Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Муса Ваш гид в Грозном Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-4 человека Когда По договоренности 3500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание экскурсии Озеро Кезеной Ам находится на высоте 1870 метров над уровнем моря на границе двух республик - Чечни и Дагестана. Высокогорье, где находится озеро, привлекает своей красотой, увидеть которую приезжают туристы из России и зарубежья круглый год. На озере находится гостиничный комплекс, где можно остановиться в номерах или же снять деревянный домик со всеми удобствами. Недалеко от озера находится древний аул Хой со своей богатой историей, а так же предполагаемый Ноев Ковчег…

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату