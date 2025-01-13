Я приготовил для вас насыщенный маршрут, раскрывающий историю, природу и традиции Чечни. Мы отправимся в горные части Республики, где вы посетите Нихалойские водопады, Аргунское ущелье и курорт Ведучи. А погрузиться в прошлое нам поможет башенный комплекс Пхакоч с музеем, посвященным местным обычаям и особенностям жизни в разные эпохи.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Завораживающие горные пейзажи

Мы отправимся в живописное Аргунское ущелье, расположенное в самом сердце Чечни. По дороге вы остановитесь у Чанты-Аргунского пресного источника и услышите легенду о верности друга. А также полюбуетесь Нихалойскими водопадами. Еще мы посетим горнолыжный курорт Ведучи на склонах хребта Денедук. Вы увидите могучие заснеженные вершины и по желанию покатаетесь на лыжах.

История, традиции и культура Чечни

Проехав по необычайно красивой дороге, вырубленной в известняковых скалах, мы попадем в селение Итум-Кали. Здесь расположен стилизованный под Средневековье замковый комплекс Пхакоч. Вы оцените старинные предметы быта, утварь и оружие. А также услышите историю славного героя Итона. Кроме того, по пути я покажу вам Ушкалойские башни-близнецы, наглядно демонстрирующие особенности древней архитектуры.

Организационные детали