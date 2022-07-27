После встречи в аэропорту начинается первый день вашего тура.
Сегодня вас ожидает погружение в многовековую культуру коренных народов Дальнего Востока.
Вы отправитесь в село Сикачи-Алян, где вас будет ждать экскурсионно-развлекательная программа в нанайском стойбище «Сородичи».
Вы примете участие в мастер-классах, народных играх и в традиционном нанайском обряде очищения.
Так же в этот день вам удастся прикоснуться к древнейшим рисункам человека на камнях – Петроглифам, которые были созданы задолго до наступления нашей эры!
Через 2,5-3 часа пути вы приедете на территорию Анюйского национального парка в настоящий оазис посреди непроходимой тайги – в глэмпинг «Заповедные места».
Здесь вас с комфортом разместят в современные шатры с панорамным видом на замерзшую реку Анюй.
Второй день начнется с ознакомительной беседы о повадках и образе жизни Амурского тигра и других обитателей национального парка, ведь сегодня вам предстоит устроить на них настоящую фотоохоту.
Через несколько дней вы сможете проверить ловушки и просмотреть отснятый материал.
Вечером вас ждет ужин и посиделки у вечернего костра в глэмпинге.
С самого утра, заправив термосы горячим таежным чаем, вы на снегоходах отправитесь на настоящую подледную рыбалку на ленка, хариуса и тайменя, крупнейшего обитателя реки.
По пути вы насладитесь видами зимнего леса, сопками и просторами одного из самых нетронутых мест на Дальнем Востоке.
Вечером вас ждет плотный ужин от нашего шеф-повара и растопленная баня на дровах.
После завтрака, вас ожидает большое в путешествие к месту силы – загадочным скалам Надге.
У местных жителей есть множество легенд и преданий, связанных с этим местом, одно из них, что когда-то там жили крылатые люди.
Часть пути вы преодолеете на автомобиле, а затем вас ждет трехчасовой трекинг по тайге.
После возвращения, вас на ужин традиционно ожидают разнообразные дальневосточные деликатесы, баня и отдых.
Сегодня вам предстоит на снегоходах проверить фотоловушки и забрать долгожданные материалы, маршрут займет большую часть дня.
После возвращения на базу и плотного обеда, вы совершите прогулку по местам знаменитой экспедиции Владимира Арсеньева и его проводника-гольда Дерсу Узала, про которых гид вам расскажет множество интересных историй.
В это время специалист подготовит для вас отснятые материалы и к вечеру, после вкуснейшего ужина, сможете просмотреть снимки.
Вечер завершится баней и дружескими посиделками у костра.
После завтрака вас ждет автобусный переезд до Хабаровска.
По прибытии в город вас отвезут в забронированную вами гостиницу (бронируется и оплачивается самостоятельно, не входит в стоимость, рекомендуем гостиницы "Верба" и "Сопка", поближе к аэропорту), также рекомендуем посетить музей им. Гродекова, который входит в систему крупнейших центров по изучению, сохранению и использованию национального культурного наследия региона.
Гродековский музей уже 126 лет хранит историю, охватывающую практически все важнейшие направления жизни, историческую судьбу и культурный путь Хабаровского края.
Этим вечером или на следующий день вы можете отправиться в аэропорт из вашей гостиницы, либо продолжить путешествие по Хабаровскому краю.
Тур предусматривает проживание в глэмпинг-парке «Заповедные места».
Глэмпинг «Заповедные места» расположен на территории Анюйского национального парка, на берегу реки Анюй.
На территории глэмпинга находятся:
Гостям будет предложено 3-4 разовое питание. Профессиональный повар приготовит блюда Русской национальной кухни, а так же блюда местной Нанайской национальной кухни.
В меню предлагаются:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Посещение базы отдыха детьми и подростками до 18 лет допускается только в сопровождении взрослых.
Заселение с домашними животными на базу отдыха запрещено.
В каждом шатре установлены кондиционеры. Убедительно просим не ставить посуду с напитками и едой на оборудование
Отдыхающий имеет право:
Отдыхающим запрещено: