2 день

Республика Ингушетия

Завтрак в отеле.

9:00 Трансфер 60 км с одной остановкой в горы Ингушетии.

Паспорта РФ либо свидетельства о рождении для детей обязательны.

Ляжгинский водопад.

К водопаду ведет необорудованная лесная тропинка.

В случае сильного дождя данный пункт программы отменяется.

Смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале.

Здесь можно не только сделать красивые фото, но и немного прогуляться по гребню скалы.

Обед (включен в стоимость).

Экскурсия по башенному комплексу Эгикал.

Последние жители покинули башенный город в период репрессий, в годы Великой Отечественной Войны.

От главной дороги к замковому комплексу нужно пройти пешком по грунтовой дороге около 10 минут.

Трансфер к глэмпингу.

Продолжаем путь и поднимаемся в глэмпинг «Берег Неба – Chechen Village», построенный на родовой земле Батаевых.

Столетиями здесь жили наследники первых владельцев каменного замка.

После размещения гости могут расположиться на ужин (не включён) в уютном чайном домике или же заказать доставку в номер.

Вечером после живописного заката наступает время звезд и луны.

Ночь в глэмпинге.