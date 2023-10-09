1 день

Прибытие. Аргунское ущелье, экскурсия по Грозному

Прилет в Грозный.

Рекомендуемое время прибытия — с 11:00 до 13:00.

13:00 Встреча группы в аэропорту.

Обед в ресторане города — попробуем национальную вайнахскую кухню и главное национальное блюдо жижиг-галнаш (галушки с мясом), а также вкуснейшие лепешки с тыквой.

Едем в Аргунское ущелье, которое находится в самом сердце Чечни.

По дороге к нему остановимся у Чанты-Аргунского пресного источника и услышим народную легенду о верности друга.

Побываем на Нихалойских водопадах.

Здесь природа создала красивейший каскад водопадов! Самый высокий из них 32 метров, а всего их 12 штук.

А в самом ущелье увидим древние Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном.

Экскурсия по Грозному: смотровая площадка высотного комплекса «Грозный Сити», Цветочный парк, православный храм Михаила Архангела.

Посещение знаменитой мечети «Сердце Чечни».

На территории 14 га также находится Российский Исламский университет им. Кунта-Хаджи, муфтият, разбит живописный парк с фонтанами.

Размещение в отеле «Эдельвейс» 4*.