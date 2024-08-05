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Пешие туры-прогулки в Гуамке с экскурсоводом

Найдено 4 тура в категории «Пешеходные» в Гуамке, цены от 65 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Пешая
8 дней
3 отзыва
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
9 авг в 10:00
16 авг в 10:00
69 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Пешая
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
75 000 ₽ за человека
Рождественские приключения в Адыгее
Пешая
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Рождественские приключения в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
2 янв в 10:00
от 70 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Пешая
На автобусе
Конные прогулки
8 дней
3 отзыва
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 65 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    5 августа 2024
    За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
    Тур прекрасно сбалансирован. Активности хорошо подобраны, усталость не успевает накапливаться. При этом каждый день - новое приключение! Я в восторге
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    от Адыгеи, такой, какой я ее увидел в этом туре! Еда в туре вкусная, разнообразная и ее достаточно. Если снаряжения не хватает, организаторы помогут его найти или подскажут где можно купить на месте.

  • В
    Вера
    19 июля 2024
    За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
    Если думаете ехать или нет, скажу вам с полной уверенностью-однозначно ехать!!! Всё было на высшем уровне! Спасибо!
  • А
    Алексей
    17 июля 2024
    За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
    Просто, замечательно!
    Просто, замечательно!Просто, замечательно!Просто, замечательно!Просто, замечательно!
  • Ю
    Юлия
    8 января 2024
    Рождественские приключения в Адыгее
    Огромная благодарность за такой душевный тур. Принимали как дома, гиды так влюблены в Адыгею, что влюбили и нас. Хочется вернуться снова.
  • В
    Вера
    13 января 2022
    Рождественские приключения в Адыгее
    Все было хоро. Питание без изысков, но впусное и сытное. База уютная, а главное тёплая, были неполадки, но все быстро исправлял.
  • е
    елена
    11 января 2022
    Рождественские приключения в Адыгее
    Добрый день! Хотела бы оставить отзыв о отдыхе в Адыгее на Рождественские каникулы! Скажу одно- отдых удался! Программа насыщенная и интересная! Природа загораживает своей красотой! Рады, что выбрали именно это направление!

Ответы на вопросы от путешественников по Гуамке в категории «Пешеходные»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
  2. Мультиактив в Адыгее
  3. Рождественские приключения в Адыгее
  4. Зимняя магия гор в Адыгее
Сколько стоит тур в Гуамке в июле 2025
Сейчас в Гуамке в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 тура от 65 000 до 75 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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