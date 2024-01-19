Рождественский тур по Кавказу

Групповой тур в Грозном
4.7
3 отзыва
Рождественские каникулы на Кавказе — это горная сказка, которую вы можете подарить себе и своим близким в этом путешествии! Гибкий тур-конструктор, в котором вы сможете сами выбрать куда вам отправиться: подняться по канатной дороге и восхититься горными видами, отправиться расслабляться к термальным источникам или погрузиться в истории городов.
Рождественский тур по Кавказу
Рождественский тур по Кавказу
Рождественский тур по Кавказу
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Национальная кухня народов Кавказа не оставит равнодушным никого
Ошеломляющие виды
Ошеломляющие виды
Увидим незабываемые красоты Кавказских гор
Полное расслабление
Полное расслабление
Возможность окунуться в горячие термальные источники

Программа тура по дням

1 день

Встреча, программа на выбор

  • Трансфер из аэропорта Минеральные Воды (групповой) в 12:00.
  • Трансфер из аэропорта Минеральные Воды (групповой) в 13:00.

Вариант I

Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:00.

По программе экскурсии:

Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.

Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время:

  • Музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова»;
  • Канатная дорога на вершину горы Машук подъем и спуск.

Окончание экскурсии в 17:30.

Заселение в гостиницу.

Ужин в отеле в 19:00 (если предусмотрено).

Вариант II

Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик: бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья.

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.

Доп. расходы 100 руб. (экологический сбор на территории турбазы).

Возвращение в Пятигорск~ в 18:30.

Заселение в гостиницу.

Ужин в отеле в 19:00 (если предусмотрено).

Вариант III

Поездка «Суворовские бани» в 14:00.

Переезд в станицу Суворовскую.

Суворовские термальные источники (доп. плата за купание) — прекрасное место для лечения и отдыха.

На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Окончание экскурсии в 17:30.

Заселение в гостиницу.

Ужин в отеле в 19:00 (если предусмотрено).

Встреча, программа на выборВстреча, программа на выборВстреча, программа на выборВстреча, программа на выбор
2 день

Программа на выбор

Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00 (если предусмотрено).

Обед в отеле в 12:30 (если предусмотрено).

Вариант I

Экскурсия «Железноводск» в 14:20.

По программе экскурсии:

Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Вариант II

Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик: бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья.

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото (доп. расходы 100 руб. — экологический сбор на территории турбазы).

Возвращение в Пятигорск в 18:30.

Вариант III

Поездка «Суворовские бани» в 14:00.

Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники (доп. плата за купание) — прекрасное место для лечения и отдыха.

На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Окончание экскурсии в 17:30.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
3 день

Программа на выбор

Вариант I

Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

  • Канатные дороги за доп. плату на 1 человека – 900 руб. (2 уровня)

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам:

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор».
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир».
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
  • Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1 600 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.

Остановка на поляне Нарзанов (30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск в 20:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

Вариант II

Экскурсия «Домбай» в 06:00.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8:45. за доп. плату.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!

Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна в 11:00 — остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни. за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 20:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

ВариантIII

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:20

По программе экскурсии:

Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа, осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Купание в горячем источнике возле села Аушигер (экологический сбор 300 руб. на 1 человека).

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

ВариантIV

Экскурсия «Грозный» в 6:00.

По программе экскурсии:

Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.

Доп. расходы 600 руб. — музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити.

Питание на маршруте за доп. плату: завтрак в Осетии осетинскими пирогами, обед в Грозном, ужин в Осетии на обратном пути.

Возвращение в отель в 22:00.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
4 день

Программа на выбор

Вариант I

Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека – 900 руб. (2 уровня).

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам:

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор».
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир».
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
  • Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1 600 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00.

Остановка на поляне Нарзанов (30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск в 20:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

Вариант II

Экскурсия «Домбай» в 06:00.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!

Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна в 11:00 — остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату

Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 20:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

Вариант III

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:20

По программе экскурсии:

Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)

Купание в горячем источнике возле села Аушигер (экологический сбор 300 руб. /чел.).

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

ВариантIV

Экскурсия «Грозный» в 6:00.

По программе экскурсии:

Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.

Доп. расходы 600 руб. — музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити.

Питание на маршруте за доп. плату — завтрак в Осетии осетинскими пирогами, обед в Грозном, ужин в Осетии на обратном пути.

Возвращение в отель в 22:00.

Вариант V Только для граждан РФ, при наличии постоянной прописки (не временная регистрация).

Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:00.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).

Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Доп. расходы — 1200 руб. — заезд на курорт Армхи и канатная дорога (по погодным условиям), экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням «Вовнушки» и посещение «Башни Согласия».

Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно).

Остановка на ужин на обратном пути в 19:30, в придорожном кафе за доп. плату.

Возвращение в отель в 22:00.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
5 день

Отъезд

Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00 (выселение из отеля до 12:00).

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения с питанием, руб:

Гостиница1-но местное2-х местное3-х местное4-х местное
«Бештау»

Стандарт 48 450

Комфорт 53 450

Стандарт 37 150

Комфорт 39 650

Под запрос
Под запрос
Доп. сутки
«Бештау»

Стандарт 7 500

Комфорт 8 800

Стандарт 4 600

Комфорт 5 200

Под запросПод запрос
«Машук»
Эконом 43 550
Стандарт 46 050
Эконом 36 150
Стандарт 36 800
Под запросПод запрос
Доп. сутки, «Машук»
Эконом 5 500
Стандарт 6 150
Эконом 3 550
Стандарт 3 750
Под запросПод запрос
«Наутилус»

Стандарт 36 000

Полулюкс 41 000

Стандарт 31 000

Полулюкс 33 500

Полулюкс 32 750Полулюкс 32 250
«Наутилус»

Стандарт 4 800

Полулюкс 6 000

Стандарт 3 000

Полулюкс 3 600

Полулюкс 3 500Полулюкс 3 400

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения без питания, руб:

Гостиница1-но местное2-х местное3-х местное4-х местное
«Бештау»

Стандарт 41 800

Комфорт 46 800

Стандарт 30 500

Комфорт 33 000

Под запрос
Под запрос
Доп. сутки
«Бештау»

Стандарт 5 900

Комфорт 7 200

Стандарт 3 000

Комфорт 3 600

Под запросПод запрос
«Машук»
Эконом 39 750
Стандарт 42 250
Эконом 32 350
Стандарт 33 000
Под запросПод запрос
Доп. сутки, «Машук»
Эконом 4 850
Стандарт 5 500
Эконом 2 900
Стандарт 3 050
Под запросПод запрос
«Наутилус»

Стандарт 33 250

Полулюкс 38 250

Стандарт 28 200

Полулюкс 30 750

Полулюкс 30 000Полулюкс 29 500
Доп. сутки
«Наутилус»

Стандарт 4 400

Полулюкс 5 600

Стандарт 2 600

Полулюкс 3 200

Полулюкс 3 100Полулюкс 3 000

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!

Варианты проживания

Отель «Бештау»

4 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Наутилус»

4 ночи

Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Машук»

4 ночи

Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.

В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.

Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".

Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе, если выбран тариф с питанием:1 день - ужин2 день - завтрак, обед3 день - ужин, кроме выбора экскурсии под номером 4 (Грозный) 4 день - ужин, кроме выбора экскурсии под номером 4 и 5 (Грозный, Ингушетия) 5 день - завтрак
  • 1 день - ужин
  • 2 день - завтрак, обед
  • 3 день - ужин, кроме выбора экскурсии под номером 4 (Грозный)
  • 4 день - ужин, кроме выбора экскурсии под номером 4 и 5 (Грозный, Ингушетия)
  • 5 день - завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Трансфер в день заезда (от Международного аэропорта «Минеральные воды» - Пятигорск)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды/г. Пятигорск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод - для взрослых за 1 сутки 100 руб., (с детей до 18 лет курортный сбор не взимается)
  • Личные расходы
  • Дополнительные расходы на экскурсиях, канатные дороги, экологические сборы, посещение музеев и услуги местных экскурсоводов:
  • Г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб. /чел
  • Эльбрус: станции "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У. м., "Мир" высота 3500 М.Н.У. м., "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня) - 1 600 руб. /чел
  • Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб. /чел
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2227 М.Н.У.М. - 900 руб. на высоту 3008 М.Н.У.М. - 1800 руб
  • На высоту 2227 М.Н.У.М. - 900 руб
  • На высоту 3008 М.Н.У.М. - 1800 руб
  • При единовременной оплате всех 3-х уровней - 2000 руб
  • Проезд по территории заповедника «Эрзи» - 150 руб. /чел
  • Посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) - 350 руб. /чел
  • Экологический сбор на территории национального парка, башенный комплекс «Вовнушки» - 500 руб. /чел
  • Посещение Башни Согласия в городе Магасе - 200 руб. /чел
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб. /чел
  • Экологический сбор на территории турбазы - 100 руб. /чел
  • Представление и угощение - 1000 руб. /чел
  • Музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити - 600 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

Первое и самое важное это документы! Паспорт и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка, у теплая куртка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию туристу, надо определиться с экскурсией при покупке тура.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки на экскурсии:
При проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау»
При проживании в гост. «Наутилус» — возле офиса фирмы «Машук»

Турист должен:
Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
19 янв 2024
Тур понравился. Но тяжело, когда каждый день экскурсии по 12-14 часов. Длительность таких экскурсий можно сократить.
А
16 янв 2023
Большое спасибо за организацию! Везде встречали, вовремя оповещали о проводимых экскурсиях, соблюдали тайминг. В один день возникла ситуация, когда на экскурсию не набралось достаточного количества человек. В итоге руководитель принимающей стороны и гид провели экскурсию только для нас с мамой, за что им большое спасибо!
В
14 янв 2023
Правильно говорят, что красоту Кавказа невозможно передать словами.
Надо приезжать и смотреть, впечатлений останется на долгие годы.
Мы вернемся!

Тур входит в следующие категории Грозного

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