1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма: едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами
Начало: Ваша гостиница/гостевом дом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гурзуфу в категории «Выездные»
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