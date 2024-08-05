А Александр За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи читать дальше от Адыгеи, такой, какой я ее увидел в этом туре! Еда в туре вкусная, разнообразная и ее достаточно. Если снаряжения не хватает, организаторы помогут его найти или подскажут где можно купить на месте. Тур прекрасно сбалансирован. Активности хорошо подобраны, усталость не успевает накапливаться. При этом каждый день - новое приключение! Я в восторге

В Вера За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи Если думаете ехать или нет, скажу вам с полной уверенностью-однозначно ехать!!! Всё было на высшем уровне! Спасибо!

А Алексей За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи Просто, замечательно!

Ю Юлия Рождественские приключения в Адыгее Огромная благодарность за такой душевный тур. Принимали как дома, гиды так влюблены в Адыгею, что влюбили и нас. Хочется вернуться снова.

В Вера Рождественские приключения в Адыгее Все было хоро. Питание без изысков, но впусное и сытное. База уютная, а главное тёплая, были неполадки, но все быстро исправлял.