13:10 Встреча в аэропорту, размещение в отеле.
Время на обед (не включен в программу тура).
14:30 экскурсия «Грозный от истории к будущему».
Обзорная экскурсия по городу, вы посетите: церковь Архангела Михаила, Цветочный парк, смотровую площадку на крыше одного из высотных зданий «Грозный- Сити», неповторимую мечеть «Сердце Чечни», пройдемся по проспекту М. Эсамбаева.
Далее мемориальный комплекс Аллея Славы и музей имени А. Кадырова.
Свободное время.
9:10 Экскурсия на Кезеной-Ам (107 км).
Путь от Грозного до озера на машине занимает около 3 часов.
Дорога на озеро проходит через аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.
Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.
Остановка у памятника Абреку Зелимхану, здесь же водопад Девичья Коса.
Чтобы подъехать к озеру нужно преодолеть Андийский хребет.
Дорога продолжается вдоль правого безлесного склона глубокого ущелья реки Хулхулау.
Обед.
Далее экскурсия в древнее селение.
От западного залива озера Кезеной-Ам всего лишь два километра до укрепленного города-крепости Хой.
Его боевые и сигнальные башни нависли над глубоким ущельем.
Склоны гор здесь изборождены десятками древних искусственных террас для земледелия.
Возвращение город около 18:00.
09:10 Трансфер в южную часть Чечни на экскурсию по Аргунскому ущелью.
Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун через перевалы в Хевсуретию, затем в Грузию.
Дорога вырублена в известняковых скалах.
Короткая остановка у водопадов.
Рядом с водопадами в живописном месте располагается турбаза «Нихалойские водопады».
Обед.
По дороге вы увидите древние башни-близнецы.
Башни, встроенные в выемку скалы, находятся в местности между селениями Гучум-Кале и Ушкалой Итум-Калинского района на правом берегу реки Чанти-Аргун.
Башни четырехэтажные, высотой около 12 метров.
В селении Итум-Кали вас ждет увлекательная экскурсия в краеведческий музей имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч.
В удивительном месте находится этот музей: в нем хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.
Возвращение в Грозный около 16:00.
9:10 экскурсия в Беной, на реку Ясси.
Маршрут "Ахки т1ай".
Беной — историческая Родина самого крупного чеченского тейпа и Первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова.
В этом районе находится множество достопримечательностей, но основными являются достопримечательности по маршруту "Ахки- Т1ай", который ведет витиеватой лентой сквозь сказочный бенойский лес прямо к устью реки Ясси, столь чистой и бурной, что соприкоснувшись с ее каплями ваши мысли становятся кристально чистыми, а тело наполняется бодростью и природной энергией.
Ярко-голубая вода мощным потоком протекает под стеклянным мостом и, сглаживая камни, бежит в ущелье, над которым для гостей построены ажурные беседки и мосты.
Оттуда можно бесконечно любоваться водопадами.
Мощные кроны деревьев спасают от солнца завораживающие места.
12:30 обед.
Возвращение в Грозный около 17:00.
Завтрак.
К 12:00 освобождение номеров.
Свободное время, трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице «Беркат»/«Городок»/аналогичная гостиница.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|стандарт
|Стандартный двухместный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|37 900
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|32 200
|Стандартный одноместный номер (большая кровать)
|Взрослый на основном месте
|45 800
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|32 200
|Стандартный двухместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|37 900
|Одноместное размещение
|45 800
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|32 200
Гостиница «Беркат» расположена рядом с одной из главных спортивных арен города «Колизеем», и станет самым удобным местом для расположения участников многочисленных спортивных и культурных мероприятий, который здесь часто проводятся.
Сегодня гостям могут предложить 74 номера, в том числе и люкс класса
Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».