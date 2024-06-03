1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Кавказу: Ингушетия и Северная Осетия из Грозного
Знакомство с культурой и природой Кавказа: от древних башен до современных столиц Магаса и Владикавказа
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
«Резидентам других государств (не РФ) для посещения горной Ингушетии нужно заранее сделать специальный пропуск»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
8 часов
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«В этой экскурсии вас ждут исторические памятники и природа головокружительной красоты»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
«По пути к нему посетим и другие примечательные локации Северного Кавказа: города Шали и Аргун с необыкновенными мечетями, селение стражников Хой, водопад «Девичьи слёзы» и памятник чеченскому Робин Гуду»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие, раскрывающее богатую историю, религию и природу Чеченской Республики»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
Завтра в 19:30
10 июня в 17:30
от 90007 650₽ за всё до 20 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
«Знакомство с городом мы начнём с яркого и очень живописного Цветочного парка»
Сегодня в 09:30
Завтра в 19:00
от 69005 520₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
«Озеро Кезеной-Ам и «село стражников» Хо»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
«В Чечне вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и богатое культурное и архитектурное наследие»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Аргунскому ущелью и древнему Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«Ушкалойские башни — встроенные прямо в ущелье, они показывают, как умело древние зодчие использовали природный ландшафт для возведения укреплений»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
«В нём будет и головокружительная кавказская природа, и погружение в местный быт, и мастер-класс по приготовлению лепешек с творогом и тыквой»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
14 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Грозный и горная Ингушетия: башни, храмы и не только
Приглашаем вас на захватывающее путешествие из Грозного в сердце Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и уникальные истории
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«Мы приготовили для вас насыщенный маршрут по самому сердцу горной Ингушетии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон из Грозного: экскурсия с личным гидом
Откройте для себя величие Сулакского каньона, насладитесь видами с высоты и узнайте уникальные истории
Начало: Ваш отель
«Прогулка на катере (по желанию) — вам представится возможность прокатиться по реке Сулак, наслаждаясь прекрасным видом на скалы и водопады»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«Можем продлить его поездкой на еще одно чудо природы — бархан Сары-Кум, где вы насладитесь кусочком пустыни среди зеленых холмов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аргунское ущелье в Грозном: дорога древних караванов и культура Чечни
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: Грозный
«Нихалойские водопады — каскад из трех водопадов, самый высокий из них достигает 33 метров»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
«Вы пройдёте по лестницам и переходам и увидите водопады разных размеров — от 2-метрового до 32-метрового»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории
«Я приготовил для вас насыщенный маршрут, раскрывающий историю, природу и традиции Чечни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
«Цветочный парк — гуляя по его живописной территории, вы увидите березы, клены, пальмы, цветы и богато украшенный скульптурами фонтан»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Аргунское ущелье и Шаройские башни: путешествие за сокровищами Чечни
Откройте величие Кавказа: уникальные природные памятники и древние башни Шаройского района ждут вас
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
«Аргунское ущелье — вы увидите одно из крупнейших ущелий Кавказа и впечатлитесь величием местной природы»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Аргунскому ущелью и отдых на курорте Ведучи
Вас ждет путешествие по секретам Чечни: от древних башен до современного горнолыжного курорта Ведучи
Начало: Г. Грозный ул. А.А. Кадырова
«Недалеко от селения Нихалой оцените каскады одноименных водопадов — несколько горных потоков образованы скалистыми горами и создают целый комплекс»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
11 335₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
«Фантастическая природа и конная прогулка»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
Открыть труднодоступный уголок чеченской природы и побывать в древнем селении Акка-Басе
Начало: В Грозном
«Словно аккуратное голубое блюдце, озеро расположилось в природной чаше в окружении горных массивов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев
«Как естественная природная крепость ущелье послужило чеченцам защитой в эпоху бесчинств татаро-монголов защитой»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
«Мечеть «Сердце Чечни» и розовый сад вокруг этого впечатляющего символа возрождённого города»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
14 700₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой
Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией
Начало: Заберу из отеля
«В пути вы увидите множество головокружительно красивых мест: Веденское ущелье, альпийские луга и заснеженные горные хребты»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном
Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне
Начало: Ваш отель
«Красота окружающей природы и самого озера завораживает с первого же взгляда»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Аргунское ущелье Грозного: путешествие в историю Чечни
Откройте величие Аргунского ущелья в Грозном, исследуйте уникальные петроглифы и средневековую архитектуру
Начало: Ваш отель
«Насладимся нерукотворной красотой этих мест и окружающей природой, полюбуемся знаменитыми Ушкалойскими башнями-близнецами — одним из символов Чечни»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Аргунское ущелье в мини-группе: замок, водопады и культура Чечни
Аргунское ущелье ждет! Познайте культуру Чечни, насладитесь водопадами и средневековым замком в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Г. Грозный
«Чарующая красота ущелья, водопады и Средневековый замок Горные пейзажи Аргунского ущелья поражают туристов своей первозданной природой, сторожевыми башнями и уникальной фауной»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Горное озеро Кезеной-Ам и город-музей Хой: экскурсия из Грозного
Откройте для себя величие Кавказа: живописное озеро Кезеной-Ам, исторический Хой и архитектурные шедевры Шали и Аргуна
Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания
«Самое большое озеро Кавказа среди горных вершин и альпийских лугов ждёт вас»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Сулакский каньон из Грозного: путеводитель по Дагестану
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут бирюзовые воды, панорамные виды и неповторимые вкусы Дагестана
Начало: Г. Грозный, заберу Вас из отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням Грозного
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей, посещая жемчужины Аргунского ущелья
Начало: Г. Грозный
«Насладитесь живописными горными пейзажами — колыбель вайнахов, край древних сторожевых башен и невероятной первозданной природы»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поход к истоку реки Гумс: Водопад, Озеро и Живописные виды
Приглашаем на увлекательный поход по берегам реки Гумс, где вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
«Сполна насладившись чудом природы, выдвигаемся в обратный путь»
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу горного приключения с джип-туром на высокогорное озеро Галай-Ам, окруженное живописными склонами на высоте около 2000 метров
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
«В пути вы увидите неповторимый пейзаж за окном (остановки для видео и фото предусмотрены), и мы доедем до 18 метровой арки, которая называется «второй ход»»
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Аргунское ущелье и древние башни Итум-Кали: экскурсия из Грозного
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавказа, открывая древние памятники и живописные пейзажи Чечни
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Оглядев с высоты парения орла и приблизившись к облакам, мы оценим, что наши ограничения и запреты являются тщетными и природа их просто игнорирует»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью - Уникальная экскурсия в Чечне
Завораживающее путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью: горные вершины, водопады и древние башни ждут вас
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Мы отправимся с вами в недра гор, где сохранилась первозданная красота природы и древняя история чеченцев, запечатленная в замковом комплексе Шарой, в боевых и в жилых башнях, разбросанных по живописному ущелью реки Шаро-Аргун»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Аргунское ущелье до Ведучи: средневековые замки, водопады и горные виды
Погрузитесь в мир древних замков, водопадов и альпийских лугов на экскурсии в Аргунское ущелье до Ведучи
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Что вас ждет:• Нихалойские водопады овеют нас прохладой и дадут возможность созерцать красоту природы и искрящейся воды в лучах солнца»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к озеру Казеной-Ам и древнему Хою с посещением мечетей
Знакомство с живописными уголками Чечни, её историей и архитектурой в комфортной обстановке
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«На нашем маршруте будет все — красивые горные пейзажи, местные легенды и невероятная архитектура»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: Верхняя Балкария и Голубые озера из Грозного
Погрузитесь в мир величественных гор, чистейших озер и древних крепостей, отправившись в путешествие по Верхней Балкарии
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Кабардино-Балкария — маленькая республика с очень красивой природой»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Грозного в Дагестан к Сулакскому каньону: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Сулакский каньон — самая популярная природная достопримечательность Дагестана»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Ушкалойские башни, находящиеся в самом узком месте ущелья познакомят нас древним зодчеством и использованием природного ландшафта для строительства укреплений»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ингушетия: путешествие по стране величественных гор и древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и уникальной архитектуры в экскурсии из Грозного в Ингушетию. Откройте величественные горы и древние башни
Начало: Мы заберем вас с места проживания
««Эгикал» — самое большой башенный комплекс в Горной Ингушетии»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой
Начало: Заберу с отеля или места пребывания
«Вас ждет экскурсия на автомобиле на самое высокогорное озеро Кезеной-Ам»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Джип-тур на высокогорное Галанчожское озеро Галай-Ам
Начало: Отель где размещены туристы
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по горной Ингушетии: от башен до величественных гор
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и захватывающие дух горные пейзажи
Начало: Г. Грозный. Я заберу Вас из отеля
«Горы, природа, а главная ее достопримечательность — старинные башни, которые хранят в себе истории и легенды древнего народа галгаев»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 13 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина3 июня 2024Экскурсия в Осетию и Ингушетию – это наша вторая экскурсия с Хамзатом. Экскурсия была очень насышенной, сопровождалась увлекательными рассказами о
- ВВладимир3 июня 2024Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.
- ММария2 июня 2024На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая, с кондиционером, а манера
- ТТатьяна1 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
- ВВера31 мая 2024Спасибо Муслиму за отличную экскурсию! Обаятельный, интересный молодой человек, рекомендуем!
- ММарина30 мая 2024Апти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получили много исчерпывающий информации о
- ИИрина30 мая 2024Хочу поделиться впечатлениями от данной экскурсии. Во-первых, сразу хочется поблагодарить организаторов данной экскурсии за продуманный до мелочей маршрут, за профессионализм гида,
- ММстислав30 мая 2024Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
- ААнастасия30 мая 2024Спасибо нашему гиду Имрану за интересную познавательную экскурсию! При поездке на озеро Кезеной-Ам почти весь горный серпантин нас сопровождал туман,
- LLagutkin29 мая 2024Экскурсия понравилась, всё было супер, и Аргун/Шали и сами горы которые просто великолепные! Мерьям оказалась очень интересным гидом и собеседником и нашлось очень много тем для разговоров:) Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Природа и пейзажи»
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