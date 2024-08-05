За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
9 авг в 10:00
16 авг в 10:00
69 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
75 000 ₽ за человека
Рождественские приключения в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
2 янв в 10:00
от 70 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр5 августа 2024Тур прекрасно сбалансирован. Активности хорошо подобраны, усталость не успевает накапливаться. При этом каждый день - новое приключение! Я в восторге
- ВВера19 июля 2024Если думаете ехать или нет, скажу вам с полной уверенностью-однозначно ехать!!! Всё было на высшем уровне! Спасибо!
- ААлексей17 июля 2024Просто, замечательно!
- ЮЮлия8 января 2024Огромная благодарность за такой душевный тур. Принимали как дома, гиды так влюблены в Адыгею, что влюбили и нас. Хочется вернуться снова.
- ВВера13 января 2022Все было хоро. Питание без изысков, но впусное и сытное. База уютная, а главное тёплая, были неполадки, но все быстро исправлял.
- еелена11 января 2022Добрый день! Хотела бы оставить отзыв о отдыхе в Адыгее на Рождественские каникулы! Скажу одно- отдых удался! Программа насыщенная и интересная! Природа загораживает своей красотой! Рады, что выбрали именно это направление!
Ответы на вопросы от путешественников по Гуамке в категории «Пешеходные»
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