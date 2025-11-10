Описание экскурсииНачало экскурсии поедем по Аргунскому ушелью- настояшее достояние Чеченской Республики. По дороге у родника Узум-Хаджи можно набрать родниковой воды. Далее нашему взору покажется Шатойская боевая башня ориентировочно построена в 14 веке. По пути мы посетим знаменитые Нихалойские водопады. Они находятся не далеко от селения Нихолой. Далее Ушкалойские сторожевые башни Средневековой постройки. Дальше замковый комплекс музей "Пхакоч" находяшийся в селе Итумкали. Дальше горнолыжный курорт "Ведучи".
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нихалоевские водопады
- Музей Пхакоч
- Горнолыжный курорт Ведучи
Что включено
- Услуги гида. Транспорт
Что не входит в цену
- Обед, и билеты входные
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Грозный ул Кадырова 23. Цветочный парк
Завершение: Г. Грозный ул. Кадырова 23 Цветочный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
