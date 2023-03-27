Вы погрузитесь в местные легенды, полюбуетесь кристальной чистотой озера Кезеной-Ам и ощутите дух национального колорита в столице Чечни.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Аргунское ущелье, Нихалойские водопады, мечеть «Сердце матери»
13:00-13:30 Встреча группы в аэропорту г. Грозный.
Рекомендуемое время прилета до 13:30.
Обед.
Отъезд в Аргунское ущелье, где вы полюбуетесь самыми живописными горными пейзажами Чечни. «Ворота в Аргунское ущелье» — так называют место, где сливаются реки Шаро-Аргун и Чанты-Аргун.
Далее нас ждут Нихалойские водопады. Это место собирает в себе каскад из трех водопадов. Самый высокий из них достигает 33 метров, в то время как самый низкий – всего 2 метра.
После мы отправимся к древним Ушкалойским башням-близнецам, которые находятся рядом с водоемами.
После экскурсии, нас ждет переезд в г. Аргун, где мы познакомимся с первой ультрасовременной мечетью, выполненной в стиле «хай-тек». Она названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна также как мечеть «Сердце матери». Особенно красива мечеть вечером. Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).
Наполненные впечатлениями мы отправляемся в отель в г. Грозный.
Кезеной-Ам, Хой и мечеть «Гордость мусульман»
Завтрак в гостинице.
Сегодня нам предстоит подняться по горному серпантину к крупнейшему озеру Северного Кавказа — Кезеной-Ам и восхититься величием чеченской природы.
По дороге будет сделана остановка в селе Харачой, где мы сможем посмотреть на памятник знаменитому Чеченскому Робин Гуду – абреку Зелимхану Харачоевскому. Рядом с памятником также расположен родник Девичья Коса.
Кезеной-Ам – изумительное высокогорное озеро с кристально чистой водой, расположенное на границе Чечни и Дагестана. Вы услышите связанные с ним легенды, насладитесь волшебным лазурным цветом воды и вдохнете аромат окружающих озеро субальпийских лугов.
Далее нас ждет сытный обед из национальных блюд.
Следующая экскурсия предстоит в древний город «Хой», который находится недалеко от озера. Этот «город стражников» был основан в IX веке и являлся форпостом восточных рубежей Чечни. Вы увидите образцы зодчества древних вайнахов, развалины жилых и боевых чеченских башен.
После мы отправимся любоваться архитектурой мечети «Гордость мусульман». Это самая большая мечеть в Европе. Облицованная белоснежным мрамором с греческого острова Тасос и украшенная яркими витражами, она погрузит вас в атмосферу настоящей восточной сказки.
Возвращение в гостиницу.
Грозный: мемориальный комплекс «Аллея Славы», Грозный Сити, храм Михаила Архангела
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров
Сегодня Грозный – это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.
Нам предстоит исследовать самые интересные места столицы.
Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», где увидим памятные вещи и фотографии первого президента Чечни, историческую технику и картины местных художников.
Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в современном квартале «Грозный Сити» и поднимемся на вертолетную площадку бизнес-центра, чтобы посмотреть на город с высоты 115 метров.
В завершение нашей пешеходной экскурсии по Грозному мы побываем в Цветочном парке и посетим православный храм Михаила Архангела, основанный в конце XIX века терскими казаками.
Обед в кафе города из блюд национальной чеченской кухни.
Трансфер в аэропорт в 15:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Грозного.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты/размещение
|2-3-местное
|1-местное
|Детям до 12 лет
|12.03.2024-18.07.2024
|22500
|28500
|20250
|23.07.2024-19.09.2024
|24750
|30750
|22275
|Доп. ночь в отеле
|6000/7000
|5500
При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Тийналла» 4
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание в Грозном: 2 ночи
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Грозного и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.
Какие рестораны стоит посетить в Чечне?
Grill House Грозный – пр. Эсамбаева, 9
Жижиг & Galnash – пр. Путина, 5
Прайм тайм – ул. Лорсанова, 25А
Patio Pizza – ул. Полярников, 49 – есть и национальная кухня, очень вкусно и недалеко от отеля «Городок».
Ресторан отеля «Городок» – ул. Назарбаева, 122
Ресторан «Купол» – единственный в своем роде ресторан в форме стеклянного купола на всем Северном Кавказе, находящийся на высоте 32 этажа. Уютная планировка, стильный интерьер с элементами этнического орнамента и национальными башнями, приятная музыка помогут вам на время забыть обо всех проблемах и насладиться изысками интернациональной кухни.