Верхом и на джипах по Чеченской Республике: тур только для вашей компании

Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы на лошади и погулять по Грозному
Знаете ли вы, что Чечня — одна из наиболее подготовленных ко встрече гостей республик Северного Кавказа? А природа здесь просто невероятная! Мы осмотрим старинные высокогорные сёла, полюбуемся водопадами, головокружительными хребтами
и озером Кезеной-Ам.

Вас будут окружать пейзажи, по красоте не уступающие швейцарским! Чтобы всем этим насладиться, на 2 дня вы отправитесь в конный поход с опытным инструктором, у которого в запасе много интересных историй. В остальные дни будем изучать Чеченскую Республику на джипах. Рассмотрим мечети, погуляем по столице и посетим заброшенное селение Хой. Тур доступен для начинающих наездников и проводится только для вашей компании. Можно расширить группу до 4 человек.

5
2 отзыва
Ближайшие даты:
22
апр1
мая7
мая11
мая21
мая29
мая1
июн
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Вы выбрали активный отдых на природе. Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви.

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Джипы.

Возраст участников. От 12 лет с опытом верховой езды.

Уровень сложности. Тур доступен для начинающих наездников. Вас сопровождает опытный инструктор. Будет проведён инструктаж. В день проходим на лошади не более 15 км. Всего 2 конных дня.

Связь и интернет. Работают периодически, зависит от конкретной точки. Не полная изоляция, но и не постоянный доступ. Мобильная связь есть почти везде.

Тур проводится только для вашей компани. Можно расширить группу до 4 человек (стоимость для третьего/четвёртого человека составит 28 175 ₽).

Программа тура по дням

1 день

Аргунское ущелье

Путешествие начнётся с посещения Аргунского ущелья, одного из самых живописных мест Чеченской Республики. Первая остановка — у Нихалоевских водопадов, скрытых среди зелёных склонов.

Далее маршрут продолжится в селе Итум-Кали, где находится Итум-Калинский этнографический музей. Здесь вы узнаете больше о культуре, быте и архитектуре чеченского народа.

В завершение дня вы посетите туристический комплекс «Миши», расположенный в окружении гор. Переночуем в комплексе «Две башни», выполненном в традиционном архитектурном стиле.

Аргунское ущельеАргунское ущельеАргунское ущельеАргунское ущельеАргунское ущельеАргунское ущельеАргунское ущельеАргунское ущельеАргунское ущельеАргунское ущельеАргунское ущельеАргунское ущелье
2 день

Конный поход

После завтрака начнётся конный поход по Итум-Калинскому району. Вас ждут панорамные виды, горные тропы и полное погружение в атмосферу высокогорной Чечни.

По пути будет организован обед, а ближе к вечеру — ужин и ночёвка. Размещение возможно в домике чабанов или в палатке — в зависимости от предпочтений.

Всего за день пройдём 13-15 км.

Конный походКонный походКонный походКонный походКонный походКонный поход
3 день

Продолжение конного похода

Продолжим путь верхом, наблюдая за сменой пейзажей и ощущая ритм природы.

Завтрак и обед пройдут в пути. Вечером вернёмся в комплекс, где переночуем. День завершится в комфортной обстановке с тёплой атмосферой.

Всего за день пройдём около 13-15 км.

Продолжение конного походаПродолжение конного походаПродолжение конного походаПродолжение конного походаПродолжение конного походаПродолжение конного походаПродолжение конного походаПродолжение конного похода
4 день

Кезеной-Ам, селение Хой, Аргун, Шали

После завтрака вы отправитесь к озеру Кезеной-Ам — высокогорному водоёму с бирюзовой водой, окружённому величественными горами. Далее маршрут пройдёт через селение Хой, известное своими каменными башнями и атмосферой старины.

После обеда экскурсия продолжится в Аргуне, где вы увидите современную мечеть, сочетающую национальные традиции и авангардную архитектуру. Далее — переезд в Шали. Здесь находится одна из крупнейших мечетей Европы.

Вечером заселимся в отель в Грозном.

Кезеной-Ам, селение Хой, Аргун, ШалиКезеной-Ам, селение Хой, Аргун, ШалиКезеной-Ам, селение Хой, Аргун, ШалиКезеной-Ам, селение Хой, Аргун, ШалиКезеной-Ам, селение Хой, Аргун, Шали
5 день

Знакомство с достопримечательностями Грозного

Утро начнётся с автомобильно-пешеходной экскурсии по Грозному. Вы посетите храм Михаила Архангела, прогуляетесь по Цветочному парку и Аллее Славы, узнаете о важнейших исторических событиях региона.

Маршрут продолжится в деловом центре Грозный-Сити и у мечети «Сердце Чечни» — главного религиозного символа республики. Также запланирована прогулка по бульвару Эсамбаева.

После обеда вы отправитесь к Английскому замку и подниметесь на смотровую площадку «Лестница в небеса», откуда открывается вид на Грозный и окрестные холмы.

Знакомство с достопримечательностями ГрозногоЗнакомство с достопримечательностями ГрозногоЗнакомство с достопримечательностями ГрозногоЗнакомство с достопримечательностями ГрозногоЗнакомство с достопримечательностями ГрозногоЗнакомство с достопримечательностями ГрозногоЗнакомство с достопримечательностями ГрозногоЗнакомство с достопримечательностями ГрозногоЗнакомство с достопримечательностями Грозного

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе
  • Сопровождение гидом во время 2-дневного джип-тура
  • Аренда лошади на 2 дня и сопровождение гидом-проводником в походе
Что не входит в цену
  • Проезд/перелёт до Грозного и обратно в ваш город
  • Питание
  • Входные билеты на объекты по программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, 9:00 (заберём вас из вашего отеля либо из аэропорта; возможен трансфер из Махачкалы и других городов за доплату)
Завершение: Грозный, вечер (после 17:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 1421 туриста
В нашей команде гиды, которые с детства интересуются природой и историей родного края и работают с энтузиазмом, искренне желая показать всё самое-самое гостям своей Республики. Делаем экскурсии и туры профессионально и с душой, всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям по программе и маршруту. Проводим экскурсии на русском, английском и немецком языках. До встречи на Северном Кавказе!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Андрей
Андрей
23 авг 2025
Наше путешествие в Чеченскую Республику превзошло все мыслимые и немыслимые ожидания, скромно разместившись на самой верхней полке нашего личного рейтинга впечатлений и вежливо попросив больше никогда его не пересматривать.

Всего 2,5
часа лёта от столицы — и вы приземляетесь в Грозном, этом удивительном фениксе, восставшем из пепла. Город ошеломляет своей волшебной архитектурой, где величественные мечети, просторные площади и новые кварталы ведут между собой изящный диалог прошлого и будущего.

А дальше — нас ждал настоящий кинематограф: горы, покорённые на лошадях в компании настоящего горца-проводника. Мы путешествовали по умопомрачительным пейзажам, где леса и поля словно сошли с полотен великих мастеров, а горные перевалы так и норовили стать декорацией к эпической саге. Сопровождали нас табуны диких лошадей и стада овец под крики чабанов — настолько живописно, что сдержать восторженные «ахи» и «охи» было просто невозможно. Организация была безупречной; голодными по большому желанию остаться было нельзя, а вот сытыми впечатлениями — более чем.

Но истинной жемчужиной этого путешествия стал наш гид — Аслан. Это не просто проводник, а настоящий хранитель ключей от сердца Кавказа. Человек с уникальным интеллигентным чувством юмора, энциклопедическими знаниями истории, культуры и географии. Он раскрывал для нас древнюю историю края, рассказывал о гордых, ищущих правду людях и богатейшей культуре так тонко и увлекательно, что хочется немедленно вернуться за новой порцией мудрости.

Аслан невероятно заботлив и внимателен к деталям, полон сюрпризов. Кто еще, скажите, будет читать наизусть Лермонтова и чеченскую поэзию в древней крепости на высоте 2000 метров? Или давать глубокие, искренние ответы на наши бесчисленные вопросы о религии и традициях? А его фирменные видео-сюрпризы, смонтированные по итогам каждого дня! Мы ждали их, как дети ждут праздника, — это были настоящие маленькие шедевры, наполненные душой и задором.

Пять дней — это много или мало? Для этого пассионарного края — ничтожно мало. Но ровно настолько достаточно, чтобы влюбиться без памяти и получить заряд впечатлений, которых хватит до следующей встречи.

Отдельная благодарность — организаторам за безупречный маршрут и гостеприимство, которое стало настоящей визитной карточкой поездки. И, конечно, Аслану — за то, что стал для нас не просто гидом, а тем самым проводником, который открывает не только новые места, но и новые чувства!

Наше путешествие в Чеченскую Республику превзошло все мыслимые и немыслимые ожидания, скромно разместившись на самой верхнейНаше путешествие в Чеченскую Республику превзошло все мыслимые и немыслимые ожидания, скромно разместившись на самой верхнейНаше путешествие в Чеченскую Республику превзошло все мыслимые и немыслимые ожидания, скромно разместившись на самой верхнейНаше путешествие в Чеченскую Республику превзошло все мыслимые и немыслимые ожидания, скромно разместившись на самой верхнейНаше путешествие в Чеченскую Республику превзошло все мыслимые и немыслимые ожидания, скромно разместившись на самой верхнейНаше путешествие в Чеченскую Республику превзошло все мыслимые и немыслимые ожидания, скромно разместившись на самой верхнейНаше путешествие в Чеченскую Республику превзошло все мыслимые и немыслимые ожидания, скромно разместившись на самой верхнейНаше путешествие в Чеченскую Республику превзошло все мыслимые и немыслимые ожидания, скромно разместившись на самой верхней
Т
Татьяна
18 июл 2024
Однозначно рекомендую - красивейшая природа (цветущие альпийские луга это ещё и медовый аромат), хорошо продуманный маршрут. Но главное - это люди. Потрясающий гид Аслан - человек, влюбленный в свою землю,
кладезь знаний по всем вопросам, особенно по истории, археологии и русской литературе, чутко реагирует на индивидуальные моменты и может поменять соответственно план похода. Александра всегда на связи, реально помогает в любых личных вопросах, связанных с поездкой. Умару и Ибрагиму спасибо за спокойных лошадей с отличными седлами - есть с чем сравнить. Я обязательно вернусь в Чечню!

