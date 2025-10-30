Поездка в Аргунское ущелье — это знакомство с древними башнями и легендами, этнографией и современными реалиями Чечни. Вы увидите природные красоты, узнаете о быте и обычаях горцев, прикоснётесь к истории Шёлкового пути и проведёте время на «Берегу неба» с горными видами и блюдами национальной кухни.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Грозного (возможно позже по договорённости)

9:40 — река Чанти-Аргун и родник свиданий

10:20 — Нихалоевские водопады, прогулка у воды (50 минут)

11:20 — императорский мост, сохранивший дух 19 века (10–15 минут)

11:40 — смотровая площадка над ущельем (10 минут)

12:20 — водопад в Гучум-кале (20–25 минут)

13:50 — Ушкалойские башни-близнецы, древняя таможня на Шёлковом пути (25–30 минут)

14:40 — этнографический музей в горном селе Итум-Кали и боевая дёрейская башня (30 минут)

15:30 — глэмпинг «Берег неба»: обед с панорамными видами, качели и отдых

17:30 — возвращение в Грозный

Тайминг примерный, он может изменяться в зависимости от ситуации.

Вы узнаете:

какое стратегическое значение имело Аргунское ущелье в древности

как проходил Шёлковый путь от Европы до Грузии через Чечню

про чёрные горы, золото и добычу стройматериала в ущелье

почему существовал обычай воровства невест

как молодые раньше знакомились в горных сёлах, а парни строили башню, чтобы жениться

как уважение к старшим и тейпы определяли жизнь общества

о многожёнстве, воспитании детей, диалектах и разнообразии культурных особенностей

Организационные детали