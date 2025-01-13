Мы отправимся в живописное Аргунское ущелье, расположенное в самом сердце Чечни. По дороге вы остановитесь у Чанты-Аргунского пресного источника и услышите легенду о верности друга. А также полюбуетесь Нихалойскими водопадами. Еще мы посетим горнолыжный курорт Ведучи на склонах хребта Денедук. Вы увидите могучие заснеженные вершины и по желанию покатаетесь на лыжах.
История, традиции и культура Чечни
Проехав по необычайно красивой дороге, вырубленной в известняковых скалах, мы попадем в селение Итум-Кали. Здесь расположен стилизованный под Средневековье замковый комплекс Пхакоч. Вы оцените старинные предметы быта, утварь и оружие. А также услышите историю славного героя Итона. Кроме того, по пути я покажу вам Ушкалойские башни-близнецы, наглядно демонстрирующие особенности древней архитектуры.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях Toyota Corolla, Mercedes-Benz Viano или Mitsubishi Pajero
Входные билеты не включены в стоимость: музей Пхакоч — 200 руб, Нихалойские водопады — 200 руб.
Если вы решите покататься на лыжах, ски-пасс оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асвад — ваш гид в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 35 туристов
Добро пожаловать в Чеченскую Республику! Именно этими словами я встречаю каждого гостя в Грозном. Меня зовут Асвад, я гид по одному из самых самобытных и загадочных регионов России. С радостью покажу не только популярные достопримечательности, но и «места для своих». С нетерпением жду встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
–
2
–
1
–
А
Алексей
Что хотели мы получили от экскурсии)). Немного подвела погода в горах, было пасмурно и местами шёл дождь. В солнечный день было бы идеально! Аслан хорошо рассказал про местные традиции и обычаи, показал читать дальшеуменьшить
на маршруте все значимые места. На обратном пути привёз в небольшое кафе на трассе в посёлке Шатой, где попробовали местную кухню, вкусно и недорого, рекомендую! Аслан на обратном пути порекомендовал заехать в Белую мечеть в небольшом городе Шали, что мы с ним и сделали. Всем рекомендую! Её нужно увидеть! Также по пути в Грозный из Шали в городе Аргун есть мечеть построенная в стиле хай-тек, будет время и силы рекомендую заехать, посмотреть. В общем рекомендую этот маршрут и гида Аслана, останетесь довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Замечательный гид Аслан. Опытный водитель, был внимательным к нашим просьбам. Рассказал нам из истории чеченского народа, обычаи и нравы, смогли прочувствовать местный колорит. Местные жители очень отзывчивые и доброжелательные люди. Очень приятная поездка.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Экскурсия понравилась, спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Спасибо, все очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Аслан модифицировал маршрут под наши пожелания, отвечал на наши вопросы, организовал внеплановое посещение школы (мы учителя, поэтому было интересно). Все понравилось, за исключением очень опасной манеры вождения (высокая скорость, резкое торможение, пересечение сплошной при обгоне на серпантине в горах).
Вам был полезен этот отзыв?
О
Оксана
Все отлично. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии на «Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день»