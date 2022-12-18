Мы отправимся в живописное Аргунское ущелье, расположенное в самом сердце Чечни. По дороге вы остановитесь у Чанты-Аргунского пресного источника и услышите легенду о верности друга. А также полюбуетесь Нихалойскими водопадами. Еще мы посетим горнолыжный курорт Ведучи на склонах хребта Денедук. Вы увидите могучие заснеженные вершины и, по желанию, покатаетесь на лыжах.
Проехав по необычайно красивой дороге, вырубленной в известняковых скалах, мы попадем в селение Итум-Кали. В нем расположен стилизованный под Средневековье замковый комплекс Пхакоч. Вы оцените старинные предметы быта, утварь и оружие. А также услышите историю славного героя Итона. Кроме того, по пути я покажу вам Ушкалойские башни-близнецы, наглядно демонстрирующие особенности древней архитектуры.