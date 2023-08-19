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Авторский тур
10 дней
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Начало: Хабаровск
«В этот день после утомительной дороги будет организован отдых на базе Горбуша: проведены несложные пешие экскурсии, морская и речная рыбалка»
13 июля в 10:00
11 сен в 10:00
225 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Начало: Хабаровск
«В этот день после утомительной дороги будет организован отдых на базе Горбуша: проведены несложные пешие экскурсии, морская и речная рыбалка»
5 июля в 10:00
от 198 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Экспедиция на Шантарские острова
Начало: г. Хабаровск
«Рыбалка в море: снасти можно взять на базе»
28 авг в 10:00
1 сен в 10:00
от 275 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Начало: г. Хабаровск
«С самого утра, заправив термосы горячим таежным чаем, вы на снегоходах отправитесь на настоящую подледную рыбалку на ленка, хариуса и тайменя, крупнейшего обитателя реки»
10 фев в 10:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Начало: Хабаровск
«Помимо рыбалки у вас будет возможность собственноручно поймать и отведать Дальневосточную креветку, крабов, устрицы и морской гребешок (в зависимости от сезона)»
10 июня в 10:00
22 июня в 10:00
125 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария19 августа 2023Отличный тур! Прекрасная дикая природа, гренландские киты на расстоянии вытянутой руки. Полная перезагрузка.
- ММария19 августа 2023Для таких суровых условий обеспечен максимальный комфорт. Команда старается. Видно, что люди работают с душой. Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.
- ННаталья22 февраля 2023Интересный тур. Тайга всегда интересна)))
- ННаталья22 февраля 2023Хорошо организовано. Тёплый шатры. Вкусная еда.
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Животные»
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