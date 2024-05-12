Здесь обитает желтощёк, ауха (китайский окунь), верхогляд и амурская щука, пожалуй, самые известные из них.
Горные реки Амурского и морского бассейнов — единственное место в мире, где возможно поймать 2 единственно существующих вида тайменя за одну поездку (сибирский и сахалинский морской таймень).Помимо рыбалки у вас будет возможность собственноручно поймать и отведать Дальневосточную креветку, крабов, устрицы и морской гребешок (в зависимости от сезона).Тур индивидуальный, не более 3-4 человек. Вам не придется испытывать дискомфорт от незнакомых людей. Все внимание гида будет только вам.
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Программа тура по дням
Прибытие в Хабаровск и трансфер до места рыбалки
Встречаемся с вами в аэропорту города Хабаровска, загружаем ваши вещи в машину и выезжаем до поселка, расположенного на берегу Амура.
Как правило рейсы прилетают утром, поэтому через полтора часа останавливаемся на завтрак в придорожном кафе.
Дорога займет примерно 9 часов (340 км по асфальтированному шоссе и 270 км по гравийной дороге хорошего качества).
Во время пути, знакомимся с вами с особенностями рыбалки в дальневосточном регионе.
Будем проезжать много рек и водоемов, а также пересечем с вами Сихоте-Алиньский хребет.
На этом этапе уже начнется ваше знакомство с дальневосточной природой, пейзажи которой скрасят относительно долгую дорогу.
К вечеру добираемся в поселок на берегу Амура, перегружаем вещи в катер и едем до следующего поселка по воде (около 30-40 минут).
В этом поселке мы будем базироваться ближайшие 2 дня рыбалки.
По приезде на место, заселяемся в комфортабельный дом, ужинаем, моемся в бане и ложимся спать.
Рыбалка на Амуре
Подъем в 4 утра, завтрак.
К 5 часам мы с вами будем на берегу.
Далее садимся в катер с готовыми снастями и выезжаем к месту рыбалки.
Если вас несколько человек, то после знакомства с местом рыбалки и объяснений всех особенностей водоема, расставляю вас по точкам и работаю с каждым индивидуально на результат.
Рыбалка будет проходить и с лодки, и с берега в зависимости от рыболовной точки.
Время обеда и ужина определяем с вами по ситуации.
Как правило, в летние месяцы рыбачить будем примерно с 5 утра до 12 дня, затем возвращаемся в поселок на обед.
При необходимости можно будет передохнуть.
К 4 часам мы с вами возвращаемся на воду и рыбачим практически до заката.
Это связано с тем, что некоторые хищники кормятся почти до наступления темноты.
На разных хищников будем с вами рыбачить, соответственно в разных местах.
В конце дня за ужином будем с вами обсуждать план на следующий день, на основании результата предыдущего дня и ваших желаний.
Вариантов может быть достаточно много, так как Амур — река большая и видовой состав ее тоже велик.
В последние годы в этих местах появилось очень много трофейного судака (был завезен с Запада страны в советские годы).
При вашем желании, может выделить какое-то время на его поимку.
Наша основная цель в эти дни — желтощек, верхогляд, амурская щука, монгольский краснопер, плоскоголовый жерех, ауха (китайский окунь), судак, по возможности - ленок, таймень и хариус.
Рыбалка на Амуре
Расписание дня то же, что и во второй день.
Переезд на горную реку амурского бассейна и рыбалка
Подъем в 7 утра, завтрак.
Затем мы собираем вещи и примерно в 8:30 — 9 утра на лодке выезжаем в поселок, где базируется машина (30-40 минут по реке).
Там перегружаем вещи в машину и выезжаем до горной реки амуркого бассейна.
Примерно в 13:00 мы с вами доезжаем до реки, где нас встречает команда кемп-менеджера и повара с готовым обедом.
После обеда спускаем на воду аэролодку и начинаем нашу рыбалку.
Наша цель на ближайшие два с половиной дня — сибирский таймень, ленокм и хариус.
В 7:00 вечера мы возвращаемся в лагерь, который заранее был разбит моей командой. Ужин, свободное время, сон.
Рыбалка на горной реке амурского бассейна
Подъем в 7 утра.
Завтрак.
Далее рыбалка на тайменя, ленка и хариуса весь день с перерывом на обед.
Перемещаться по речке будем на аэролодке.
В 7:00 вечера возвращаемся в лагерь.
Ужин, свободное время, сон.
Переезд на горную реку морского бассейна и рыбалка
Подъем в 7 утра, завтрак.
Затем мы собираем вещи и примерно в 08:30 — 9:00 утра выезжаем до места базирования вездехода для дальнейшей заброски на горную реку, впадающую в море.
Время в пути до вездехода займет приблизительно час.
В районе 10:00 утра мы с вами перегружаем вещи в вездеход и выезжаем на речку.
Дорога по тайге занимает около 2 - 2,5 часов.
Во время поездки обсуждаем план рыбалки на день (в зависимости от месяца начальная точка рыбалки может быть выше или ниже по течению реки).
По приезде на речку, садимся в аэролодку и спускаемся к месту нашей стоянки на ближайшие 3 дня.
В зависимости от начальной точки рыбалки сплав займет от 10 до 30 минут.
Во время движения по реке уже можно рыбачить.
Приблизительно в 2 часа дня — мы на месте и начинаем с вами рыбалку, пока проводники разворачивают лагерь и готовится обед.
Лагерь будет представлять собой несколько отапливаемых (при необходимости) комфортабельных палаток.
Если вас несколько человек, то после знакомства с местом рыбалки и объяснений всех особенностей водоема, расставляю вас по точкам и работаю с каждым индивидуально на результат.
Время обеда и ужина определяем с вами по ситуации.
Между приемами пищи в этот и последующие дни мы с вами рыбачим.
Наша цель на эти дни — сахалинский таймень, который является самым редким лососем в мире, кунджа, мальма, арктический голец, кета, сима, горбуша.
Рыбалка на Сахалинского морского тайменя
Подъем в 5 утра, завтрак.
Рыбалка весь день с перерывами на прием пищи.
В 7 вечера возвращаемся в лагерь, рыбалка в лагере, ужин.
Рыбалка на лосося
Подъем в 5 утра, завтрак.
Рыбалка весь день с перерывами на прием пищи.
При вашем желании возможна рыбалка на море (камбала, окунь-терпуг).
В 7 вечера возвращаемся в лагерь, рыбалка в лагере, ужин.
Переезд в Хабаровск
Подъем в 5-6 утра, завтрак.
Сбор всех вещей и выезд на до места стоянки вездехода.
Садимся в вездеход и едем до места стоянки машины (2-2,5 часа).
Перегружаем вещи в машину и выезжаем в город Хабаровск.
Дорога обратно в город займет примерно 10 часов.
По приезде в Хабаровск, вы по желанию заселяетесь в гостиницу или квартиру, которую забронируем заранее.
Гостиницу или квартиру вы можете выбрать сами до поездки.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в доме при рыбалке на Амуре
- в палаточном лагере при рыбалке на горных реках
- гостинца в Хабаровске
Варианты проживания
Дом с баней
На Амуре вы будете жить в доме, который располагается в небольшой деревне на берегу реки. В доме есть все для комфортного проживания: несколько кроватей, в том числе двуспальная, диван, кухня. Отдельно рядом с домом располагается туалет и баня, которая топится каждый день или с частотой по вашему запросу.
Комфортабельная палатка фирмы «Берег»
Во время рыбалки на горных реках вы будете жить в комфортабельных отапливаемых палатках фирмы “Берег”. В палаточном лагере есть оборудованная походная баня, душ и туалет, летняя кухня.
Любой отель на выбор
В ночь перед вылетом из Хабаровска вы проживаете в гостинице на выбор, либо на съемной квартире.
Съемная квартира
В ночь перед вылетом из Хабаровска вы проживаете в съемной квартире, либо в гостинице на выбор.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа гида и его консультации во время и до поездки
- Работа опытных проводников, которые знают все особенности местности, где проводится рыбалка
- Трансфер из Хабаровска до места рыбалки и обратно
- Услуги вездехода
- Катер на реке Амур
- Аэролодка
- Топливо для всех вышеперечисленных видов транспорта
- 3-х разовое питание
- Услуги повара
- Услуги Кэмп менеджера
- Проживание в комфортабельном доме на Амуре
- Комфортабельные палатки на горной реке
- Спальные принадлежности
- Русская баня
- Походная баня
- Разделка и приготовление улова
- Добыча и приготовление морских деликатесов
- Алкоголь (не коллекционный)
- Приманки (при необходимости)
- Снасти (при необходимости)
- Что не входит
- Билеты до Хабаровска и обратно
- Гостиница или съемная квартира в ночь перед вылетом домой из Хабаровска
- Место начала и завершения?
- Хабаровск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- вейдерсы;
- солнечные очки с поляризацией;
- средства личной гигиены;
- полотенце;
- солнцезащитный крем;
- берцы или высокие ботинки с фиксацией голеностопа.
- Почему рыбалка в Хабаровском крае лучше, чем на Камчатке?
Рыбалка в Хабаровском крае лучше, чем на Камчатке, потому что это малоизведанное направление, соответственно прессинг на реках отсутствует. На воде будете только вы и гид.
Помимо этого есть следующие преимущества:
- ближе лететь от Москвы на 2 часа;
- возможность поймать гораздо больше видов рыб;
- цена на индивидуальное предложение ниже;
- водятся 2 вида тайменя.
- Можно поменять порядок водоемов во время поездки?
Можно.
Тур формируется под ваши желания. Вы сами выстраиваете свой тур, а не следуете по заранее написанному кем-то другим плану.
- Можно поменять количество дней?
Можно.
Количество дней можно увеличить за дополнительную плату заранее, до поездки.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.