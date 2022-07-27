1 день

Встреча, национальный парк Анюйский

После встречи в аэропорту начинается первый день вашего тура.

Сегодня вас ожидает погружение в многовековую культуру коренных народов Дальнего Востока.

Вы отправитесь в село Сикачи-Алян, где вас будет ждать экскурсионно-развлекательная программа в нанайском стойбище «Сородичи».

Вы примете участие в мастер-классах, народных играх и в традиционном нанайском обряде очищения.

Так же в этот день вам удастся прикоснуться к древнейшим рисункам человека на камнях – Петроглифам, которые были созданы задолго до наступления нашей эры!

Через 2,5-3 часа пути вы приедете на территорию Анюйского национального парка в настоящий оазис посреди непроходимой тайги – в глэмпинг «Заповедные места».

Здесь вас с комфортом разместят в современные шатры с панорамным видом на замерзшую реку Анюй.