересного узнали. Вечерний Грозный очень красив и безопасен. Благодарим организаторов и Муслима за чудесно проведённое время. Успехов вам
Е
Елена
21 мая 2025
Хорошая экскурсия. Мы довольны. Вечерние мечети очень эффектны. Жаль, гид нас не предупредил о профилактических работах в мечети СЕРДЦЕ МАТЕРИ - подсветка не работала в этот день.
В
Валерия
9 мая 2025
Начну с организации. Забронировала, со мной связалась Елена сразу же, все объяснила и все время была на связи. Далее наш гид Муса. Невероятно эрудированный, образованный и интересный собеседник. Самое главное, что остается после этой экскурсии невероятно приятное впечатление от всего! Буду рекомендовать всем друзьям и надеюсь еще вернусь.
М
Максим
9 мая 2025
Добрый день. Я 6 мая был на экскурсии Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни Мне очень понравилось, экскурсия красивая, гид может ответить на любой вопрос, начиная от истории ислама и заканчивая проектами развития региона, увлекательно было узнать о регионе именно от местного жителя, после экскурсии остаётся совершенно новый образ Чечни.
Ирина
7 мая 2025
Маршрут состоял из пяти локаций, три из них мечети. Гид очень хорошо читал стихи, но практически ничего не узнали о самой республике. Самое дорогое ночное такси
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ирина. Благодарим за обратную связь. Мы очень сожалеем, что не отправили ваших ожиданий. Вы пишите, что посетили 5 локаций читать дальше
и три из них мечети. В описании экскурсии подробно описано, какие локации вы посетите: 1. Мечеть" Сердце Чечни", Грозный- Сити, цветочный парк. Все эти локации находятся в одном месте в г. Грозный. 2. Английский замок. 3. Мечеть "Сердце матери" в г. Аргун. 4. Мечеть" Гордость мусульман" в г. Шали. 5. Смотровая площадка" Лестница в небеса". Вы посетили все эти места, т. е. мы не нарушили ни одного пункта. Гиды, которые проводят экскурсии - это местные жители, которые с удовольствием делятся с вами красотами своей республики и по этому экскурсии проходят не по заученным фразам, а в дружеской и непринуждённой атмосфере. Гид всегда подстраивается под настроение и пожелания туристов и нам очень жаль, что именно вам, а вы были в группе, не хватало информации. Возможно дождь испортил ваши впечатления, но мы не можем повлиять на погодные условия. Для вашего комфорта вас доставили обратно в отель, что не предусмотрено на этой экскурсии. Очень жаль, что у вас остались такие впечатления. Мы обязательно это учтём в дальнейшей работе.
В
Вячеслав
14 мар 2025
Спасибо огромное экскурсоводу Муслиму, приятный в общении с которым было легко, потрясающая экскурсия, красивейшие места. Интересный рассказ о каждом месте. Мы в полном восторге, спасибо!
Ольга
24 фев 2025
Огромная благодарность гиду Муслиму за проведенную экскурсию по городам, где находятся мечети Чеченской республики. Несмотря на то, что группа не была набрана Муслим уделил мне внимание как группе гостей и читать дальше
провел полноценное ознакомление, посвятив этому несколько часов. Впечатления очень сильные от увиденной красоты от архитектуры и размаха. Все это подкреплялось развернутым рассказом Муслима о своей родине и ее истории. И прошлой и современной. На все мои вопросы этот гид давал полные ответы. Было комфортно конечно, что я была одна в группе и вести диалог было гораздо интереснее и познавательные. Мне очень повезло, что я встретила Муслима, как профессионального, хорошо знающего свой край гида. Я эту экскурсию навряд ли забуду. Всех благ и нести вам дальше свое благодарное дело! Спасибо огромное!!!!
Вероника
29 янв 2025
Мои благодарности гиду Руслану. Насыщенный маршрут, в комфортном темпе. Не только рассказывает о достопримечательностях, но и отвечает на вопросы о культуре, быте итд. Также заранее говорил, где при входе в мечеть брать платок, рассказывал о правилах посещения мечетей, для тех кто в первый раз это актуально. Мне повезло увидеть Гордость мусульман в красивой фисташково-голубой расцветке. От души рекомендую.