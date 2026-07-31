Апти проводит ещё 1 экскурсию

Вы подниметесь по горному серпантину на высоту 2170 метров над уровнем моря, оцените величие чеченских ландшафтов и погуляете по берегу озера Кезеной-Ам с прозрачной бирюзовой водой. А также посетите мечети «Сердце матери» и «Гордость мусульман», заглянете в этнодеревню Шира-Котар и услышите о местных традициях, обычаях и культуре.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Величественные мечети, этнодеревня и родник «Девичья коса»

По пути к озеру мы сделаем несколько интересных остановок в колоритных чеченских городах и селеньях. Так, в Аргуне вы посетите необычную мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек, в Герменчуке погуляете по этнодеревне Шира-Котар, познакомитесь с бытом селян вековой давности и рассмотрите советские автомобили. В Шали вас ждет выполненная из белого мрамора сказочная мечеть «Гордость мусульман», а в Харачое — памятник легендарному абреку Зелимхану и родник Девичья коса.

Озеро Кезеной-Ам и «село стражников» Хо

Кезеной-Ам — изумительное высокогорное озеро с кристально чистой водой, расположенное на границе Чечни и Дагестана. Вы услышите связанные с ним легенды, насладитесь его волшебным бирюзовым цветом и вдохнете аромат окружающих его альпийских лугов. А также погуляете по улочкам заброшенного древнего селения Хо, когда-то построенного прямо на краю обрыва, подниметесь на крышу боевой башни и оцените красоту Чеберлоевского каньона.

Организационные детали