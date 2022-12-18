3 день

Итум Кали

09:10 Трансфер в южную часть Чечни на экскурсию по Аргунскому ущелью.

Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун через перевалы в Хевсуретию, затем в Грузию.

Дорога вырублена в известняковых скалах.

Короткая остановка у водопадов.

Рядом с водопадами в живописном месте располагается турбаза «Нихалойские водопады».

Обед.

По дороге вы увидите древние башни-близнецы.

Башни, встроенные в выемку скалы, находятся в местности между селениями Гучум-Кале и Ушкалой Итум-Калинского района на правом берегу реки Чанти-Аргун.

Башни четырехэтажные, высотой около 12 метров.

В селении Итум-Кали вас ждет увлекательная экскурсия в краеведческий музей имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч.

В удивительном месте находится этот музей: в нем хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.

Возвращение в Грозный около 16:00.