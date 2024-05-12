Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае

Групповой тур в Хабаровске
Тур проходит в месте, где за одну поездку можно порыбачить на всех возможных видах водоемов, которые расположены в радиусе 30 км: равнинная река Амур, горные реки морского и амурского бассейна, а также море. Равнинная река Амур — одна и самых богатейших рек мира по количеству видов рыб (порядка 130 видов).

Здесь обитает желтощёк, ауха (китайский окунь), верхогляд и амурская щука, пожалуй, самые известные из них.

Горные реки Амурского и морского бассейнов — единственное место в мире, где возможно поймать 2 единственно существующих вида тайменя за одну поездку (сибирский и сахалинский морской таймень).Помимо рыбалки у вас будет возможность собственноручно поймать и отведать Дальневосточную креветку, крабов, устрицы и морской гребешок (в зависимости от сезона).Тур индивидуальный, не более 3-4 человек. Вам не придется испытывать дискомфорт от незнакомых людей. Все внимание гида будет только вам.
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Нетронутая природа
Нетронутая природа
Вы будете рыбачить в местах, где не ступала нога человека, а это значит, что популяция рыбы осталась на своем естественном уровне
Возможность поймать минимум 10 видов за одну поездку
Возможность поймать минимум 10 видов за одну поездку
Вы покроете 3 вида водоемов за одну поездку, значительно расширив видовой состав своих трофеев
Дальневосточные деликатесы
Дальневосточные деликатесы
В поездке вы будете питаться преимущественно дальневосточными деликатесами: дикое мясо, рыба, красная икра, морепродукты и т. д.
Возможность прокатиться на необычной технике
Возможность прокатиться на необычной технике
Вовремя путешествия вас будут доставлять до места рыбалки на гусеничном вездеходе, аэролодке с пропеллером, а также на быстроходном катере

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Хабаровск и трансфер до места рыбалки

Встречаемся с вами в аэропорту города Хабаровска, загружаем ваши вещи в машину и выезжаем до поселка, расположенного на берегу Амура.

Как правило рейсы прилетают утром, поэтому через полтора часа останавливаемся на завтрак в придорожном кафе.

Дорога займет примерно 9 часов (340 км по асфальтированному шоссе и 270 км по гравийной дороге хорошего качества).

Во время пути, знакомимся с вами с особенностями рыбалки в дальневосточном регионе.

Будем проезжать много рек и водоемов, а также пересечем с вами Сихоте-Алиньский хребет.

На этом этапе уже начнется ваше знакомство с дальневосточной природой, пейзажи которой скрасят относительно долгую дорогу.

К вечеру добираемся в поселок на берегу Амура, перегружаем вещи в катер и едем до следующего поселка по воде (около 30-40 минут).

В этом поселке мы будем базироваться ближайшие 2 дня рыбалки.

По приезде на место, заселяемся в комфортабельный дом, ужинаем, моемся в бане и ложимся спать.

Прибытие в Хабаровск и трансфер до места рыбалки
2 день

Рыбалка на Амуре

Подъем в 4 утра, завтрак.

К 5 часам мы с вами будем на берегу.

Далее садимся в катер с готовыми снастями и выезжаем к месту рыбалки.

Если вас несколько человек, то после знакомства с местом рыбалки и объяснений всех особенностей водоема, расставляю вас по точкам и работаю с каждым индивидуально на результат.

Рыбалка будет проходить и с лодки, и с берега в зависимости от рыболовной точки.

Время обеда и ужина определяем с вами по ситуации.

Как правило, в летние месяцы рыбачить будем примерно с 5 утра до 12 дня, затем возвращаемся в поселок на обед.

При необходимости можно будет передохнуть.

К 4 часам мы с вами возвращаемся на воду и рыбачим практически до заката.

Это связано с тем, что некоторые хищники кормятся почти до наступления темноты.

На разных хищников будем с вами рыбачить, соответственно в разных местах.

В конце дня за ужином будем с вами обсуждать план на следующий день, на основании результата предыдущего дня и ваших желаний.

Вариантов может быть достаточно много, так как Амур — река большая и видовой состав ее тоже велик.

В последние годы в этих местах появилось очень много трофейного судака (был завезен с Запада страны в советские годы).

При вашем желании, может выделить какое-то время на его поимку.

Наша основная цель в эти дни — желтощек, верхогляд, амурская щука, монгольский краснопер, плоскоголовый жерех, ауха (китайский окунь), судак, по возможности - ленок, таймень и хариус.

Рыбалка на АмуреРыбалка на АмуреРыбалка на АмуреРыбалка на АмуреРыбалка на Амуре
3 день

Рыбалка на Амуре

Расписание дня то же, что и во второй день.

Рыбалка на АмуреРыбалка на АмуреРыбалка на АмуреРыбалка на Амуре
4 день

Переезд на горную реку амурского бассейна и рыбалка

Подъем в 7 утра, завтрак.

Затем мы собираем вещи и примерно в 8:30 — 9 утра на лодке выезжаем в поселок, где базируется машина (30-40 минут по реке).

Там перегружаем вещи в машину и выезжаем до горной реки амуркого бассейна.

Примерно в 13:00 мы с вами доезжаем до реки, где нас встречает команда кемп-менеджера и повара с готовым обедом.

После обеда спускаем на воду аэролодку и начинаем нашу рыбалку.

Наша цель на ближайшие два с половиной дня — сибирский таймень, ленокм и хариус.

В 7:00 вечера мы возвращаемся в лагерь, который заранее был разбит моей командой. Ужин, свободное время, сон.

Переезд на горную реку амурского бассейна и рыбалкаПереезд на горную реку амурского бассейна и рыбалкаПереезд на горную реку амурского бассейна и рыбалкаПереезд на горную реку амурского бассейна и рыбалка
5 день

Рыбалка на горной реке амурского бассейна

Подъем в 7 утра.

Завтрак.

Далее рыбалка на тайменя, ленка и хариуса весь день с перерывом на обед.

Перемещаться по речке будем на аэролодке.

В 7:00 вечера возвращаемся в лагерь.

Ужин, свободное время, сон.

Рыбалка на горной реке амурского бассейнаРыбалка на горной реке амурского бассейнаРыбалка на горной реке амурского бассейнаРыбалка на горной реке амурского бассейнаРыбалка на горной реке амурского бассейна
6 день

Переезд на горную реку морского бассейна и рыбалка

Подъем в 7 утра, завтрак.

Затем мы собираем вещи и примерно в 08:30 — 9:00 утра выезжаем до места базирования вездехода для дальнейшей заброски на горную реку, впадающую в море.

Время в пути до вездехода займет приблизительно час.

В районе 10:00 утра мы с вами перегружаем вещи в вездеход и выезжаем на речку.

Дорога по тайге занимает около 2 - 2,5 часов.

Во время поездки обсуждаем план рыбалки на день (в зависимости от месяца начальная точка рыбалки может быть выше или ниже по течению реки).

По приезде на речку, садимся в аэролодку и спускаемся к месту нашей стоянки на ближайшие 3 дня.

В зависимости от начальной точки рыбалки сплав займет от 10 до 30 минут.

Во время движения по реке уже можно рыбачить.

Приблизительно в 2 часа дня — мы на месте и начинаем с вами рыбалку, пока проводники разворачивают лагерь и готовится обед.

Лагерь будет представлять собой несколько отапливаемых (при необходимости) комфортабельных палаток.

Если вас несколько человек, то после знакомства с местом рыбалки и объяснений всех особенностей водоема, расставляю вас по точкам и работаю с каждым индивидуально на результат.

Время обеда и ужина определяем с вами по ситуации.

Между приемами пищи в этот и последующие дни мы с вами рыбачим.

Наша цель на эти дни — сахалинский таймень, который является самым редким лососем в мире, кунджа, мальма, арктический голец, кета, сима, горбуша.

Переезд на горную реку морского бассейна и рыбалкаПереезд на горную реку морского бассейна и рыбалкаПереезд на горную реку морского бассейна и рыбалкаПереезд на горную реку морского бассейна и рыбалкаПереезд на горную реку морского бассейна и рыбалкаПереезд на горную реку морского бассейна и рыбалкаПереезд на горную реку морского бассейна и рыбалка
7 день

Рыбалка на Сахалинского морского тайменя

Подъем в 5 утра, завтрак.

Рыбалка весь день с перерывами на прием пищи.

В 7 вечера возвращаемся в лагерь, рыбалка в лагере, ужин.

Рыбалка на Сахалинского морского тайменяРыбалка на Сахалинского морского тайменяРыбалка на Сахалинского морского тайменяРыбалка на Сахалинского морского тайменя
8 день

Рыбалка на лосося

Подъем в 5 утра, завтрак.

Рыбалка весь день с перерывами на прием пищи.

При вашем желании возможна рыбалка на море (камбала, окунь-терпуг).

В 7 вечера возвращаемся в лагерь, рыбалка в лагере, ужин.

Рыбалка на лососяРыбалка на лососяРыбалка на лососяРыбалка на лосося
9 день

Переезд в Хабаровск

Подъем в 5-6 утра, завтрак.

Сбор всех вещей и выезд на до места стоянки вездехода.

Садимся в вездеход и едем до места стоянки машины (2-2,5 часа).

Перегружаем вещи в машину и выезжаем в город Хабаровск.

Дорога обратно в город займет примерно 10 часов.

По приезде в Хабаровск, вы по желанию заселяетесь в гостиницу или квартиру, которую забронируем заранее.

Гостиницу или квартиру вы можете выбрать сами до поездки.

Переезд в Хабаровск

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в доме при рыбалке на Амуре
  • в палаточном лагере при рыбалке на горных реках
  • гостинца в Хабаровске
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Дом с баней

3 ночи

На Амуре вы будете жить в доме, который располагается в небольшой деревне на берегу реки. В доме есть все для комфортного проживания: несколько кроватей, в том числе двуспальная, диван, кухня. Отдельно рядом с домом располагается туалет и баня, которая топится каждый день или с частотой по вашему запросу.

Дом с банейДом с баней

Комфортабельная палатка фирмы «Берег»

4 ночи

Во время рыбалки на горных реках вы будете жить в комфортабельных отапливаемых палатках фирмы “Берег”. В палаточном лагере есть оборудованная походная баня, душ и туалет, летняя кухня.

Комфортабельная палатка фирмы «Берег»

Любой отель на выбор

1 ночь

В ночь перед вылетом из Хабаровска вы проживаете в гостинице на выбор, либо на съемной квартире.

Съемная квартира

1 ночь

В ночь перед вылетом из Хабаровска вы проживаете в съемной квартире, либо в гостинице на выбор.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида и его консультации во время и до поездки
  • Работа опытных проводников, которые знают все особенности местности, где проводится рыбалка
  • Трансфер из Хабаровска до места рыбалки и обратно
  • Услуги вездехода
  • Катер на реке Амур
  • Аэролодка
  • Топливо для всех вышеперечисленных видов транспорта
  • 3-х разовое питание
  • Услуги повара
  • Услуги Кэмп менеджера
  • Проживание в комфортабельном доме на Амуре
  • Комфортабельные палатки на горной реке
  • Спальные принадлежности
  • Русская баня
  • Походная баня
  • Разделка и приготовление улова
  • Добыча и приготовление морских деликатесов
  • Алкоголь (не коллекционный)
  • Приманки (при необходимости)
  • Снасти (при необходимости)
Что не входит
  • Билеты до Хабаровска и обратно
  • Гостиница или съемная квартира в ночь перед вылетом домой из Хабаровска
Место начала и завершения?
Хабаровск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • вейдерсы;
  • солнечные очки с поляризацией;
  • средства личной гигиены;
  • полотенце;
  • солнцезащитный крем;
  • берцы или высокие ботинки с фиксацией голеностопа.
Почему рыбалка в Хабаровском крае лучше, чем на Камчатке?

Рыбалка в Хабаровском крае лучше, чем на Камчатке, потому что это малоизведанное направление, соответственно прессинг на реках отсутствует. На воде будете только вы и гид.

Помимо этого есть следующие преимущества:

  • ближе лететь от Москвы на 2 часа;
  • возможность поймать гораздо больше видов рыб;
  • цена на индивидуальное предложение ниже;
  • водятся 2 вида тайменя.
Можно поменять порядок водоемов во время поездки?

Можно.

Тур формируется под ваши желания. Вы сами выстраиваете свой тур, а не следуете по заранее написанному кем-то другим плану.

Можно поменять количество дней?

Можно.

Количество дней можно увеличить за дополнительную плату заранее, до поездки.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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