Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам

Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
В этой поездке вы увидите Чечню сразу с нескольких ракурсов. Посетите две мечети — «Сердце матери» и «Гордость мусульман». Побываете в селе Хой, где сохранился дух Средневековья. Полюбуетесь фантастическими пейзажами озера Кезеной-Ам.

А гид поведает историю народа, расскажет о традициях и культуре, древней и современной архитектуре Чечни.
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы будем проезжать через чеченские селения, вы полюбуетесь природой равнин, предгорий и, конечно, увидите величественные горы. Прокатимся по серпантину, откуда открываются живописные виды на скалы и ущелья.

Наш маршрут:

  • «Сердце матери» — единственная мечеть в стиле хай-тек, меняющая цвет в зависимости от погоды
  • «Гордость мусульман» — самая большая мечеть России и Европы, облицованная белоснежным греческим мрамором
  • Ведено — столица средневековой Чечни, одно из древнейших сел республики со старинной крепостью
  • Девичья коса — источник, где можно попробовать чистейшую родниковую воду
  • Кезеной-Ам — озеро, спрятанное в горах на высоте 1890 м, таит в себе множество загадок и тайн и поражает бирюзовой водой
  • Хой — село стражников, где когда-то воспитывались воины для охраны рубежей Чечни. И до сих пор здесь можно ощутить дух Средневековья

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе Mersedes-Benz
  • Пожалуйста, соблюдайте дресс-код республики: плечи и колени должны быть прикрыты как у женщин, так и у мужчин
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы на озере (по желанию)

  • Зиплайн — 1500 руб.
  • Прокат мотоцикла — 3000 руб.
  • Катание на лошади — 500 руб.
  • Катание на лодке — 300 руб.
  • Обед — по меню

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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