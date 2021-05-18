Полезная информация о Грозном
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Грозный
Популярные экскурсии в Грозном
5
41 отзыв
3000
₽
за чел.
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
5
33 отзыва
9000
₽
за чел.
Открыть историю, культуру и природу края в автомобильном путешествии
5
5 отзывов
6000
₽
за чел.
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
4.2
5 отзывов
3000
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о чеченских традициях и обычаях