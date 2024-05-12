1 день

Прибытие в Хабаровск и трансфер до места рыбалки

Встречаемся с вами в аэропорту города Хабаровска, загружаем ваши вещи в машину и выезжаем до поселка, расположенного на берегу Амура.

Как правило рейсы прилетают утром, поэтому через полтора часа останавливаемся на завтрак в придорожном кафе.

Дорога займет примерно 9 часов (340 км по асфальтированному шоссе и 270 км по гравийной дороге хорошего качества).

Во время пути, знакомимся с вами с особенностями рыбалки в дальневосточном регионе.

Будем проезжать много рек и водоемов, а также пересечем с вами Сихоте-Алиньский хребет.

На этом этапе уже начнется ваше знакомство с дальневосточной природой, пейзажи которой скрасят относительно долгую дорогу.

К вечеру добираемся в поселок на берегу Амура, перегружаем вещи в катер и едем до следующего поселка по воде (около 30-40 минут).

В этом поселке мы будем базироваться ближайшие 2 дня рыбалки.

По приезде на место, заселяемся в комфортабельный дом, ужинаем, моемся в бане и ложимся спать.