За 5 дней путешествия Вы подниметесь по горному серпантину, оцените величие ландшафтов Чечни и красоту современного Грозного, погуляете по берегу озера Кезеной-Ам с прозрачной бирюзовой водой, посетите крепость Нарын-Кала, древнейшую на территории РФ Джума-мечеть и прогуляетесь по узким и очень колоритным улочкам Шахристана.
Программа тура по дням
Прибытие. Аргунское ущелье, экскурсия по Грозному
Прилет в Грозный.
Рекомендуемое время прибытия — с 11:00 до 13:00.
13:00 Встреча группы в аэропорту.
Обед в ресторане города — попробуем национальную вайнахскую кухню и главное национальное блюдо жижиг-галнаш (галушки с мясом), а также вкуснейшие лепешки с тыквой.
Едем в Аргунское ущелье, которое находится в самом сердце Чечни.
По дороге к нему остановимся у Чанты-Аргунского пресного источника и услышим народную легенду о верности друга.
Побываем на Нихалойских водопадах.
Здесь природа создала красивейший каскад водопадов! Самый высокий из них 32 метров, а всего их 12 штук.
А в самом ущелье увидим древние Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном.
Экскурсия по Грозному: смотровая площадка высотного комплекса «Грозный Сити», Цветочный парк, православный храм Михаила Архангела.
Посещение знаменитой мечети «Сердце Чечни».
На территории 14 га также находится Российский Исламский университет им. Кунта-Хаджи, муфтият, разбит живописный парк с фонтанами.
Размещение в отеле «Эдельвейс» 4*.
Казеной-Ам, Шали
Завтрак в отеле.
Наш путь лежит к озеру Кезеной-Ам — жемчужине Кавказа, удивительному по красоте высокогорному озеру с кристально чистой водой.
Озеро расположено на высоте 1870 метров над уровнем моря на границе Чечни с Дагестаном.
Вы подниметесь по горному серпантину и оцените величие ландшафтов Чечни, погуляете по берегу озера Кезеной-Ам с прозрачной бирюзовой водой.
По пути — село Харачой.
В центре села — памятник легендарному Чеченскому Робин Гуду — абреку Зелимхану Харачоевскому.
Рядом с памятником абреку Зелимхану находится родник — Девичья Коса, с которым связана очень красивая легенда о любви.
Прогуляемся по улочкам заброшенного древнего селения Хой, когда-то построенного прямо на краю обрыва, поднимемся на крышу боевой башни, оцените красоту Чеберлоевского каньона.
Переезд в город Шали.
Посещение восхитительной мечети «Гордость Мусульман» имени Пророка Мухаммада.
Это самая большая мечеть в Европе, вмещающая до 30 тыс. человек — волшебная, сказочная по своей красоте жемчужина Кавказа, настоящий дворец.
Обед в кафе из блюд национальной кухни и мастер класс по приготовлению хинглаш (тонких лепешек с тыквой) в этнографическом комплексе «Деревня Шира-котар» — в переводе с чеченского —"старый хутор".
Переезд в Аргун.
Мечеть «Сердце матери» приковывает к себе взгляд своим ультрасовременным и даже несколько футуристическим обликом.
Мечеть имени Аймани Кадыровой внутри не менее прекрасна и удивительна, чем снаружи.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Сулакский каньон. Посещение комплекса «Пещера Нъохо и подвесной мост» и Ирганайское водохранилище
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд в Дагестан.
Обед на форелевом хозяйстве «Главрыба», попробуем местную форель, приготовленную на гриле и знаменитый шах-плов.
После обеда едем полюбоваться на одно из главных сокровищ Дагестана — Сулакский каньон.
Посещение комплекса «Пещера Нъохо и подвесной мост» подарит вам незабываемые впечатления! Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых — несколько сот метров.
Главным экстремальным развлечением комплекса является зип-лайн — 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате и тарзанка (доп. плата).
Вы сможете убедиться, что Сулакский каньон — это не только распахнутая книга геологии Кавказа, но и один из самых красивых и глубоких в мире каньонов.
Изумрудные воды Чиркейского водохранилища откроют вам завораживающие красоты его ущелий и каньонов во время прогулки на катере.
По дороге к водохранилищу увидим Чиркейскую ГЭС — самую мощную на Северном Кавказе.
Размещение в отеле 3*«Ленинград» / «Метрополь».
Гуниб, Гунибский краеведческий музей
Ранний выезд из отеля на программу, завтрак в кафе по дороге в горы.
Побываем в аварском ауле Гуниб, его еще называют «парящий в небесах».
Через Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель РФ (4303м), связавший 9 районов с равниной частью Дагестана.
По пути сделаем остановки у Гимринской башни и на берегу Ирганайского водохранилища, у Гунибской ГЭС им. Расула Гамзатова и мемориального комплекса «Андалал».
Историко-архитектурный комплекс "Андалал" расположен на территории Гунибской ГЭС.
Обязательный объект для посещения в Гунибе — Гунибский краеведческий музей, находящийся в здании гарнизонной церкви.
Вы услышите историю аула, узнаете кто из российских императоров бывал здесь, услышите рассказ о завершении Кавказской войны и сможете сделать снимки в национальных костюмах.
После прогуляемся к мемориальному комплексу «Белые журавли» и узнаем историю его создания.
Со смотровой площадки у мемориала открываются чудесные виды на Кегерское плато и террасы над рекой Кара-Койсу.
Обед в гостеприимной семье из блюд национальной кухни.
Поднимемся в Верхний Гуниб через ворота Шамиля, побываем на Царской поляне, узнаем кто из российских императоров бывал здесь, услышим рассказ о завершении Кавказской войны.
Прогуляемся по березовой роще, здесь растёт краснокнижная берёза Радде.
Секреты местного очень вкусного и полезного лакомства — урбеча вы узнаете, посетив мельницу по производству урбеча.
Сейчас его делают из разных орехов и на мельнице вы сможете попробовать 24 вида урбеча, познакомитесь с процессом приготовления пасты от момента обжарки зерен до мельницы.
Возвращение в отель.
Дербент: Лунь, крепость Нарын-Кала, Ханские и Девичьи бани
Завтрак в кафе отеля/города.
Освобождение номеров.
Рано утром выезжаем в один из древних «живущих» городов не только в России, но и в мире — Дербент.
Этот город с богатой историей и необычной судьбой построен из светлого ракушечника, как будто светится и заряжает энергией прожитых веков.
Но сначала вас ждет фотосессия на фоне легендарного Каспийского монстра — «Лунь».
Это самый большой в мире ракетоносец — экраноплан.
Во время экскурсии посетим крепость Нарын-Кала и прогуляемся по узким и очень колоритным улочкам Шахристана (магалам), посетим древнейшую на территории РФ Джума-мечеть.
Во время экскурсии увидим Ханские и Девичьи бани, квартальные мечети: Минара, Килиса, Бала.
Пообедаем в семье, где попробуем кавказскую кухню и на мастер-классе научимся танцевать знаменитую лезгинку.
Отъезд в аэропорт Махачкалы.
Рекомендуемое время вылетов — после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Гостиница
|41 900
|52 800
|Дополнительная ночь в Грозном до начала тура (за номер с завтраком)
|6 500
|5 400
|Дополнительная ночь в Махачкале по завершению тура (за номер с завтраком)
|6 000
|5 600
Ниже представлены возможные варианты размещения (возможна замена на аналогичные).
Варианты проживания
Эдельвейс
«EDELWEISS Grozny Hotel» находится в Ахматовском районе Грозного, рядом со «Стадионом им. С. Г. Билимханова».
К размещению представлены одноместные и двухместные номера категории «Стандарт» и «Делюкс». Среди удобств кабельное телевидение, скоростной Wi-Fi, сейф, кондиционер и ванная комната с душем, мягкими полотенцами и косметическими средствами.
В номерах установлен холодильник и чайный набор.
На втором этаже расположен конференц-зал с современным оснащением, он вмещает до 15 человек.
В распоряжении постояльцев тренажерный зал, игровой центр и массажный кабинет. Рядом располагается «Театр им. Ханпаши Нурадилова» - 1 км, торговый центр «Беркат» - 970 м и «Комсомольский сквер» - 850 м. До железнодорожного вокзала 2,6 км, до аэропорта 7 км.
Ленинград
Отель «Ленинград» расположен в Советском районе города, напротив «Русского драматического театра», на проспекте Расула Гамзатова.
К размещению представлены номера категории «Стандарт» и «Люкс». Все они оснащены кондиционером, скоростным Wi-Fi, плазменным телевизором, удобной мебелью, ванной комнатой с душем и феном.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. На первом этаже находится ресторан «Tao Fish & Grill» и бар «Vip-lounge».
Гости могут посетить «Аварский театр им. Гамзата Цадасы» - в 550 м, прогуляться в «Городском саду» - в 590 м или на набережной — в 500 м. До железнодорожного вокзала 1,6 км, до аэропорта 23 км.
Метрополь
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание - полупансион:1 день - обед2 день - завтрак, обед3 день - завтрак, обед4 день - завтрак, обед5 день - завтрак, обед
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак, обед
- 3 день - завтрак, обед
- 4 день - завтрак, обед
- 5 день - завтрак, обед
- Экскурсионное обслуживание по программе (вкл. входные платы и услуги гида)
- Транспортное обслуживание
- Прогулка на катере
- Мастер-класс
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из г. Махачкала
- Питание, не указанное в программе
- Индивидуальный трансфер аэропорт - отель или отель - аэропорт
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.