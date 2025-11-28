Вас ждёт захватывающее путешествие! Вы увидите живописный родник и Нохчи-Келойский водопад, подниметесь на смотровые площадки с видами на горы и альпийские луга.
Прогуляетесь по древнему башенному комплексу и посетите музей, где оцените средневековый быт чеченцев. И конечно, больше узнаете о богатой истории этих мест.
Описание экскурсии
- Шаройский родник в живописном Шаро-Аргунском ущелье
- Нохчи-Келойский водопад, окружённый альпийскими лугами — один из самых красивых в республике
- Химойский башенный комплекс, построенный на обрыве скалы. Здесь же есть качели с прекрасным видом
- Смотровая площадка с панорамой Кавказского хребта, альпийских лугов и Шаройского башенного комплекса
- Шаройский музей в самом крупном башенном поселении Чеченской Республики
Мы расскажем:
- об истории края, местных легендах, строительстве башен
- интересные факты о торговых путях и обширных чеченских связях
- и не только!
Примерный тайминг
- Путь до первой локации — около 1,5 часов
- Родник — 10–15 мин
- Водопад — около часа
- Химойский башенный комплекс — 20 мин
- Смотровая площадка — 10–15 мин
- Шарой — 30–40 мин
- Обратный путь — чуть больше 2 часов
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Honda Elysion
- Дополнительно оплачивается входной билет в музей: 200 ₽ за чел. и обед (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 40 туристов
Я — историк по образованию, диссертант Российской академии наук, изучаю исторические связи народов Европы и Кавказа. С детства ходил в походы с отцом краеведом-любителем в горы, изучал родные места и
