Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного

Увидеть башни, реки, водопады и горные сёла, где оживают традиции чеченцев
Поездка в Аргунское ущелье — это знакомство с древними башнями и легендами, этнографией и современными реалиями Чечни.

Вы увидите природные красоты, узнаете о быте и обычаях горцев, прикоснётесь к истории Шёлкового пути и проведёте время на «Берегу неба» с горными видами и блюдами национальной кухни.
3 отзыва
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Грозного (возможно позже по договорённости)
9:40 — река Чанти-Аргун и родник свиданий
10:20 — Нихалоевские водопады, прогулка у воды (50 минут)
11:20 — императорский мост, сохранивший дух 19 века (10–15 минут)
11:40 — смотровая площадка над ущельем (10 минут)
12:20 — водопад в Гучум-кале (20–25 минут)
13:50 — Ушкалойские башни-близнецы, древняя таможня на Шёлковом пути (25–30 минут)
14:40 — этнографический музей в горном селе Итум-Кали и боевая дёрейская башня (30 минут)
15:30 — глэмпинг «Берег неба»: обед с панорамными видами, качели и отдых
17:30 — возвращение в Грозный

Тайминг примерный, он может изменяться в зависимости от ситуации.

Вы узнаете:

  • какое стратегическое значение имело Аргунское ущелье в древности
  • как проходил Шёлковый путь от Европы до Грузии через Чечню
  • про чёрные горы, золото и добычу стройматериала в ущелье
  • почему существовал обычай воровства невест
  • как молодые раньше знакомились в горных сёлах, а парни строили башню, чтобы жениться
  • как уважение к старшим и тейпы определяли жизнь общества
  • о многожёнстве, воспитании детей, диалектах и разнообразии культурных особенностей

Организационные детали

  • Поедем на Honda Illusion, Hyundai Grand Starex, Volkswagen Polo, Toyota Corolla или Mercedes Sprinter. Есть детские кресла и бустеры
  • Дополнительные расходы: водопады — 200 ₽ с чел., билет в музей — 200 ₽ с чел., обед — средний чек 900 ₽ с чел.
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников, уточняйте детали в переписке
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Муслим
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
Екатерина
30 окт 2025
Экскурсия прошла отлично, несмотря на пасмурную погоду!
Удалось увидеть живописные места Чеченской республики, попробовать местную кухню и послушать интересные факты и истории.
Большое спасибо!
А
Анна
10 окт 2025
Комфорт, красота, пешая прогулка. Спасибо за интересную и полезную экскурсию
Юрий
Юрий
21 сен 2025
Прекрасная организация,замечательный гид Умар. Все очень спокойно и понятно и на все вопросы были ответы. Одназначно рекомендуем

