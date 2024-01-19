янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, программа на выбор
- Трансфер из аэропорта Минеральные Воды (групповой) в 12:00.
- Трансфер из аэропорта Минеральные Воды (групповой) в 13:00.
Вариант I
Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:00.
По программе экскурсии:
Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.
Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время:
- Музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова»;
- Канатная дорога на вершину горы Машук подъем и спуск.
Окончание экскурсии в 17:30.
Заселение в гостиницу.
Ужин в отеле в 19:00 (если предусмотрено).
Вариант II
Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик: бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья.
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.
Доп. расходы 100 руб. (экологический сбор на территории турбазы).
Возвращение в Пятигорск~ в 18:30.
Заселение в гостиницу.
Ужин в отеле в 19:00 (если предусмотрено).
Вариант III
Поездка «Суворовские бани» в 14:00.
Переезд в станицу Суворовскую.
Суворовские термальные источники (доп. плата за купание) — прекрасное место для лечения и отдыха.
На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Окончание экскурсии в 17:30.
Заселение в гостиницу.
Ужин в отеле в 19:00 (если предусмотрено).
Программа на выбор
Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00 (если предусмотрено).
Обед в отеле в 12:30 (если предусмотрено).
Вариант I
Экскурсия «Железноводск» в 14:20.
По программе экскурсии:
Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Вариант II
Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик: бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья.
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото (доп. расходы 100 руб. — экологический сбор на территории турбазы).
Возвращение в Пятигорск в 18:30.
Вариант III
Поездка «Суворовские бани» в 14:00.
Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники (доп. плата за купание) — прекрасное место для лечения и отдыха.
На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Окончание экскурсии в 17:30.
Программа на выбор
Вариант I
Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
- Канатные дороги за доп. плату на 1 человека – 900 руб. (2 уровня)
Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам:
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор».
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир».
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
- Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1 600 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.
Остановка на поляне Нарзанов (30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в Пятигорск в 20:00.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
Вариант II
Экскурсия «Домбай» в 06:00.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8:45. за доп. плату.
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!
Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна в 11:00 — остановка на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни. за доп. плату.
Возвращение в Пятигорск в 20:00.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
ВариантIII
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:20
По программе экскурсии:
Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа, осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Купание в горячем источнике возле села Аушигер (экологический сбор 300 руб. на 1 человека).
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
ВариантIV
Экскурсия «Грозный» в 6:00.
По программе экскурсии:
Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.
Доп. расходы 600 руб. — музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити.
Питание на маршруте за доп. плату: завтрак в Осетии осетинскими пирогами, обед в Грозном, ужин в Осетии на обратном пути.
Возвращение в отель в 22:00.
Программа на выбор
Вариант I
Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека – 900 руб. (2 уровня).
Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам:
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор».
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир».
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
- Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1 600 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00.
Остановка на поляне Нарзанов (30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в Пятигорск в 20:00.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
Вариант II
Экскурсия «Домбай» в 06:00.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату.
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!
Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна в 11:00 — остановка на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату
Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни за доп. плату.
Возвращение в Пятигорск в 20:00.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
Вариант III
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:20
По программе экскурсии:
Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.
Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Купание в горячем источнике возле села Аушигер (экологический сбор — 300 руб. /чел.).
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
ВариантIV
Экскурсия «Грозный» в 6:00.
По программе экскурсии:
Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.
Доп. расходы 600 руб. — музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити.
Питание на маршруте за доп. плату — завтрак в Осетии осетинскими пирогами, обед в Грозном, ужин в Осетии на обратном пути.
Возвращение в отель в 22:00.
Вариант V Только для граждан РФ, при наличии постоянной прописки (не временная регистрация).
Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:00.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).
Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.
Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.
Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).
Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.
«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.
Доп. расходы — 1200 руб. — заезд на курорт Армхи и канатная дорога (по погодным условиям), экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням «Вовнушки» и посещение «Башни Согласия».
Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно).
Остановка на ужин на обратном пути в 19:30, в придорожном кафе за доп. плату.
Возвращение в отель в 22:00.
Отъезд
Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00 (выселение из отеля до 12:00).
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения с питанием, руб:
|Гостиница
|1-но местное
|2-х местное
|3-х местное
|4-х местное
|«Бештау»
Стандарт 48 450
Комфорт 53 450
Стандарт 37 150
Комфорт 39 650
|Под запрос
|Под запрос
|Доп. сутки
«Бештау»
Стандарт 7 500
Комфорт 8 800
Стандарт 4 600
Комфорт 5 200
|Под запрос
|Под запрос
|«Машук»
Эконом 43 550
Стандарт 46 050
Эконом 36 150
Стандарт 36 800
|Под запрос
|Под запрос
|Доп. сутки, «Машук»
Эконом 5 500
Стандарт 6 150
Эконом 3 550
Стандарт 3 750
|Под запрос
|Под запрос
|«Наутилус»
Стандарт 36 000
Полулюкс 41 000
Стандарт 31 000
Полулюкс 33 500
|Полулюкс 32 750
|Полулюкс 32 250
|«Наутилус»
Стандарт 4 800
Полулюкс 6 000
Стандарт 3 000
Полулюкс 3 600
|Полулюкс 3 500
|Полулюкс 3 400
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения без питания, руб:
|Гостиница
|1-но местное
|2-х местное
|3-х местное
|4-х местное
|«Бештау»
Стандарт 41 800
Комфорт 46 800
Стандарт 30 500
Комфорт 33 000
|Под запрос
|Под запрос
|Доп. сутки
«Бештау»
Стандарт 5 900
Комфорт 7 200
Стандарт 3 000
Комфорт 3 600
|Под запрос
|Под запрос
|«Машук»
Эконом 39 750
Стандарт 42 250
Эконом 32 350
Стандарт 33 000
|Под запрос
|Под запрос
|Доп. сутки, «Машук»
Эконом 4 850
Стандарт 5 500
Эконом 2 900
Стандарт 3 050
|Под запрос
|Под запрос
|«Наутилус»
Стандарт 33 250
Полулюкс 38 250
Стандарт 28 200
Полулюкс 30 750
|Полулюкс 30 000
|Полулюкс 29 500
|Доп. сутки
«Наутилус»
Стандарт 4 400
Полулюкс 5 600
Стандарт 2 600
Полулюкс 3 200
|Полулюкс 3 100
|Полулюкс 3 000
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Отель «Наутилус»
Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.
Отель «Машук»
Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.
В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.
Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".
Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе, если выбран тариф с питанием:1 день - ужин2 день - завтрак, обед3 день - ужин, кроме выбора экскурсии под номером 4 (Грозный) 4 день - ужин, кроме выбора экскурсии под номером 4 и 5 (Грозный, Ингушетия) 5 день - завтрак
- 1 день - ужин
- 2 день - завтрак, обед
- 3 день - ужин, кроме выбора экскурсии под номером 4 (Грозный)
- 4 день - ужин, кроме выбора экскурсии под номером 4 и 5 (Грозный, Ингушетия)
- 5 день - завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Трансфер в день заезда (от Международного аэропорта «Минеральные воды» - Пятигорск)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды/г. Пятигорск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод - для взрослых за 1 сутки 100 руб., (с детей до 18 лет курортный сбор не взимается)
- Личные расходы
- Дополнительные расходы на экскурсиях, канатные дороги, экологические сборы, посещение музеев и услуги местных экскурсоводов:
- Г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб. /чел
- Эльбрус: станции "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У. м., "Мир" высота 3500 М.Н.У. м., "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня) - 1 600 руб. /чел
- Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб. /чел
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2227 М.Н.У.М. - 900 руб. на высоту 3008 М.Н.У.М. - 1800 руб
- На высоту 2227 М.Н.У.М. - 900 руб
- На высоту 3008 М.Н.У.М. - 1800 руб
- При единовременной оплате всех 3-х уровней - 2000 руб
- Проезд по территории заповедника «Эрзи» - 150 руб. /чел
- Посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) - 350 руб. /чел
- Экологический сбор на территории национального парка, башенный комплекс «Вовнушки» - 500 руб. /чел
- Посещение Башни Согласия в городе Магасе - 200 руб. /чел
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб. /чел
- Экологический сбор на территории турбазы - 100 руб. /чел
- Представление и угощение - 1000 руб. /чел
- Музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити - 600 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
Первое и самое важное это документы! Паспорт и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка, у теплая куртка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию туристу, надо определиться с экскурсией при покупке тура.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии:
При проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау»
При проживании в гост. «Наутилус» — возле офиса фирмы «Машук»
Турист должен:
Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Надо приезжать и смотреть, впечатлений останется на долгие годы.
Мы вернемся!