Кавказом можно любоваться бесконечно! Предлагаем посетить одно из его самых живописных мест — Аргунское ущелье. Вы оцените шикарные виды, величественные горы и чистейший воздух.
Полюбуетесь водопадами и средневековыми постройками, наберёте воды из целебного источника и сделаете атмосферные снимки — мы покажем самые лучшие места для фотосессий.
Полюбуетесь водопадами и средневековыми постройками, наберёте воды из целебного источника и сделаете атмосферные снимки — мы покажем самые лучшие места для фотосессий.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Чанты-Аргунский пресный источник, который выбивается из скалы. Местные верят, что эта вода обладает целительной силой.
- Нихалоевские водопады. Вы пройдёте по лестницам и переходам и увидите водопады разных размеров — от 2-метрового до 32-метрового.
- Ушкалойские башни-близнецы — один из символов Чеченской Республики. Башни находятся в самой узкой части ущелья.
- Средневековый башенный комплекс Пхакоч с музеем в селении Итум-Кали. Вы узнаете об особенностях жизни здесь в разные эпохи и местных обычаях.
- Всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи». Его внешний облик отражает традиционный стиль региона — башенную архитектуру горных поселений. По желанию вы подниметесь на фуникулёре и насладитесь видами с высоты.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида.
- Дополнительные расходы: билет на Нихалойские водопады — 200 руб. /чел.; билет в музей Пхакоч — 200 руб. /чел., фуникулёр (по желанию) — 600 руб. /взрослый, 400 руб. /детский; обед и личные покупки.
- Поездка проходит на автомобилях Nissan Pathfinder, Honda Elysion, Toyota Alphard и других.
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 1015 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я представляю команду гидов в Грозном. Все мы — люди, безгранично влюбленные в свою республику. Каждый из нас хорошо знает историю родных мест, безопасно управляет автомобилем и с душой относится к работе. Лёгкая, дружеская и по-семейному добрая атмосфера будет сопровождать вас всю дорогу.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
14 мая 2024
Замечательный экскурсовод Муслим провёл нас по маршруту. Рассказал про город, особенности национальной культуры, показал красивые места, организовал вкусный обед. Отвечал на все вопросы, был доброжелателен. Спасибо большое за поездку!
А
Айрат
10 мая 2024
Сегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об истории города, об исторических местах, останавливались на фотосессии. Обедали очень вкусно, водопады не передать словами какая красота, само ущелье завораживает дух. Весь маршрут проложен по живописным местам Чеченской республики. Данна экскурсия must have
Н
Наталья
2 мая 2024
Отличная, интересная экскурсия! Потрясающая природа, виды! Наш гид Умар- интересный экскурсовод, отличный водитель. Всё очень понравилось!
Светлана
22 апр 2024
Всё отлично. Погода тоже не подкачала. Всё в зелени. Дорога местами ухабистая. Останавливались на смотровых площадках. Фотографий море.
Водопад в прекрасном и интересном месте находится. Прогулка в ущелье по мостикам, ступенькам,
Водопад в прекрасном и интересном месте находится. Прогулка в ущелье по мостикам, ступенькам,
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