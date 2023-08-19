Рыболовные туры – туры в Хабаровске

Найдено 6 туров в категории «Рыболовные туры» в Хабаровске, цены от 85 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Начало: Хабаровск
13 июля в 10:00
11 сен в 10:00
225 000 за человека
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Начало: Хабаровск
5 июля в 10:00
от 198 000 за человека
Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья
🏄 SUP-прогулки
🚁 На вертолёте
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья
Начало: г. Хабаровск
13 авг в 10:00
от 550 000 за человека
Экспедиция на Шантарские острова
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
10 дней
2 отзыва
Экспедиция на Шантарские острова
Начало: г. Хабаровск
28 авг в 10:00
1 сен в 10:00
от 275 000 за человека
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
❄️ На снегоходах
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Начало: г. Хабаровск
10 фев в 10:00
85 000 за человека
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Авторский тур
7 дней
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Начало: Хабаровск
10 июня в 10:00
22 июня в 10:00
125 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Рыболовные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Хабаровске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
  2. Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
  3. Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья
  4. Экспедиция на Шантарские острова
  5. Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Сколько стоит тур в Хабаровске в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Рыболовные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 85 000 до 550 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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