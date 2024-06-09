Индивидуальные экскурсии в Гурзуфе с личным гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Гурзуфе, цены от 390 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Личный гид к Вам в авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Индивидуальная
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 18 чел.
По диким местам Крыма: едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма: едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
Аудиогид
1 час
Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
Начало: Сімферопольське ш., 13, Masandra
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
390 за человека
Охота за цветами
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами
Начало: Ваша гостиница/гостевом дом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Индивидуальная
5 часов
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Начало: Ваше адрес в Гурзуфе
Расписание: Ежедневно в 03:00
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
от 10 000 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Гурзуфу в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Личный гид к Вам в авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
  2. По диким местам Крыма: едем, куда захотим
  3. Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
  4. Охота за цветами
  5. Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Сколько стоит экскурсия по Гурзуфу в июне 2024
Сейчас в Гурзуфе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 390 до 20 000.
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