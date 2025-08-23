Описание тура
Организационные детали
Вы выбрали активный отдых на природе. Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви.
Питание. Оплачивается отдельно.
Транспорт. Джипы.
Возраст участников. От 12 лет с опытом верховой езды.
Уровень сложности. Тур доступен для начинающих наездников. Вас сопровождает опытный инструктор. Будет проведён инструктаж. В день проходим на лошади не более 15 км. Всего 2 конных дня.
Связь и интернет. Работают периодически, зависит от конкретной точки. Не полная изоляция, но и не постоянный доступ. Мобильная связь есть почти везде.
Тур проводится только для вашей компани. Можно расширить группу до 4 человек (стоимость для третьего/четвёртого человека составит 28 175 ₽).
Программа тура по дням
Аргунское ущелье
Путешествие начнётся с посещения Аргунского ущелья, одного из самых живописных мест Чеченской Республики. Первая остановка — у Нихалоевских водопадов, скрытых среди зелёных склонов.
Далее маршрут продолжится в селе Итум-Кали, где находится Итум-Калинский этнографический музей. Здесь вы узнаете больше о культуре, быте и архитектуре чеченского народа.
В завершение дня вы посетите туристический комплекс «Миши», расположенный в окружении гор. Переночуем в комплексе «Две башни», выполненном в традиционном архитектурном стиле.
Конный поход
После завтрака начнётся конный поход по Итум-Калинскому району. Вас ждут панорамные виды, горные тропы и полное погружение в атмосферу высокогорной Чечни.
По пути будет организован обед, а ближе к вечеру — ужин и ночёвка. Размещение возможно в домике чабанов или в палатке — в зависимости от предпочтений.
Всего за день пройдём 13-15 км.
Продолжение конного похода
Продолжим путь верхом, наблюдая за сменой пейзажей и ощущая ритм природы.
Завтрак и обед пройдут в пути. Вечером вернёмся в комплекс, где переночуем. День завершится в комфортной обстановке с тёплой атмосферой.
Всего за день пройдём около 13-15 км.
Кезеной-Ам, селение Хой, Аргун, Шали
После завтрака вы отправитесь к озеру Кезеной-Ам — высокогорному водоёму с бирюзовой водой, окружённому величественными горами. Далее маршрут пройдёт через селение Хой, известное своими каменными башнями и атмосферой старины.
После обеда экскурсия продолжится в Аргуне, где вы увидите современную мечеть, сочетающую национальные традиции и авангардную архитектуру. Далее — переезд в Шали. Здесь находится одна из крупнейших мечетей Европы.
Вечером заселимся в отель в Грозном.
Знакомство с достопримечательностями Грозного
Утро начнётся с автомобильно-пешеходной экскурсии по Грозному. Вы посетите храм Михаила Архангела, прогуляетесь по Цветочному парку и Аллее Славы, узнаете о важнейших исторических событиях региона.
Маршрут продолжится в деловом центре Грозный-Сити и у мечети «Сердце Чечни» — главного религиозного символа республики. Также запланирована прогулка по бульвару Эсамбаева.
После обеда вы отправитесь к Английскому замку и подниметесь на смотровую площадку «Лестница в небеса», откуда открывается вид на Грозный и окрестные холмы.
Что включено
- Проживание
- Все переезды по программе
- Сопровождение гидом во время 2-дневного джип-тура
- Аренда лошади на 2 дня и сопровождение гидом-проводником в походе
Что не входит в цену
- Проезд/перелёт до Грозного и обратно в ваш город
- Питание
- Входные билеты на объекты по программе
