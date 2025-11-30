Описание тура
Разрабатывая этот тур, мы учли все пожелания гостей и опираясь на наш опыт, мы предлагаем вам 6 дневный тур по топовым локациям Дагестана.
В нашем туре вы отвлечётесь от повседневной жизни и полностью погрузитесь в природу, культуру республики Дагестан.
Попробуем все виды национальных блюд: все виды чуду, речную форель, хинкал, сезонные фрукты и овощи и травяные чаи.
Расскажем о нравах и быте дагестанцев, познакомим с историей и традициями республики.
Вы увидите множество природных красот в рамках нашего тура.
А также проведем ночь в самом древнем городе Дербенте, где вы сможете посетить крепость Нарын-Кала и старинные улочки.
Программа тура по дням
Дербент - Нарын-Кала
Достопримечательности дня
Крепость Нарын-Кала - древние Магалы - Джума Мечеть - экраноплан Лунь - Базар
Описание дня
Завтрак самостоятельно до начала тура.
Встреча в Махачкале и начало тура: из Махачкалы отправляемся по маршруту в 08:00. Прилетать лучше за день до тура. Оправляемся знакомиться с каспийским монстром Лунь и историческим городом.
Дербент это один из самых древних городов мира. Самый древний, самый южный и единственный сохранившийся античный город России.
Цитадель Нарын - Кала архитектурно-археологический комплекс, главная достопримечательность древнего Дербента. Была построена в 11 веке. Одна из крупнейших в мире и самая старая крепость в России.
Также посетим старые улочки магалов. Магалы это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, мечети и восточные бани.
Пройдёмся до Джума мечети, где по дороге расскажем вам истории древнего Дербента. Джума Мечеть самая старая мечеть в России и на территории Снг. Дата постройки 733-734 годы.
В свободное время у вас будет возможность прогуляться по улицам города: ул. Мамедбекова - улица вдоль крепостной стены, переулок Казем-Бека или улица счастливых людей.
Вечером заселяемся в гостиницу.
Гамсутль - Салтинский водопад
Достопримечательности дня
Гамсутль (Аул призрак) - Салтинский водопад - Чохские террасы
Описание дня
Утром в 08:00 мы позавтракаем (дагестанская кухня), после чего отправимся в село Гамсутль.
Гамсутль, он же аул-призрак, а также называют дагестанский Мачу-Пикчу, одно из самых известных мест в Дагестане. В переводе на русский язык обозначает у подножия ханской крепости. Его можно назвать музеем под открытым небом.
Пока солнце не прогрело воздух, мы направимся к селу. Есть три варианта подъёма; это пешком, на уазиках (проехав метров 700), что нам облегчит подъём, а далее пройдём пешком или на лошадях (1000 с человека).
После того как спустимся, мы направимся в древнее село Чох, где нас будет ждать вкусный и сытный обед.
Чохские террасы - это искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур. Местные жители шаг за шагом отвоёвывали у гор крошечные участки плодородной земли.
Салтинский водопад - это единственный в Дагестане подземный водопад. Удивительный объект носит гордое название памятника природы республиканского значения.
Вечером заселение в гостиницу/гостевой дом.
Гоор - Язык Тролля - Карадахская теснина
Достопримечательности дня
Гоор - Язык Тролля - Карадахская теснина - Датунский храм
Описание дня
08:00 Завтракаем и съезжаем из гостиницы. Этот день отличное место для любителей природы, ярких впечатлений и острых ощущений.
Гоор запомнится вам легендарными башнями и смотровой площадкой. Это действующий аул в Шамильском районе Дагестана.
Язык Тролля скалистый выступ над пропастью с видом на потрясающую долину Аварского Койсу. Одно из популярных мест, притягивающее туристов в Дагестане.
На скальном выступе будем делать эффектные фото на краю обрыва. Есть несколько таких выступов, каждый красив по-своему.
Карадахская теснина это каньон, который породила местная река. Насколько же он прекрасен!
Также мы с вами прогуляемся по канатным дорогам и красивым лестницам. Очень живописные и красивые места ждут нас по дороге к теснине. Сама теснина очень завораживает своими видами и изгибами, которые постоянно меняют форму.
В сопровождении гида мы с вами прогуляемся по красивым смотровым местам этих аулов.
Датунский храм самая древняя христианская церковь на территории Дагестана. Была построена грузинскими миссионерами в начале 11 века.
Храм находится в живописном и красивом ущелье. Стены храма очень хорошо сохранились на сегодняшний день.
Вечером заселение в гостиницу/гостевой дом.
Хунзах - Каменная чаша
Достопримечательности дня
Хунзах - Водопад Тобот - Каменная чаша - Плато Матлас
Описание дня
Утром после завтрака мы отправляемся к водопаду Тобот, который расположен всего в километре от села Хунзах. Он относится к пульсирующим водопадам, то есть не всегда имеет одинаковую мощность. Это невероятно красивое место, где можно ощутить особую мощь и энергию.
Затем мы посетим еще одну достопримечательность — Каменную чашу, которую еще именуют Матласскими пещерами. Она находится недалеко от села Матлас. Каменная чаша — это небольшая галерея внутри скалы, где довольно прохладно. Это расщелины в каменистом плато, и вы ходите по самому их дну. Окружающая местность переносит вас на другую планету или в другую эпоху.
Далее мы отправимся на плато Матлас. Здесь у нас будет возможность насладиться прекрасными видами со смотровой площадки. Дух захватывает от глубины этого ущелья. Положительные эмоции вызывают волнообразные хребты, русло реки и водопады.
Вечером заселение в гостиницу/гостевой дом.
Сулакский каньон - пещера Нохъо
Достопримечательности дня
Сулакский каньон - Смотровая площадка - Дубки - Главрыба - Катание на катерах - Ирганайское водохранилище - Чиркейское водохранилище.
Описание дня
8:00. Завтракаем и съезжаем из гостиницы.
Наша поездка пройдёт вдоль берега Ирганайского водохранилища. Его изумрудная водная гладь окружена каменными стенами и изрезана многочисленными бухтами. Оно по праву считается одним из самых красивых мест Дагестана.
В летнее время (в сезон), мы посетим базу где вы можете поплавать на сапах, а также прокатиться на гидроциклах (стоимость проката сап-борда и гидроцикла в стоимость тура не входит).
Также по дороге мы увидим суровое оборонительное сооружение — Гимринская башня, которая была построена для обороны села Гимры. Считается, что башня является свидетельницей гибели Гази-Магомеда — первого имама Дагестана.
Следующая наша локация - Ирганайское водохранилище. Чтобы туда добраться, мы поедем по живописной дороге, где находится самый длинный в России Гимринский автодорожный туннель. Он обеспечил транспортную связь между девятью районами. А за туннелем начинается нагорная часть Дагестана.
Далее мы посетим посёлок Дубки, где расположена самая живописная смотровая площадка на глубочайший каньон Европы — Сулакский. По глубине он превосходит знаменитый Гранд-Каньон в Сша. С выступа, нависшего над каньоном, видна бирюзовая река Сулак.
Обед у реки Сулак в кафе Рахат, где нас угостят вкуснейшей рыбой на мангале.
Также мы посетим в нашем путешествии пещеру Нохъо, где вы проведёте незабываемые минуты на висячем мосту или прыгнете с Зиплайн, а может, с тарзанки (в стоимость не входит). Также есть возможность попить кофе в кофейне в скале. И не забываем про катание на катере по реке Сулак.
Вечером заселение в гостиницу.
Грозный - Аргун - Шали
Достопримечательности дня
г. Грозный - г. Аргун - Мечеть имени Аймани Кадыровой. Мечеть Сердце Чечни. Вертолетная площадка Грозный Сити. Цветочный парк Мечеть Шали Гордость Мусульман.
Описание дня
8:00. Завтракаем и съезжаем из гостиницы.
Далее мы направляемся в Чеченскую республику, г. Аргун, в центре которого находится мечеть, названная именем матери главы республики Аймани Кадыровой, и известная как Сердце матери. Построена она в стиле хай-тек. Проект мечети разработал архитектор Дениз Байкан из Турции.
На улице Путина находится знаменитая мечеть Сердце Чечни. Построена мечеть в классическом османском стиле в 2008 году и может вместить до десяти тысяч человек.
Постройка комплекса Грозный-Сити — один из первых проектов города. На вершине этого комплекса находится вертолетная площадка, и с этой крыши можно увидеть Грозный на все 360 градусов.
Рядом с деловым центром Грозный-Сити находится Цветочный парк, который напоминает райский уголок посреди города. Прогуливаясь по парку, можно увидеть длинный коридор из арок в виде сердечек. Здесь можно не только сделать красивые фотографии, но и снять романтическую историю любви. Также здесь можно увидеть не только разнообразные деревья, кустарники и пальмы, но и более 150 тысяч цветов. А ещё здесь есть фигуры животных, созданные из зелени.
Мечеть в Шали — это самая большая мечеть в Европе. Она также является одной из самых красивых мечетей. Мечеть расположена в центре города Шали, в Чеченской Республике. Выполнена в классическом исламском стиле. Её главной особенностью является использование более 6,5 тысяч тонн белоснежного греческого мрамора с острова Тасос для создания чистого белого цвета.
Далее мы везем вас в 2 точки:
1) в аэропорт, если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 20:00);
2) в Махачкалу (если вы еще остаётесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надёжный отель или гостиницу).
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 1. Проживание в гостинице или в гостевом доме (размещение 2-х, 3-х местное)
- 2. Питание: завтраки, обеды и ужины. Если у вас ограниченное питание, свяжитесь с нами и мы обсудим с вами, что вам подойдет
- 3. Работа профессионального гида и опытного водителя
- 4. Комфортный транспорт
- 5. Джипинг
- 6. Все входные билеты
- 7. Все экскурсии на протяжении всего тура
- 8. Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более) либо же задержаться после тура
- 9. Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
- 10. Трансфер из/в аэропорт (если прилет/вылет в день выезда)
- 11. Тех. поддержка 24/7. Я всегда и в любое время готова ответить на все ваши вопросы и помочь в любой ситуации
- 12. Катание на катере
Что не входит в цену
- 1. Перелеты
- 2. Личные расходы (сувениры и т. д.)
- 3. Завтрак в первый день и ужин в заключительный день
- 4. Экстремальные виды развлечений (зип-лайн, роуп-джампинг, сап-борды, гидроциклы, конные прогулки, квадроциклы и другие)
Пожелания к путешественнику
Рекомендации по одежде
женщинам и мужчинам не рекомендуется носить шорты выше колена;
не следует надевать вызывающую, обтягивающую или просвечивающую одежду;
не принято ходить с оголённым животом и оголёнными плечами.
Дагестан — это мусульманская республика, и здесь есть некоторые особенности в одежде. Большую часть нашего маршрута мы будем проезжать через сёла, где люди чтут свои традиции.
Люди в Дагестане известны своим дружелюбием и гостеприимством. Если вы будете уважать местные обычаи и традиции, вам обязательно улыбнутся, накормят и придут на помощь.
Если вы любите веселую компанию и вести активный образ жизни, то приглашаем вас в увлекательное путешествие!
P.S. И, пожалуйста, будьте готовы, что Дагестан украдет Ваше сердце! Потом не говорите, что мы вас не предупреждали!