Описание экскурсииОзеро Кезеной Ам находится на высоте 1870 метров над уровнем моря на границе двух республик - Чечни и Дагестана. Высокогорье, где находится озеро, привлекает своей красотой, увидеть которую приезжают туристы из России и зарубежья круглый год. На озере находится гостиничный комплекс, где можно остановиться в номерах или же снять деревянный домик со всеми удобствами. Недалеко от озера находится древний аул Хой со своей богатой историей, а так же предполагаемый Ноев Ковчег…
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Кезеной Ам
- Мечети в городах Шали и Аргун
- Древний аул Хой
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
Грозный, проспект А. Кадырова, 39
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
