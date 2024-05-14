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камням. Я в кроссовках, но мне было местами скользко (на самом начале водопада осторожнее).

Я одна из группы прошлась по канатному мосту (классные ощущения). Выдаётся страховка (помогают надевать), берите перчатки с собой (я руки чуток натёрла), хотя я это отметила - может и со страховкой начнут выдавать. Гид меня снимал на видео (спасибо ему:-)

Кафе по пути отличное, чистое. Манты, салат и кофе (3 в 1) 350 руб. - вкусно, сытно.

Музей в Пхакочи маленький, но было интересно.

Ведучи впечатлили. Хочется туда отдельно (хотя ни разу не лыжник, но так-то там и для пешеходных прогулок есть инфраструктура). Покаталась на фуникулёре и качелях.

На обратном пути заехали в Шали в Белую мечеть (как поняла, по просьбе попутчиц).