Горный Дагестан и Грозный за 4 дня

Разрабатывая этот тур, мы учли все пожелания гостей и, опираясь на них, создали оптимальную программу
Описание тура

Разрабатывая этот тур, мы учли все пожелания гостей и опираясь на наш опыт, мы предлагаем вам 4 дневный тур по топовым локациям Дагестана.

В нашем туре вы отвлечётесь от повседневной жизни и полностью погрузитесь в природу, культуру республики Дагестан.

Попробуем все виды национальных блюд: все виды чуду, речную форель, хинкал, сезонные фрукты и овощи и травяные чаи.

Расскажем о нравах и быте дагестанцев, познакомим с историей и традициями республики.

Вы увидите множество природных красот в рамках нашего тура.

Программа тура по дням

1 день

Гоор - Язык Тролля - Карадахская теснина

Достопримечательности дня

Гоор - Язык Тролля - Карадахская теснина - Датунский храм

Описание дня

Завтрак самостоятельно до начала тура.

Встреча в Махачкале и начало тура: из Махачкалы отправляемся по маршруту в 08:00. Прилетать лучше за день до тура.

Этот день отличное место для любителей природы, ярких впечатлений и острых ощущений.

Гоор запомнится вам легендарными башнями и смотровой площадкой. Это действующий аул в Шамильском районе Дагестана.

Язык Тролля скалистый выступ над пропастью с видом на потрясающую долину Аварского Койсу. Одно из популярных мест, притягивающее туристов в Дагестане.

На скальном выступе будем делать эффектные фото на краю обрыва. Есть несколько таких выступов, каждый красив по-своему.

Карадахская теснина это каньон, который породила местная река. Насколько же он прекрасен!

Также мы с вами прогуляемся по канатным дорогам и красивым лестницам. Очень живописные и красивые места ждут нас по дороге к теснине. Сама теснина очень завораживает своими видами и изгибами, которые постоянно меняют форму.

В сопровождении гида мы с вами прогуляемся по красивым смотровым местам этих аулов.

Датунский храм самая древняя христианская церковь на территории Дагестана. Была построена грузинскими миссионерами в начале 11 века.

Храм находится в живописном и красивом ущелье. Стены храма очень хорошо сохранились на сегодняшний день.

Вечером заселение в гостиницу/гостевой дом.

2 день

Хунзах - Каменная чаша

Достопримечательности дня

Хунзах - Водопад Тобот - Каменная чаша - Плато Матлас

Описание дня

Утром после завтрака мы отправляемся к водопаду Тобот, который расположен всего в километре от села Хунзах. Он относится к пульсирующим водопадам, то есть не всегда имеет одинаковую мощность. Это невероятно красивое место, где можно ощутить особую мощь и энергию.

Затем мы посетим еще одну достопримечательность — Каменную чашу, которую еще именуют Матласскими пещерами. Она находится недалеко от села Матлас. Каменная чаша — это небольшая галерея внутри скалы, где довольно прохладно. Это расщелины в каменистом плато, и вы ходите по самому их дну. Окружающая местность переносит вас на другую планету или в другую эпоху.

Далее мы отправимся на плато Матлас. Здесь у нас будет возможность насладиться прекрасными видами со смотровой площадки. Дух захватывает от глубины этого ущелья. Положительные эмоции вызывают волнообразные хребты, русло реки и водопады.

Вечером заселение в гостиницу/гостевой дом.

3 день

Сулакский каньон - пещера Нохъо

Достопримечательности дня

Сулакский каньон - Смотровая площадка - Дубки - Главрыба - Катание на катерах - Ирганайское водохранилище - Чиркейское водохранилище.

Описание дня

8:00. Завтракаем и съезжаем из гостиницы.

Наша поездка пройдёт вдоль берега Ирганайского водохранилища. Его изумрудная водная гладь окружена каменными стенами и изрезана многочисленными бухтами. Оно по праву считается одним из самых красивых мест Дагестана.

Также по дороге мы увидим суровое оборонительное сооружение — Гимринская башня, которая была построена для обороны села Гимры. Считается, что башня является свидетельницей гибели Гази-Магомеда — первого имама Дагестана.

Следующая наша локация - Ирганайское водохранилище. Чтобы туда добраться, мы поедем по живописной дороге, где находится самый длинный в России Гимринский автодорожный туннель. Он обеспечил транспортную связь между девятью районами. А за туннелем начинается нагорная часть Дагестана.

Далее мы посетим посёлок Дубки, где расположена самая живописная смотровая площадка на глубочайший каньон Европы — Сулакский. По глубине он превосходит знаменитый Гранд-Каньон в Сша. С выступа, нависшего над каньоном, видна бирюзовая река Сулак.

Обед у реки Сулак в кафе Рахат, где нас угостят вкуснейшей рыбой на мангале.

Также мы посетим в нашем путешествии пещеру Нохъо, где вы проведёте незабываемые минуты на висячем мосту или прыгнете с Зиплайн, а может, с тарзанки (в стоимость не входит). Также есть возможность попить кофе в кофейне в скале. И не забываем про катание на катере по реке Сулак.

Вечером заселение в гостиницу.

4 день

Грозный - Аргун - Шали

Достопримечательности дня

г. Грозный - г. Аргун - Мечеть имени Аймани Кадыровой - Мечеть Сердце Чечни - Вертолетная площадка Грозныи Сити - Цветочныи парк - Мечеть Шали

Описание дня

8:00. Завтракаем и съезжаем из гостиницы.

Далее мы направляемся в Чеченскую республику, г. Аргун, в центре которого находится мечеть, названная именем матери главы республики Аймани Кадыровой, и известная как Сердце матери. Построена она в стиле хай-тек. Проект мечети разработал архитектор Дениз Байкан из Турции.

На улице Путина находится знаменитая мечеть Сердце Чечни. Построена мечеть в классическом османском стиле в 2008 году и может вместить до десяти тысяч человек.

Постройка комплекса Грозный-Сити — один из первых проектов города. На вершине этого комплекса находится вертолетная площадка, и с этой крыши можно увидеть Грозный на все 360 градусов.

Рядом с деловым центром Грозный-Сити находится Цветочный парк, который напоминает райский уголок посреди города. Прогуливаясь по парку, можно увидеть длинный коридор из арок в виде сердечек. Здесь можно не только сделать красивые фотографии, но и снять романтическую историю любви. Также здесь можно увидеть не только разнообразные деревья, кустарники и пальмы, но и более 150 тысяч цветов. А ещё здесь есть фигуры животных, созданные из зелени.

Мечеть в Шали — это самая большая мечеть в Европе. Она также является одной из самых красивых мечетей. Мечеть расположена в центре города Шали, в Чеченской Республике. Выполнена в классическом исламском стиле. Её главной особенностью является использование более 6,5 тысяч тонн белоснежного греческого мрамора с острова Тасос для создания чистого белого цвета.

Далее мы везем вас в 2 точки:

1) в аэропорт, если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 21:00);

2) в Махачкалу (если вы еще остаётесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надёжный отель или гостиницу).

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 1. Проживание в гостинице или в гостевом доме (размещение 2-х, 3-х местное)
  • 2. Питание: завтраки, обеды и ужины. Если у вас ограниченное питание, свяжитесь с нами и мы обсудим с вами, что вам подойдет
  • 3. Работа профессионального гида и опытного водителя
  • 4. Комфортный транспорт
  • 5. Джипинг
  • 6. Все входные билеты
  • 7. Все экскурсии на протяжении всего тура
  • 8. Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более) либо же задержаться после тура
  • 9. Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
  • 10. Трансфер из/в аэропорт (если прилет/вылет в день выезда)
  • 11. Тех. поддержка 24/7. Я всегда и в любое время готова ответить на все ваши вопросы и помочь в любой ситуации
  • 12. Катание на катере
Что не входит в цену
  • 1. Перелеты
  • 2. Личные расходы (сувениры и т. д.)
  • 3. Завтрак в первый день и ужин в заключительный день
  • 4. Экстремальные виды развлечений (зип-лайн, роуп-джампинг и другие)
Пожелания к путешественнику

Рекомендации по одежде

женщинам и мужчинам не рекомендуется носить шорты выше колена;

не следует надевать вызывающую, обтягивающую или просвечивающую одежду;

не принято ходить с оголённым животом и оголёнными плечами.

Дагестан — это мусульманская республика, и здесь есть некоторые особенности в одежде. Большую часть нашего маршрута мы будем проезжать через сёла, где люди чтут свои традиции.

Люди в Дагестане известны своим дружелюбием и гостеприимством. Если вы будете уважать местные обычаи и традиции, вам обязательно улыбнутся, накормят и придут на помощь.

Если вы любите веселую компанию и вести активный образ жизни, то приглашаем вас в увлекательное путешествие!

P.S. И, пожалуйста, будьте готовы, что Дагестан украдет Ваше сердце! Потом не говорите, что мы вас не предупреждали!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Минора
Минора — Тревел-эксперт
Приветствую вас! Меня зовут Минора, и я - организатор туров по прекрасному Дагестану, земле с богатым культурным наследием и удивительной природой. Наша компания более 5 лет организовывает туры и мероприятия, знакомит гостей с традициями и историей нашего региона.

