Апти проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!

Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети

Апти
Апти – Гид из Грозного
Вы подниметесь по горному серпантину на высоту 2170 метров над уровнем моря 🌊, оцените величие чеченских ландшафтов и погуляете по берегу озера Кезеной-Ам с прозрачной бирюзовой водой.

А также посетите мечети «Сердце матери» и «Гордость мусульман», заглянете в этнодеревню Шира-Котар и услышите о местных традициях, обычаях и культуре.
Задать вопросОбычно отвечает за 49 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!

Что вас ожидает

Величественные мечети, этнодеревня и родник «Девичья коса»
По пути к озеру мы сделаем несколько интересных остановок в колоритных чеченских городах и селеньях. Так, в Аргуне вы посетите необычную мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек, в Герменчуке погуляете по этнодеревне Шира-Котар, познакомитесь с бытом селян вековой давности и рассмотрите советские автомобили. В Шали вас ждет выполненная из белого мрамора сказочная мечеть «Гордость мусульман», а в Харачое — памятник легендарному абреку Зелимхану и родник Девичья коса.

Озеро Кезеной-Ам и «село стражников» Хо
Кезеной-Ам — изумительное высокогорное озеро с кристально чистой водой, расположенное на границе Чечни и Дагестана. Вы услышите связанные с ним легенды, насладитесь его волшебным бирюзовым цветом и вдохнете аромат окружающих его альпийских лугов. А также погуляете по улочкам заброшенного древнего селения Хо, когда-то построенного прямо на краю обрыва, подниметесь на крышу боевой башни и оцените красоту Чеберлоевского каньона.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются отдельно. Средняя цена обеда на человека — 250 рублей.
  • Входные билеты 🎫 в этнографический музей 🖼 Шира-Котар оплачиваются отдельно — 30 рублей с человека. Также можно прокатиться над озером на зип-лайне (1000 рублей) и арендовать весельные лодки (350 рублей полчаса).
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апти
Апти
Люблю дарить людям хорошее настроение, люблю историю своего народа, культуру и обычаи, а также практиковать их. Как и все местные жители, я влюблен в горы и природу. Я стараюсь проводить экскурсию так, как если бы проводил её для самого себя — на высшем уровне.
Напишите мне

Апти проводит ещё 1 экскурсию

Горная Чечня за один день
9 000
12 часов
Горная Чечня за один день
22 отзыва
Открыть историю, культуру и природу края в автомобильном путешествии

Еще несколько необычных экскурсий в Грозном

Грозный — история и современность
3 000
2 часа
Грозный — история и современность
19 отзывов
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Добро пожаловать в Грозный!
3 000
4 часа
Добро пожаловать в Грозный!
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о чеченских традициях и обычаях