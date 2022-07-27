Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге

Эко-тур в Анюйский национальный парк

Эко-тур в Анюйский национальный парк – идеальный отдых для активных и любознательных туристов. Амурские тигры – крайне осторожные и скрытные хищники.

На сегодняшний день единственно возможный и безопасный способ понаблюдать за ними в условиях тайги – через фотоловушки.
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Ближайшие даты:
9
янв
30
янв
13
фев
6
мар
13
мар

Что вас ожидает 🤩

Незабываемая фотоохота
Незабываемая фотоохота
Пройдем тропой тигра и установим на тигриных тропах фотоловушки
Зимний драйв на снегоходах
Зимний драйв на снегоходах
Нас ждут выезды на снегоходах по красивейшим местам
Подледная рыбалка
Подледная рыбалка
Порыбачим и приготовим вкуснейшую уху из свежей рыбы

Программа тура по дням

1 день

Встреча, национальный парк Анюйский

После встречи в аэропорту начинается первый день вашего тура.

Сегодня вас ожидает погружение в многовековую культуру коренных народов Дальнего Востока.

Вы отправитесь в село Сикачи-Алян, где вас будет ждать экскурсионно-развлекательная программа в нанайском стойбище «Сородичи».

Вы примете участие в мастер-классах, народных играх и в традиционном нанайском обряде очищения.

Так же в этот день вам удастся прикоснуться к древнейшим рисункам человека на камнях – Петроглифам, которые были созданы задолго до наступления нашей эры!

Через 2,5-3 часа пути вы приедете на территорию Анюйского национального парка в настоящий оазис посреди непроходимой тайги – в глэмпинг «Заповедные места».

Здесь вас с комфортом разместят в современные шатры с панорамным видом на замерзшую реку Анюй.

Встреча, национальный парк АнюйскийВстреча, национальный парк АнюйскийВстреча, национальный парк АнюйскийВстреча, национальный парк Анюйский
2 день

Установка фотоловушек

Второй день начнется с ознакомительной беседы о повадках и образе жизни Амурского тигра и других обитателей национального парка, ведь сегодня вам предстоит устроить на них настоящую фотоохоту.

Через несколько дней вы сможете проверить ловушки и просмотреть отснятый материал.

Вечером вас ждет ужин и посиделки у вечернего костра в глэмпинге.

Установка фотоловушекУстановка фотоловушекУстановка фотоловушекУстановка фотоловушек
3 день

Подледная рыбалка на ленка и хариуса

С самого утра, заправив термосы горячим таежным чаем, вы на снегоходах отправитесь на настоящую подледную рыбалку на ленка, хариуса и тайменя, крупнейшего обитателя реки.

По пути вы насладитесь видами зимнего леса, сопками и просторами одного из самых нетронутых мест на Дальнем Востоке.

Вечером вас ждет плотный ужин от нашего шеф-повара и растопленная баня на дровах.

Подледная рыбалка на ленка и хариусаПодледная рыбалка на ленка и хариусаПодледная рыбалка на ленка и хариусаПодледная рыбалка на ленка и хариуса
4 день

Трекинг к скалам Надге

После завтрака, вас ожидает большое в путешествие к месту силы – загадочным скалам Надге.

У местных жителей есть множество легенд и преданий, связанных с этим местом, одно из них, что когда-то там жили крылатые люди.

Часть пути вы преодолеете на автомобиле, а затем вас ждет трехчасовой трекинг по тайге.

После возвращения, вас на ужин традиционно ожидают разнообразные дальневосточные деликатесы, баня и отдых.

Трекинг к скалам НадгеТрекинг к скалам НадгеТрекинг к скалам НадгеТрекинг к скалам Надге
5 день

Проверка фотоловушек, прогулка по следам В. Арсеньева

Сегодня вам предстоит на снегоходах проверить фотоловушки и забрать долгожданные материалы, маршрут займет большую часть дня.

После возвращения на базу и плотного обеда, вы совершите прогулку по местам знаменитой экспедиции Владимира Арсеньева и его проводника-гольда Дерсу Узала, про которых гид вам расскажет множество интересных историй.

В это время специалист подготовит для вас отснятые материалы и к вечеру, после вкуснейшего ужина, сможете просмотреть снимки.

Вечер завершится баней и дружескими посиделками у костра.

Проверка фотоловушек, прогулка по следам В. АрсеньеваПроверка фотоловушек, прогулка по следам В. АрсеньеваПроверка фотоловушек, прогулка по следам В. АрсеньеваПроверка фотоловушек, прогулка по следам В. Арсеньева
6 день

Возвращение в Хабаровск, музей им. Гродекова

После завтрака вас ждет автобусный переезд до Хабаровска.

По прибытии в город вас отвезут в забронированную вами гостиницу (бронируется и оплачивается самостоятельно, не входит в стоимость, рекомендуем гостиницы "Верба" и "Сопка", поближе к аэропорту), также рекомендуем посетить музей им. Гродекова, который входит в систему крупнейших центров по изучению, сохранению и использованию национального культурного наследия региона.

Гродековский музей уже 126 лет хранит историю, охватывающую практически все важнейшие направления жизни, историческую судьбу и культурный путь Хабаровского края.

Этим вечером или на следующий день вы можете отправиться в аэропорт из вашей гостиницы, либо продолжить путешествие по Хабаровскому краю.

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинг-парке «Заповедные места».

Варианты проживания

Глэмпинг «Заповедные места»

5 ночей

Глэмпинг «Заповедные места» расположен на территории Анюйского национального парка, на берегу реки Анюй.

На территории глэмпинга находятся:

  • панорамный 10-метровый шатер с барной стойкой и просторной лаундж-зоной с удобными диванами;
  • 5 жилых купольных шатров, расчитанных на трех человек. В них уютно, есть электричество и удобные кровати. Из панорамного окна открывается вид на реку и сопки;
  • просторная баня-бочка, душевые и удобства;
  • лодочная пристань;
  • зона отдыха на свежем воздухе с очагом.
Глэмпинг «Заповедные места»Глэмпинг «Заповедные места»Глэмпинг «Заповедные места»Глэмпинг «Заповедные места»Глэмпинг «Заповедные места»Глэмпинг «Заповедные места»Глэмпинг «Заповедные места»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трехместное размещение в глэмпинге
  • Завтраки, обеды и ужины в глэмпинге
  • Трансфер из аэропорта Хабаровска до базы и до гостиницы
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Активные маршруты и экскурсии по программе
  • Услуги гидов
  • Посещение бани
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровск и обратно
  • Проживание и питание в Хабаровске
  • Двухместное размещение в глэмпинге (+7150 руб.), по желанию
  • Дополнительная программа в Хабаровске (музей им. Гродекова)
  • Аренда комплекта снастей для рыбалки (+800 руб. /чел. в день)
  • Такси из гостиницы до аэропорта
  • Услуги переводчика
  • Страховка (туристы должны быть застрахованы в своей стране)
Место начала и завершения?
г. Хабаровск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • утепленная верхняя одежда;
  • теплые и влагоотводящие носки и термобелье (обязательно наличие сменных комплектов);
  • теплая аутдор-одежда;
  • несколько комплектов обуви с заявленной температурой от -20 до -40;
  • теплые перчатки (несколько комплектов), шарфы, балаклавы.
Как будет организовано питание?

Гостям будет предложено 3-4 разовое питание. Профессиональный повар приготовит блюда Русской национальной кухни, а так же блюда местной Нанайской национальной кухни.

В меню предлагаются:

  • блюда из дикого мяса кабана, изюбра;
  • блюда из местных дикоросов (папоротник, черемша, таежные грибы и тд.);
  • блюда из местной рыбы (тала из свежезамороженной рыбы, шарабан на костре, рыба копченая, юкола и тд.);
  • домашние соленья и деликатесы с огорода;
  • чаи и отвары из таежных трав и растений (шиповник, липа, травяные сборы и тд);
  • дальневосточный мед и варенье из местных ягод;
  • лечебные настои (Гастродия или Нанайский женьшень).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие особенности отдыха в глэмпинге «Заповедные места»?

Посещение базы отдыха детьми и подростками до 18 лет допускается только в сопровождении взрослых.

Заселение с домашними животными на базу отдыха запрещено.

В каждом шатре установлены кондиционеры. Убедительно просим не ставить посуду с напитками и едой на оборудование

Отдыхающий имеет право:

  • отдыхать на территории базы отдыха в течение оплаченного и указанного в путёвке срока;
  • гулять по территории базы отдыха и за её пределами;
  • играть в подвижные игры на специально оборудованных площадках;
  • бесплатно пользоваться автомобильной стоянкой на территории базы отдыха;
  • пользоваться спортивной и детской площадками;
  • обращаться к Администратору базы отдыха за помощью (оказание минимальной доврачебной помощи, вызов скорой медицинской помощи, разрешение конфликтных и спорных ситуаций).

Отдыхающим запрещено:

  • разводить костры и огонь вне специально оборудованных мест;
  • курить в номерах и других помещениях базы отдыха;
  • пользоваться пиротехническими изделиями, стрелять из огнестрельного, охотничьего и пневматического оружия на территории базы отдыха, а так иметь такое оружие с собой;
  • хранить в номере взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества, оружие;
  • приготавливать (разогревать) пищу и напитки в номерах;
  • использовать на территории базы отдыха любые электрические приборы для приготовления и/или разогрева пищи и напитков, как-то: микроволновые печи, мультиварки, чайники, кипятильники и др. приборы. Запрет на использование распространяется также на приборы на иных видах топлива (газовые и т. п.);
  • употреблять наркотические средства;
  • употреблять нецензурные выражения в присутствии других отдыхающих;
  • нарушать покой и отдых других посетителей базы, создавая любой сильный шум внутри помещений и на территории после 23-00 и до 09-00 часов;
  • передвигаться по территории базы на автомобиле. Производить мойку автотранспорта на территории базы отдыха. Парковать автомобиль в неустановленных местах;
  • передвигать по своему усмотрению малые архитектурные формы (столы, скамейки);
  • выносить на улицу имущество номеров, столовой, бани (мебель, оборудование, полотенца, посуду и т. п.);
  • разбрасывать мусор, отходы, окурки на территории базы отдыха;
  • бросать бытовой мусор и средства личной гигиены в унитаз;
  • рубить, спиливать, ломать стволы и ветки деревьев, повреждать кустарники, а также иные зеленые насаждения;
  • использование детских игровых сооружений (качели, горки и т. п.) взрослыми отдыхающими;
  • отдыхающие несут полную, личную, персональную ответственность за соблюдение настоящих правил им самим и всеми его гостями, проживающими в номере в течение всего срока проживания; за сохранность здоровья и жизни всех гостей, находящихся с ним в течение всего срока проживания; за сохранность своего имущества, имущества любого гостя, находящегося с ним, в течение всего срока проживания; за сохранность всего движимого и недвижимого имущества, предоставленного ему в пользование, в течение всего срока проживания.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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