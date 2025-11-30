Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 48 000 ₽ за человека

Описание тура

Разрабатывая этот тур, мы учли все пожелания гостей и опираясь на наш опыт, мы предлагаем вам 6 дневный тур по топовым локациям Дагестана.

В нашем туре вы отвлечётесь от повседневной жизни и полностью погрузитесь в природу, культуру республики Дагестан.

Попробуем все виды национальных блюд: все виды чуду, речную форель, хинкал, сезонные фрукты и овощи и травяные чаи.

Расскажем о нравах и быте дагестанцев, познакомим с историей и традициями республики.

Вы увидите множество природных красот в рамках нашего тура.

А также проведем ночь в самом древнем городе Дербенте, где вы сможете посетить крепость Нарын-Кала и старинные улочки.