1 день

Гоор - Язык Тролля - Карадахская теснина

Достопримечательности дня

Гоор - Язык Тролля - Карадахская теснина - Датунский храм

Описание дня

Завтрак самостоятельно до начала тура.

Встреча в Махачкале и начало тура: из Махачкалы отправляемся по маршруту в 08:00. Прилетать лучше за день до тура.

Этот день отличное место для любителей природы, ярких впечатлений и острых ощущений.

Гоор запомнится вам легендарными башнями и смотровой площадкой. Это действующий аул в Шамильском районе Дагестана.

Язык Тролля скалистый выступ над пропастью с видом на потрясающую долину Аварского Койсу. Одно из популярных мест, притягивающее туристов в Дагестане.

На скальном выступе будем делать эффектные фото на краю обрыва. Есть несколько таких выступов, каждый красив по-своему.

Карадахская теснина это каньон, который породила местная река. Насколько же он прекрасен!

Также мы с вами прогуляемся по канатным дорогам и красивым лестницам. Очень живописные и красивые места ждут нас по дороге к теснине. Сама теснина очень завораживает своими видами и изгибами, которые постоянно меняют форму.

В сопровождении гида мы с вами прогуляемся по красивым смотровым местам этих аулов.

Датунский храм самая древняя христианская церковь на территории Дагестана. Была построена грузинскими миссионерами в начале 11 века.

Храм находится в живописном и красивом ущелье. Стены храма очень хорошо сохранились на сегодняшний день.

Вечером заселение в гостиницу/гостевой дом.

