Хамзат Ваш гид в Грозном Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-3 человека 12 500 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии Начало экскурсии поедем по Аргунскому ушелью- настояшее достояние Чеченской Республики. По дороге у родника Узум-Хаджи можно набрать родниковой воды. Далее нашему взору покажется Шатойская боевая башня ориентировочно построена в 14 веке. По пути мы посетим знаменитые Нихалойские водопады. Они находятся не далеко от селения Нихолой. Далее Ушкалойские сторожевые башни Средневековой постройки. Дальше замковый комплекс музей "Пхакоч" находяшийся в селе Итумкали. Дальше горнолыжный курорт "Ведучи".

