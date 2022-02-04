Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00

Об экскурсии

В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей имения «Массандра» и этапами строительства дворца. Вы пройдете по жилым покоям императорской четы, увидите, где любил проводить время Александр III и где принимала гостей императрица Мария Федоровна.

Вы поразитесь внутренним убранством интерьеров, коллекцией произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Массандровский дворец — кладезь удивительных архитектурных решений и завораживающих интерьеров, где вы сможете воочию представить повседневную жизнь императоров и вообразить себя почётным гостем в этом шикарном дворце.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Важно знать:

Трансфер не входит в стоимость

Организационные моменты: