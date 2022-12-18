Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день

Полюбоваться горными пейзажами Чеченской республики и прикоснуться к ее древней истории

Я приготовил для вас насыщенный маршрут, раскрывающий историю, природу и традиции Чечни.

Мы отправимся в горные части республики, где вы посетите Нихалойские водопады, Аргунское ущелье и курорт Ведучи.

А погрузиться в прошлое нам поможет башенный комплекс Пхакоч с музеем, посвященным местным обычаям и особенностям жизни в разные эпохи.
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Завораживающие горные пейзажи

Мы отправимся в живописное Аргунское ущелье, расположенное в самом сердце Чечни. По дороге вы остановитесь у Чанты-Аргунского пресного источника и услышите легенду о верности друга. А также полюбуетесь Нихалойскими водопадами. Еще мы посетим горнолыжный курорт Ведучи на склонах хребта Денедук. Вы увидите могучие заснеженные вершины и, по желанию, покатаетесь на лыжах.

История, традиции и культура Чечни

Проехав по необычайно красивой дороге, вырубленной в известняковых скалах, мы попадем в селение Итум-Кали. В нем расположен стилизованный под Средневековье замковый комплекс Пхакоч. Вы оцените старинные предметы быта, утварь и оружие. А также услышите историю славного героя Итона. Кроме того, по пути я покажу вам Ушкалойские башни-близнецы, наглядно демонстрирующие особенности древней архитектуры.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla
  • Входные билеты не включены в стоимость: музей Пхакоч — 50 руб, Нихалойские водопады — 100 руб.
  • Если вы решите покататься на лыжах, ски-пасс оплачивается дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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