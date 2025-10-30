Поездка в Аргунское ущелье — это знакомство с древними башнями и легендами, этнографией и современными реалиями Чечни.
Вы увидите природные красоты, узнаете о быте и обычаях горцев, прикоснётесь к истории Шёлкового пути и проведёте время на «Берегу неба» с горными видами и блюдами национальной кухни.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Грозного (возможно позже по договорённости)
9:40 — река Чанти-Аргун и родник свиданий
10:20 — Нихалоевские водопады, прогулка у воды (50 минут)
11:20 — императорский мост, сохранивший дух 19 века (10–15 минут)
11:40 — смотровая площадка над ущельем (10 минут)
12:20 — водопад в Гучум-кале (20–25 минут)
13:50 — Ушкалойские башни-близнецы, древняя таможня на Шёлковом пути (25–30 минут)
14:40 — этнографический музей в горном селе Итум-Кали и боевая дёрейская башня (30 минут)
15:30 — глэмпинг «Берег неба»: обед с панорамными видами, качели и отдых
17:30 — возвращение в Грозный
Тайминг примерный, он может изменяться в зависимости от ситуации.
Вы узнаете:
- какое стратегическое значение имело Аргунское ущелье в древности
- как проходил Шёлковый путь от Европы до Грузии через Чечню
- про чёрные горы, золото и добычу стройматериала в ущелье
- почему существовал обычай воровства невест
- как молодые раньше знакомились в горных сёлах, а парни строили башню, чтобы жениться
- как уважение к старшим и тейпы определяли жизнь общества
- о многожёнстве, воспитании детей, диалектах и разнообразии культурных особенностей
Организационные детали
- Поедем на Honda Illusion, Hyundai Grand Starex, Volkswagen Polo, Toyota Corolla или Mercedes Sprinter. Есть детские кресла и бустеры
- Дополнительные расходы: водопады — 200 ₽ с чел., билет в музей — 200 ₽ с чел., обед — средний чек 900 ₽ с чел.
- Экскурсию можно провести для большего количества участников, уточняйте детали в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
30 окт 2025
Экскурсия прошла отлично, несмотря на пасмурную погоду!
Удалось увидеть живописные места Чеченской республики, попробовать местную кухню и послушать интересные факты и истории.
Большое спасибо!
А
Анна
10 окт 2025
Комфорт, красота, пешая прогулка. Спасибо за интересную и полезную экскурсию
Юрий
21 сен 2025
Прекрасная организация,замечательный гид Умар. Все очень спокойно и понятно и на все вопросы были ответы. Одназначно рекомендуем
