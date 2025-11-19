3 день

Грозный - Шали - Аргун

Достопримечательности дня

г. Грозныи - г. Аргун - Мечеть имени Аимани Кадыровои Мечеть Сердце Чечни Вертолетная площадка Грозныи Сити Цветочныи парк Мечеть Шали

Описание дня

8:00. Завтракаем и съезжаем из гостиницы.

Далее мы направляемся в Чеченскую республику, г. Аргун, в центре которого находится мечеть, названная именем матери главы республики Аймани Кадыровой, и известная как Сердце матери. Построена она в стиле хай-тек. Проект мечети разработал архитектор Дениз Байкан из Турции.

На улице Путина находится знаменитая мечеть Сердце Чечни. Построена мечеть в классическом османском стиле в 2008 году и может вместить до десяти тысяч человек.

Постройка комплекса Грозный-Сити — один из первых проектов города. На вершине этого комплекса находится вертолетная площадка, и с этой крыши можно увидеть Грозный на все 360 градусов.

Рядом с деловым центром Грозный-Сити находится Цветочный парк, который напоминает райский уголок посреди города. Прогуливаясь по парку, можно увидеть длинный коридор из арок в виде сердечек. Здесь можно не только сделать красивые фотографии, но и снять романтическую историю любви. Также здесь можно увидеть не только разнообразные деревья, кустарники и пальмы, но и более 150 тысяч цветов. А ещё здесь есть фигуры животных, созданные из зелени.

Мечеть в Шали — это самая большая мечеть в Европе. Она также является одной из самых красивых мечетей. Мечеть расположена в центре города Шали, в Чеченской Республике. Выполнена в классическом исламском стиле. Её главной особенностью является использование более 6,5 тысяч тонн белоснежного греческого мрамора с острова Тасос для создания чистого белого цвета.

Далее мы везем вас в 2 точки:

1) в аэропорт, если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 20:00);

2) в Махачкалу (если вы еще остаётесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надёжный отель или гостиницу).

