Описание тура
Организационные детали
Программа тура может меняться туркомпанией без согласия участников, исходя из факторов безопасности группы, погоды и других объективных обстоятельств, что не является нарушением условий договора.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Для перемещения в море:
Штормовая одежда, штормовой костюм (комбинезон или куртка и штаны)
Высокие резиновые сапоги или вейдерсы (рекомендуются для посадки и высадки в катер). Вейдерсы должны быть без шипов
Обувь с тёплыми стельками
Непродуваемая шапка
Термоноски или утеплённые носки (2 пары)
Непромокаемые перчатки (лучше неопреновые)
Бафф или балаклава
Для треккингов и пребывания в лагере:
Лёгкая куртка (лучше с капюшоном на случай дождя)
Лёгкая обувь для лагеря: кроссовки или кроксы
Треккинговые штаны или костюм «энцефалитка»
Бейсболка или лёгкая шапочка
Лёгкие перчатки
Термобельё (2 шт. разной степени теплоты, чтобы подобрать оптимальный вариант для каждого из типов применения)
Вкладыш в спальник
Флиска (2 шт. разной степени теплоты)
Бельё, футболки, носки (необходимое количество)
Полотенце походное
Купальные принадлежности
Спальный мешок (+5°С комфорт). Спальный мешок мы можем вам организовать по запросу. Если недостаточно одежды под голову, запаситесь подушкой (подойдет самолётная надувная подушка-подкова)
Гермомешок типа DRYBAG (непромокаемая сумка для всех вещей)
Налобный фонарик с запасными батарейками
Хоба (сидушка для пеших походов)
Лёгкий рюкзак для треккингов (если вы не фотограф), чтобы сложить необходимые мелочи (бутылку с водой, термос, утепленную одежду и пр.)
Для фототехники:
Непромокаемый рюкзак или гермомешок
Лёгкий DRYBAG для лодки, чтобы не убирать фотоаппарат каждый раз в рюкзак во время переходов по морю
Другое необходимое личное снаряжение:
Личная аптечка, гигиенический набор косметичка, зубная щётка, влажные салфетки и т. п.
Нож или мультитул
Рекомендованные рейсы (Аэрофлот):
ТУДА:
1 августа: 21:10, вылет из Москвы (Шереметьево), рейс SU -1714
2 августа: 11:45, прибытие в Хабаровск
ОБРАТНО:
12 августа: 15:45, вылет их Хабаровска, рейс SU -1713
12 августа: 16:50, посадка в Москве (Шереметьево)
Программа тура по дням
Прибытие в Хабаровск
В Хабаровске необходимо быть сегодня, за день до начала экспедиции, и планировать обратный вылет на сутки позже после её окончания. При желании и за доплату мы организуем экскурсию по городу, а также порекомендуем отель или поможем забронировать выбранный.
Переезд в бухту Врангеля
Встретимся в аэропорту Хабаровска и полетим в Николаевск-на-Амуре. Потом по гравийной лесной дороге доедем до мыса Перовского (около 3 часов). Там пересядем на катамаран и доберёмся в бухту Врангеля (в зависимости от морской обстановки переход займёт от 4 до 7 часов). По прибытии разместимся в палатках, пройдём инструктаж, познакомимся с базой и поужинаем.
Обратите внимание: погода является непредсказуемым фактором и фактически может отличаться от прогноза. Программа дня напрямую зависит от расписания авиарейсов. В случае непогоды и позднего прибытия самолёта будет организована ночёвка в Николаевске-на-Амуре.
Бухта Врангеля: пешие прогулки, наблюдение за китами
Этот день проведём в бухте у мыса Врангеля — считается, что это самое красивое место Охотского моря. Погуляем по дальневосточной тайге, поднимемся на смотровые и издалека понаблюдаем за гренландскими китами.
Морская прогулка в бухте Врангеля
При хорошей погоде в море можно выходить с раннего утра и до вечера. Предварительно необходимо пройти инструктаж по технике безопасности, получить снаряжение, гидрокостюмы и сапы. Бухта Врангеля известна как место концентрации гренландских китов, сюда также часто заходят косатки. Мы приложим максимум усилий, чтобы найти и показать вам животных.
Обратите внимание: при тумане, ветре, волнении в море выход на сапах невозможен.
Рыбалка в Охотском море
Сегодня можно взять снасти, сесть на катер и отправиться на рыбалку. В Охотском море водятся камбала 3 видов, окунь, навага, треска, бычок, краб. Улов для вас приготовят в таверне на базе. Тут же ежедневно проводятся лекции биологов, изучающих китов и других морских млекопитающих.
Переход в бухту Онгачан
После обеда — переход в бухту Онгачан (около 2 часов). По пути посетим «Окно в Шантары» — природную арку, которая находится на Тугурском полуострове. Возможно, повезёт встретить косаток или китов. По прибытии разместимся в домиках и отдохнём.
Бухта Онгачан: лёгкий хайкинг или морская прогулка
Онгачан — это протяжённая бухта с причудливым ландшафтом, заваленная плавниковым лесом. Тут можно прогуляться по экотропам и подняться на смотровую с видом на Шантарский архипелаг. Или отправиться на морскую прогулку к Драконьим скалам и порыбачить.
Малые Шантарские острова и остров Беличий
Сегодня посетим Малые Шантарские острова и остров Беличий. При хорошей погоде высадимся на берег и увидим интересные места. Вечером вернёмся в бухту Онгачан, далее — свободное время, можно посидеть у костра или в кают-компании.
Возвращение в Николаевск-на-Амуре
Ранним утром выезжаем к мысу Перовского с пересадкой на более скоростной катер в районе бухты Врангеля (до 7 часов в пути). Далее — переезд на микроавтобусе в Николаевск-на-Амуре (около 3 часов), отдых в отеле.
Возвращение в Хабаровск
Сегодня нас ждёт перелёт в Хабаровск (1 час 35 минут). Обратите внимание, что рейс зависит от погодных условий — в случае нелётной погоды возможны задержка или отмена, поэтому рекомендуем брать билеты домой на следующие сутки после возвращения в город или позже.
Возвращение домой
Трансфер в аэропорт Хабаровска самостоятельно. На этом наша экспедиция завершена.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|375 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Авиабилеты Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Хабаровск (регулярные рейсы)
- Трансфер Николаевск-на-Амуре - побережье - Николаевск-на-Амуре
- Все трансферы по маршруту
- Работа повара, инструктора, гида
- Сопровождение и лекции биологов
- Ежедневные пешие и морские экскурсии (при хорошей погоде)
- Групповое оборудование и снаряжение для тура
- Катера, лодки, сапы, гидрокостюмы
- Разрешение на посещение национального парка
Что не входит в цену
- Билеты в Хабаровск и обратно в ваш город
- Проживание в Хабаровске в 1-й и 10-й дни
- Питание в населённых пунктах (в том числе в случае задержек в Хабаровске и Николаевске-на-Амуре), алкоголь
- Трансферы от/до аэропорта Хабаровска, а также по городу
- Аренда личного снаряжения
- Страховка (обязательна)
- Перевес/дополнительный багаж
- Экскурсия по Хабаровску (по желанию)