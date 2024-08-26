2 день

Курорт Домбай

Начало 09:00.

Программа дня: перевал Гумбаши — Шоанинский храм — Сентинский храм — Тебердинский заповедник — река Уллу-Муруджу — поляна Домбай.

На пути к Домбаю устроим насыщенную фотосессию на красочном перевале Гумбаши, остановимся у реки Муруджу, чтобы полюбоваться дикой природой.

Недалеко от села Хетагурово мы поднимемся на святую гору Шоан («святилище»), на ней высится древнейший христианский собор Георгия Победоносца. Это аланский храм первой половины X века, жемчужина византийской архитектуры, признанный памятник всероссийского значения.

По дороге сделаем остановку и рассмотрим возвышающийся на горе Сентинский храм, который является одним из пяти самых древних храмов Х века на территории России и построен в византийском стиле.

Далее наш путь лежит через Тебердинский государственный заповедник. Здесь есть самые разнообразные природные ландшафты: горы, вершинами касающиеся неба, ледники, хранящие древние тайны, леса, в которых водится множество удивительных животных.

18:00 Размещение в гостиницах на Домбайской поляне Снежный барс 3* или Меридиан 3*.

Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными) 800 руб. /чел. См. меню в разделе Важно знать.

Километраж за день 250 км.

