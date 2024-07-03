В этой поездке вы увидите Чечню сразу с нескольких ракурсов. Посетите две мечети — «Сердце матери» и «Гордость мусульман». Побываете в селе Хой, где сохранился дух Средневековья. Полюбуетесь фантастическими пейзажами озера Кезеной-Ам.
А гид поведает историю народа, расскажет о традициях и культуре, древней и современной архитектуре Чечни.
А гид поведает историю народа, расскажет о традициях и культуре, древней и современной архитектуре Чечни.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы будем проезжать через чеченские селения, вы полюбуетесь природой равнин, предгорий и, конечно, увидите величественные горы. Прокатимся по серпантину, откуда открываются живописные виды на скалы и ущелья.
Наш маршрут:
- «Сердце матери» — единственная мечеть в стиле хай-тек, меняющая цвет в зависимости от погоды
- «Гордость мусульман» — самая большая мечеть России и Европы, облицованная белоснежным греческим мрамором
- Ведено — столица средневековой Чечни, одно из древнейших сел республики со старинной крепостью
- Девичья коса — источник, где можно попробовать чистейшую родниковую воду
- Кезеной-Ам — озеро, спрятанное в горах на высоте 1890 м, таит в себе множество загадок и тайн и поражает бирюзовой водой
- Хой — село стражников, где когда-то воспитывались воины для охраны рубежей Чечни. И до сих пор здесь можно ощутить дух Средневековья
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе Mersedes-Benz
- Пожалуйста, соблюдайте дресс-код республики: плечи и колени должны быть прикрыты как у женщин, так и у мужчин
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы на озере (по желанию)
- Зиплайн — 1500 руб.
- Прокат мотоцикла — 3000 руб.
- Катание на лошади — 500 руб.
- Катание на лодке — 300 руб.
- Обед — по меню
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адам — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 22 туристов
Работал в разных сферах и в разных местах, увлекаюсь историей, архитектурой, философией, географией и изучением иностранных языков. Вместе с командой единомышленников гарантируем вам отличные поездки по Чеченской Республике!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Грозного
Похожие экскурсии из Грозного
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
4 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.