Шантарские острова — одно из немногих мест на земле, где можно встретить редких гренландских китов. Вы понаблюдаете за ними с близкого расстояния — с суши и борта — и даже

поплаваете рядом на сапах. А биологи расскажут об особенностях, повадках, тайнах этих величественных гигантов — будет занимательно! На архипелаге водятся тупики, гагары, лисы, тюлени, косатки — если повезёт, встретим их всех. Воды Охотского моря богаты рыбой — отправимся с удочкой за камбалой, окунем, навагой, треской. А ещё здесь невероятная, простая и сдержанная, природа, с которой хочется стать единым целым, поэтому жить будем практически в диких условиях, но с комфортом. Поселимся на материке, в бухтах Врангеля и Онгачан, на обустроенных базах с палатками и экодомиками и всей инфраструктурой, а также включённым питанием.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Программа тура может меняться туркомпанией без согласия участников, исходя из факторов безопасности группы, погоды и других объективных обстоятельств, что не является нарушением условий договора.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ

Для перемещения в море:

Штормовая одежда, штормовой костюм (комбинезон или куртка и штаны)

Высокие резиновые сапоги или вейдерсы (рекомендуются для посадки и высадки в катер). Вейдерсы должны быть без шипов

Обувь с тёплыми стельками

Непродуваемая шапка

Термоноски или утеплённые носки (2 пары)

Непромокаемые перчатки (лучше неопреновые)

Бафф или балаклава

Для треккингов и пребывания в лагере:

Лёгкая куртка (лучше с капюшоном на случай дождя)

Лёгкая обувь для лагеря: кроссовки или кроксы

Треккинговые штаны или костюм «энцефалитка»

Бейсболка или лёгкая шапочка

Лёгкие перчатки

Термобельё (2 шт. разной степени теплоты, чтобы подобрать оптимальный вариант для каждого из типов применения)

Вкладыш в спальник

Флиска (2 шт. разной степени теплоты)

Бельё, футболки, носки (необходимое количество)

Полотенце походное

Купальные принадлежности

Спальный мешок (+5°С комфорт). Спальный мешок мы можем вам организовать по запросу. Если недостаточно одежды под голову, запаситесь подушкой (подойдет самолётная надувная подушка-подкова)

Гермомешок типа DRYBAG (непромокаемая сумка для всех вещей)

Налобный фонарик с запасными батарейками

Хоба (сидушка для пеших походов)

Лёгкий рюкзак для треккингов (если вы не фотограф), чтобы сложить необходимые мелочи (бутылку с водой, термос, утепленную одежду и пр.)

Для фототехники:

Непромокаемый рюкзак или гермомешок

Лёгкий DRYBAG для лодки, чтобы не убирать фотоаппарат каждый раз в рюкзак во время переходов по морю

Другое необходимое личное снаряжение:

Личная аптечка, гигиенический набор косметичка, зубная щётка, влажные салфетки и т. п.

Нож или мультитул

Рекомендованные рейсы (Аэрофлот):

ТУДА:

1 августа: 21:10, вылет из Москвы (Шереметьево), рейс SU -1714

2 августа: 11:45, прибытие в Хабаровск

ОБРАТНО:

12 августа: 15:45, вылет их Хабаровска, рейс SU -1713

12 августа: 16:50, посадка в Москве (Шереметьево)