Комфортный транспорт, размещение в уютных отелях и даже ночь в глэмпинге! А ещё много вкусной еды и нескучные истории профессиональных гидов.
Программа тура по дням
Прибытие
Прилет во Владикавказ либо Магас.
Заселение в отель после 14:00.
Трансфер в отель.
Свободное время.
Республика Ингушетия
Завтрак в отеле.
9:00 Трансфер 60 км с одной остановкой в горы Ингушетии.
Паспорта РФ либо свидетельства о рождении для детей обязательны.
Ляжгинский водопад.
К водопаду ведет необорудованная лесная тропинка.
В случае сильного дождя данный пункт программы отменяется.
Смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале.
Здесь можно не только сделать красивые фото, но и немного прогуляться по гребню скалы.
Обед (включен в стоимость).
Экскурсия по башенному комплексу Эгикал.
Последние жители покинули башенный город в период репрессий, в годы Великой Отечественной Войны.
От главной дороги к замковому комплексу нужно пройти пешком по грунтовой дороге около 10 минут.
Трансфер к глэмпингу.
Продолжаем путь и поднимаемся в глэмпинг «Берег Неба – Chechen Village», построенный на родовой земле Батаевых.
Столетиями здесь жили наследники первых владельцев каменного замка.
После размещения гости могут расположиться на ужин (не включён) в уютном чайном домике или же заказать доставку в номер.
Вечером после живописного заката наступает время звезд и луны.
Ночь в глэмпинге.
Чеченская республика
Завтрак в главном шатре глэмпинг «Берег неба».
Освобождение номеров.
Выезд в Грозный.
Остановка на Нихалоевских водопадах.
Прибытие в Грозный.
Краткая обзорная экскурсия (около 2 часов).
Обед (включен в стоимость).
Вы побываете в православном храме Архангела Михаила, построенном с крепостью Грозной.
Подъем на одну из башен высотного комплекса «Грозный-Сити».
Со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони.
Посетите мечеть «Сердце Чечни».
Ужин (не включен в стоимость тура).
Размещение в отеле.
Отдых и ночлег в отеле.
Республика Дагестан
Завтрак.
Прибытие на смотровую площадку.
Самый глубокий каньон в Европе и глубже Большого каньона.
По глубокому каньону течет река Сулак, воды ее необычного яркого оттенка.
Переезд, 40 минут на обед.
Обед (включен в стоимость тура).
Переезд к самому большому в Европе песчаному бархану Сарыкум.
Прогулка по бархану.
Трансфер в отель.
Размещение в отеле.
Ужин (не включен в стоимость тура).
Дербент. Отъезд
Завтрак в отеле.
8:45 Трансфер в Дербент (120 км, около 2,5 часов).
Дербент —древнейший город в России.
Экскурсия в цитадель Нарын-кала.
Эта крепость — часть оборонительного сооружения древних персов.
14:00 Обед (включен в стоимость тура).
Сити-тур: Джума-мечеть, тесные старинные улочки — магалы.
Берег Каспийского моря.
Посадка в автобус в условленном месте в 16:30.
Отправление в аэропорт города Махачкалы 110 км, около 2,5 часов в пути.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение по программе тура
|Стоимость
|Стандартный 2-местный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|50 000
|Ребёнок 5—16 лет на основном месте
|50 000
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|42 500
|Стандартный 2-местный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|50 000
|1-местное размещение
|65 000
|Ребёнок 5—16 лет на основном месте
|50 000
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|42 500
|1-местный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|65 000
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|42 500
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора:
Варианты проживания
Интурист
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Артис Плаза
Отель «Артис Плаза» располагается в Ингушетии городе Магас. Здесь работает вежливый и обучены персонал, который сможет помочь при заселении.
Уютные и светлые номера подготовлены для проживания постояльцев. В каждом установлена качественная мебель и современная техника для комфортного отдыха.
Для постояльцев работает ресторан, в котором подают различные блюда кавказской и европейской кухни.
Расстояние до ближайшего аэропорта и железнодорожного вокзала составляет около 17 км. Основные объекты инфраструктуры находятся в непосредственной близости.
Планета Люкс
Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
Глэмпинг «Берег Неба»
С вершины 1200 м над уровнем моря открывается вид на горную долину. Много сил и оригинальные инженерные решения понадобились для того, чтобы построить глэмпинг на крутом склоне.
Глэмпинг «Берег Неба» возведен на родовой земле, где предки нашей семьи жили 600 лет. Глэмп построен рядом с сохранившейся частью башни на вершине горы Тичх дукъ.
Тийналла
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.
Городок
Уютная и стильная гостиница «Городок» расположена в городе Грозный. На территории гостиницы работает сауна. На автомобиле гости могут добраться до центра города за 9 минут.
Просторные номера различной ценовой категории оформлены в классическом стиле. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, кондиционер и собственная ванная комната. В некоторых номерах есть мини-бар.
В стоимость проживания входит завтрак. Гости могут заказать блюда национальной и европейской кухни в кафе при гостинице.
В шаговой доступности торговый центр, административные здания, рестораны и отделения банков. До международного аэропорта Грозный 10 минут езды на автомобиле, до железнодорожного вокзала 12 минут езды.
Капитал
Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.
Турист
Отель «Турист» расположен в Махачкале и уже не первый год привлекает большое количество постояльцев, которым нравится здесь высокий уровень обслуживания, а также спектр предоставляемых услуг. Для гостей имеется прачечная и парковка, а также круглосуточная стойка регистрации, на которой Вы всегда сможете уточнить нужную информацию.
Номерной фонд достаточно обширен, поэтому каждый сможет подобрать идеальный вариант для себя. Каждый из них имеет собственные удобства, поэтому дискомфорта в очередях испытать Вам не придется. Категории различны своим максимальным размещением, а также уровнем комфорта. Но несмотря на перечисленное, в каждом из номеров, по-домашнему уютно.
В баре Вы отведаете любимые закуски и напитки.
Поблизости находится центральная Джума-мечеть, стадион Динамо, памятник Расулу Гамзатову и драматический театр имени Горького. Расстояние до железнодорожного вокзала два с половиной километра.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 3* и 1 ночь в глэмпинге
- Трансфер в рамках тура
- Питание: 3 завтрака 3 обеда
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Магаса / Владикавказа и обратно из Махачкалы
- Индивидуальный трансфер
- Доп. ночи в начале и конце тура
- Катание на катере
- Услуги, не описанные в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужен ли иностранным гражданам пропуск на въезд?
Да, по Ингушетии иностранным гражданам нужно делать пропуск на въезд.
Въезд в пограничную зону возможен при наличия пропуска для иностранных граждан, заявление на пропуск подаётся в Пограничную службу РФ по Ингушетии, г. Магас, либо можно обратиться к нам.
С момента подачи документов заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней
Необходимые документы: паспорт, виза, миграционная карта.
На чем мы будем передвигаться?
Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль