Две республики. Экскурсионный тур по Кавказу

Увлекательное и познавательное путешествие по двум республикам Кавказа.

За 5 дней путешествия Вы подниметесь по горному серпантину, оцените величие ландшафтов Чечни и красоту современного Грозного, погуляете по берегу озера Кезеной-Ам с прозрачной бирюзовой водой, посетите крепость Нарын-Кала, древнейшую на территории РФ Джума-мечеть и прогуляетесь по узким и очень колоритным улочкам Шахристана.
4.67
3 отзыва
Две республики. Экскурсионный тур по Кавказу
Две республики. Экскурсионный тур по Кавказу
Две республики. Экскурсионный тур по Кавказу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Аргунское ущелье, экскурсия по Грозному

Прилет в Грозный.

Рекомендуемое время прибытия — с 11:00 до 13:00.

13:00 Встреча группы в аэропорту.

Обед в ресторане города — попробуем национальную вайнахскую кухню и главное национальное блюдо жижиг-галнаш (галушки с мясом), а также вкуснейшие лепешки с тыквой.

Едем в Аргунское ущелье, которое находится в самом сердце Чечни.

По дороге к нему остановимся у Чанты-Аргунского пресного источника и услышим народную легенду о верности друга.

Побываем на Нихалойских водопадах.

Здесь природа создала красивейший каскад водопадов! Самый высокий из них 32 метров, а всего их 12 штук.

А в самом ущелье увидим древние Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном.

Экскурсия по Грозному: смотровая площадка высотного комплекса «Грозный Сити», Цветочный парк, православный храм Михаила Архангела.

Посещение знаменитой мечети «Сердце Чечни».

На территории 14 га также находится Российский Исламский университет им. Кунта-Хаджи, муфтият, разбит живописный парк с фонтанами.

Размещение в отеле «Эдельвейс» 4*.

Прибытие. Аргунское ущелье, экскурсия по ГрозномуПрибытие. Аргунское ущелье, экскурсия по ГрозномуПрибытие. Аргунское ущелье, экскурсия по ГрозномуПрибытие. Аргунское ущелье, экскурсия по Грозному
2 день

Казеной-Ам, Шали

Завтрак в отеле.

Наш путь лежит к озеру Кезеной-Ам — жемчужине Кавказа, удивительному по красоте высокогорному озеру с кристально чистой водой.

Озеро расположено на высоте 1870 метров над уровнем моря на границе Чечни с Дагестаном.

Вы подниметесь по горному серпантину и оцените величие ландшафтов Чечни, погуляете по берегу озера Кезеной-Ам с прозрачной бирюзовой водой.

По пути — село Харачой.

В центре села — памятник легендарному Чеченскому Робин Гуду — абреку Зелимхану Харачоевскому.

Рядом с памятником абреку Зелимхану находится родник — Девичья Коса, с которым связана очень красивая легенда о любви.

Прогуляемся по улочкам заброшенного древнего селения Хой, когда-то построенного прямо на краю обрыва, поднимемся на крышу боевой башни, оцените красоту Чеберлоевского каньона.

Переезд в город Шали.

Посещение восхитительной мечети «Гордость Мусульман» имени Пророка Мухаммада.

Это самая большая мечеть в Европе, вмещающая до 30 тыс. человек — волшебная, сказочная по своей красоте жемчужина Кавказа, настоящий дворец.

Обед в кафе из блюд национальной кухни и мастер класс по приготовлению хинглаш (тонких лепешек с тыквой) в этнографическом комплексе «Деревня Шира-котар» — в переводе с чеченского —"старый хутор".

Переезд в Аргун.

Мечеть «Сердце матери» приковывает к себе взгляд своим ультрасовременным и даже несколько футуристическим обликом.

Мечеть имени Аймани Кадыровой внутри не менее прекрасна и удивительна, чем снаружи.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Казеной-Ам, ШалиКазеной-Ам, ШалиКазеной-Ам, ШалиКазеной-Ам, Шали
3 день

Сулакский каньон. Посещение комплекса «Пещера Нъохо и подвесной мост» и Ирганайское водохранилище

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд в Дагестан.

Обед на форелевом хозяйстве «Главрыба», попробуем местную форель, приготовленную на гриле и знаменитый шах-плов.

После обеда едем полюбоваться на одно из главных сокровищ Дагестана — Сулакский каньон.

Посещение комплекса «Пещера Нъохо и подвесной мост» подарит вам незабываемые впечатления! Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых — несколько сот метров.

Главным экстремальным развлечением комплекса является зип-лайн — 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате и тарзанка (доп. плата).

Вы сможете убедиться, что Сулакский каньон — это не только распахнутая книга геологии Кавказа, но и один из самых красивых и глубоких в мире каньонов.

Изумрудные воды Чиркейского водохранилища откроют вам завораживающие красоты его ущелий и каньонов во время прогулки на катере.

По дороге к водохранилищу увидим Чиркейскую ГЭС — самую мощную на Северном Кавказе.

Размещение в отеле 3*«Ленинград» / «Метрополь».

Сулакский каньон. Посещение комплекса «Пещера Нъохо и подвесной мост» и Ирганайское водохранилищеСулакский каньон. Посещение комплекса «Пещера Нъохо и подвесной мост» и Ирганайское водохранилищеСулакский каньон. Посещение комплекса «Пещера Нъохо и подвесной мост» и Ирганайское водохранилищеСулакский каньон. Посещение комплекса «Пещера Нъохо и подвесной мост» и Ирганайское водохранилище
4 день

Гуниб, Гунибский краеведческий музей

Ранний выезд из отеля на программу, завтрак в кафе по дороге в горы.

Побываем в аварском ауле Гуниб, его еще называют «парящий в небесах».

Через Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель РФ (4303м), связавший 9 районов с равниной частью Дагестана.

По пути сделаем остановки у Гимринской башни и на берегу Ирганайского водохранилища, у Гунибской ГЭС им. Расула Гамзатова и мемориального комплекса «Андалал».

Историко-архитектурный комплекс "Андалал" расположен на территории Гунибской ГЭС.

Обязательный объект для посещения в Гунибе — Гунибский краеведческий музей, находящийся в здании гарнизонной церкви.

Вы услышите историю аула, узнаете кто из российских императоров бывал здесь, услышите рассказ о завершении Кавказской войны и сможете сделать снимки в национальных костюмах.

После прогуляемся к мемориальному комплексу «Белые журавли» и узнаем историю его создания.

Со смотровой площадки у мемориала открываются чудесные виды на Кегерское плато и террасы над рекой Кара-Койсу.

Обед в гостеприимной семье из блюд национальной кухни.

Поднимемся в Верхний Гуниб через ворота Шамиля, побываем на Царской поляне, узнаем кто из российских императоров бывал здесь, услышим рассказ о завершении Кавказской войны.

Прогуляемся по березовой роще, здесь растёт краснокнижная берёза Радде.

Секреты местного очень вкусного и полезного лакомства — урбеча вы узнаете, посетив мельницу по производству урбеча.

Сейчас его делают из разных орехов и на мельнице вы сможете попробовать 24 вида урбеча, познакомитесь с процессом приготовления пасты от момента обжарки зерен до мельницы.

Возвращение в отель.

Гуниб, Гунибский краеведческий музейГуниб, Гунибский краеведческий музейГуниб, Гунибский краеведческий музейГуниб, Гунибский краеведческий музей
5 день

Дербент: Лунь, крепость Нарын-Кала, Ханские и Девичьи бани

Завтрак в кафе отеля/города.

Освобождение номеров.

Рано утром выезжаем в один из древних «живущих» городов не только в России, но и в мире — Дербент.

Этот город с богатой историей и необычной судьбой построен из светлого ракушечника, как будто светится и заряжает энергией прожитых веков.

Но сначала вас ждет фотосессия на фоне легендарного Каспийского монстра — «Лунь».

Это самый большой в мире ракетоносец — экраноплан.

Во время экскурсии посетим крепость Нарын-Кала и прогуляемся по узким и очень колоритным улочкам Шахристана (магалам), посетим древнейшую на территории РФ Джума-мечеть.

Во время экскурсии увидим Ханские и Девичьи бани, квартальные мечети: Минара, Килиса, Бала.

Пообедаем в семье, где попробуем кавказскую кухню и на мастер-классе научимся танцевать знаменитую лезгинку.

Отъезд в аэропорт Махачкалы.

Рекомендуемое время вылетов — после 19:00.

Дербент: Лунь, крепость Нарын-Кала, Ханские и Девичьи баниДербент: Лунь, крепость Нарын-Кала, Ханские и Девичьи баниДербент: Лунь, крепость Нарын-Кала, Ханские и Девичьи баниДербент: Лунь, крепость Нарын-Кала, Ханские и Девичьи бани

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместноеОдноместное
Гостиница41 90052 800
Дополнительная ночь в Грозном до начала тура (за номер с завтраком)6 5005 400
Дополнительная ночь в Махачкале по завершению тура (за номер с завтраком)6 0005 600

Ниже представлены возможные варианты размещения (возможна замена на аналогичные).

Варианты проживания

Эдельвейс

2 ночи

«EDELWEISS Grozny Hotel» находится в Ахматовском районе Грозного, рядом со «Стадионом им. С. Г. Билимханова».

К размещению представлены одноместные и двухместные номера категории «Стандарт» и «Делюкс». Среди удобств кабельное телевидение, скоростной Wi-Fi, сейф, кондиционер и ванная комната с душем, мягкими полотенцами и косметическими средствами.

В номерах установлен холодильник и чайный набор.

На втором этаже расположен конференц-зал с современным оснащением, он вмещает до 15 человек.

В распоряжении постояльцев тренажерный зал, игровой центр и массажный кабинет. Рядом располагается «Театр им. Ханпаши Нурадилова» - 1 км, торговый центр «Беркат» - 970 м и «Комсомольский сквер» - 850 м. До железнодорожного вокзала 2,6 км, до аэропорта 7 км.

ЭдельвейсЭдельвейсЭдельвейсЭдельвейс

Ленинград

2 ночи

Отель «Ленинград» расположен в Советском районе города, напротив «Русского драматического театра», на проспекте Расула Гамзатова.

К размещению представлены номера категории «Стандарт» и «Люкс». Все они оснащены кондиционером, скоростным Wi-Fi, плазменным телевизором, удобной мебелью, ванной комнатой с душем и феном.

В номерах установлен холодильник и чайный набор. На первом этаже находится ресторан «Tao Fish & Grill» и бар «Vip-lounge».

Гости могут посетить «Аварский театр им. Гамзата Цадасы» - в 550 м, прогуляться в «Городском саду» - в 590 м или на набережной — в 500 м. До железнодорожного вокзала 1,6 км, до аэропорта 23 км.

ЛенинградЛенинградЛенинградЛенинградЛенинград

Метрополь

2 ночи

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание - полупансион:1 день - обед2 день - завтрак, обед3 день - завтрак, обед4 день - завтрак, обед5 день - завтрак, обед
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак, обед
  • 3 день - завтрак, обед
  • 4 день - завтрак, обед
  • 5 день - завтрак, обед
  • Экскурсионное обслуживание по программе (вкл. входные платы и услуги гида)
  • Транспортное обслуживание
  • Прогулка на катере
  • Мастер-класс
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из г. Махачкала
  • Питание, не указанное в программе
  • Индивидуальный трансфер аэропорт - отель или отель - аэропорт
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Чеченская Республика, Грозный
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?
Из-за погодных условий возможна замена экскурсий на аналогичные или изменение порядка экскурсионных дней.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
1
Е
9 окт 2023
Красивые места, вкусная еда и замечательные люди!
Красивые места, вкусная еда и замечательные люди!Красивые места, вкусная еда и замечательные люди!Красивые места, вкусная еда и замечательные люди!Красивые места, вкусная еда и замечательные люди!Красивые места, вкусная еда и замечательные люди!Красивые места, вкусная еда и замечательные люди!
А
20 авг 2023
Прекрасный тур по двум республикам. Прекрасные гиды Зухраб и Шахризат все было интересно, много нового. При этом группа была не сильно большая, что позволило комфортно располагаться, знать всех в туре
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и наладить с каждым контакт. Места невероятные. Так же водители были отзывчивые и вызывали доверия особенно Рамазан. Обеды из национальной кухни особенно позволили окунуться в культуру. Из минусов мало времени на Чечню и позднее возвращения в гостиницу.

Прекрасный тур по двум республикам. Прекрасные гиды Зухраб и Шахризат все было интересно, много нового. ПриПрекрасный тур по двум республикам. Прекрасные гиды Зухраб и Шахризат все было интересно, много нового. ПриПрекрасный тур по двум республикам. Прекрасные гиды Зухраб и Шахризат все было интересно, много нового. ПриПрекрасный тур по двум республикам. Прекрасные гиды Зухраб и Шахризат все было интересно, много нового. При
Е
21 июн 2023
Всем огромное спасибо!!! Башир, Ларина и Магарби - молодцы - познакомили с Чечней. Благодаря Шахризат я влюбилась в Дагестан!!! Водитель Мурад просто БОГ дороги!!!

Тур входит в следующие категории Грозного

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные туры

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