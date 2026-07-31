Апти проводит ещё 1 экскурсию

Величественные мечети, этнодеревня и родник «Девичья коса»
По пути к озеру мы сделаем несколько интересных остановок в колоритных чеченских городах и селеньях. Так, в Аргуне вы посетите необычную мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек, в Герменчуке погуляете по этнодеревне Шира-Котар, познакомитесь с бытом селян вековой давности и рассмотрите советские автомобили. В Шали вас ждет выполненная из белого мрамора сказочная мечеть «Гордость мусульман», а в Харачое — памятник легендарному абреку Зелимхану и родник Девичья коса.
Озеро Кезеной-Ам и «село стражников» Хо
Кезеной-Ам — изумительное высокогорное озеро с кристально чистой водой, расположенное на границе Чечни и Дагестана. Вы услышите связанные с ним легенды, насладитесь его волшебным бирюзовым цветом и вдохнете аромат окружающих его альпийских лугов. А также погуляете по улочкам заброшенного древнего селения Хо, когда-то построенного прямо на краю обрыва, подниметесь на крышу боевой башни и оцените красоту Чеберлоевского каньона.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются отдельно. Средняя цена обеда на человека — 250 рублей.
Входные билеты в этнографический музей Шира-Котар оплачиваются отдельно — 30 рублей с человека. Также можно прокатиться над озером на зип-лайне (1000 рублей) и арендовать весельные лодки (350 рублей полчаса).
Ислам запрещает уединение двух людей противоположного пола, поэтому, к сожалению, я не смогу провести экскурсию для одной путешественницы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Апти — ваш гид в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1423 туристов
Люблю дарить людям хорошее настроение, люблю историю своего народа, культуру и обычаи, а также практиковать их. Как и все местные жители, я влюблен в горы и природу. Я стараюсь проводить экскурсию так, как если бы проводил её для самого себя — на высшем уровне.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 144 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
143
4
–
3
1
2
–
1
–
Соловьева
Мы в восхищении от шикарных видов, интересных рассказов и виртуозного вождения! Апти- лучший ГИД, прекрасный рассказчик, который очень атмосферно и с душой поделился с нами своими обширными знаниями об истории и культуре Чечни! Всем рекомендуем! Вернемся еще не раз в этот благодатный край! 🫶🫶🫶
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К
Катя
Нам очень понравилась экскурсия. Гид великолепно рассказал про историю, обычаи Чечни. Мы узнали много нового и интересного! Профессиональный подход! Экскурсия была наполнена яркими локациями природы и рассказами о местной культуре! читать дальшеуменьшить
Очень понравилось посещение мечетей; я раньше в них никогда не была, а теперь знаю правила посещения, обычаи. Мечети очень красивые, вызывают восторг и восхищение от сложности архитектуры! Чечня очень красивая, туристов не очень много; мне кажется, это новое направление в туризме, которое будет развиваться в ближайшие годы. Нам понравилась экскурсия, понравился город Грозный и люди! Приезжайте в Чечню, меняйте стереотипы мышления! Она вас удивит, и вы захотите вернуться вновь за восточным колоритом!
+5
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О
Оксана
Недавно посетили экскурсию "Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!". Это мероприятие оставило у меня исключительно положительные впечатления. Экскурсовод Апти продемонстрировал высокий уровень профессионализма. Его глубокие знания и искренняя увлеченность темой читать дальшеуменьшить
сделали экскурсию не только информативной, но и увлекательной. Организация мероприятия была тщательно продумана и осуществлена на высоком уровне. Все участники экскурсии чувствовали себя комфортно. Рекомендую всем, кто стремится к расширению кругозора и желает насладиться живописными видами. Благодарю за прекрасно проведенное время!
+2
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Б
Батаев
Всем привет! С огромной радостью и благодарностью хочу поделиться впечатлениями от нашего недавнего путешествия в горный регион Чеченской Республики! 🏔️✨ Это был настоящий мастер-класс по погружению в культуру, традиции, духовные читать дальшеуменьшить
ценности и природу. Апти - профессионал своего дела 🔥 Мы успешно достигли поставленных целей и посетили удивительные локации! 🚀 рекомендую Апти как эксперта и специалиста региона! Это направление, которое вызывает желание вернуться и масштабировать этот опыт. Огромное спасибо за этот бесценный опыт и синергию! 🙌
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Александр
Хочу выразить благодарность гиду Апти за качественно проведенную экскурсию не смотря на несезонность и священный месяц Рамадан, слушать было интересно и познавательно, многое что узнали и посмотрели, даже ребенку понравилось! Спасибо, всем рекомендую!!!
+2
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А
Анастасия
Хотим выразить огромную благодарность Апти за наше невероятное путешествие по Чечне! С ним мы почувствовали себя не просто туристами, а желанными гостями. Апти не только прекрасно знает историю и традиции читать дальшеуменьшить
своего народа, но и вкладывает душу в каждую экскурсию. Тонкий юмор, глубокие знания и настоящая кавказская забота. Если хотите по-настоящему влюбиться в горы и культуру Чечни — искренне рекомендую именно этого гида!
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