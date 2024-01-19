4 день

Программа на выбор

Вариант I

Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека – 900 руб. (2 уровня).

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам:

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор».

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир».

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1 600 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00.

Остановка на поляне Нарзанов (30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск в 20:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

Вариант II

Экскурсия «Домбай» в 06:00.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!

Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна в 11:00 — остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату

Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 20:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

Вариант III

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:20

По программе экскурсии:

Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)

Купание в горячем источнике возле села Аушигер (экологический сбор — 300 руб. /чел.).

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

ВариантIV

Экскурсия «Грозный» в 6:00.

По программе экскурсии:

Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.

Доп. расходы 600 руб. — музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити.

Питание на маршруте за доп. плату — завтрак в Осетии осетинскими пирогами, обед в Грозном, ужин в Осетии на обратном пути.

Возвращение в отель в 22:00.

Вариант V Только для граждан РФ, при наличии постоянной прописки (не временная регистрация).

Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:00.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).

Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Доп. расходы — 1200 руб. — заезд на курорт Армхи и канатная дорога (по погодным условиям), экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням «Вовнушки» и посещение «Башни Согласия».

Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно).

Остановка на ужин на обратном пути в 19:30, в придорожном кафе за доп. плату.

Возвращение в отель в 22:00.