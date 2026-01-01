Навстречу гренландским китам: экспедиция к Шантарским островам с лекциями биологов

Отдохнуть в бухтах Врангеля и Онгачан, побродить по тайге, выйти в море на сапе и порыбачить с борта
Шантарские острова — одно из немногих мест на земле, где можно встретить редких гренландских китов. Вы понаблюдаете за ними с близкого расстояния — с суши и борта — и даже
поплаваете рядом на сапах.

А биологи расскажут об особенностях, повадках, тайнах этих величественных гигантов — будет занимательно! На архипелаге водятся тупики, гагары, лисы, тюлени, косатки — если повезёт, встретим их всех. Воды Охотского моря богаты рыбой — отправимся с удочкой за камбалой, окунем, навагой, треской.

А ещё здесь невероятная, простая и сдержанная, природа, с которой хочется стать единым целым, поэтому жить будем практически в диких условиях, но с комфортом.

Поселимся на материке, в бухтах Врангеля и Онгачан, на обустроенных базах с палатками и экодомиками и всей инфраструктурой, а также включённым питанием.

Описание тура

Организационные детали

Программа тура может меняться туркомпанией без согласия участников, исходя из факторов безопасности группы, погоды и других объективных обстоятельств, что не является нарушением условий договора.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Для перемещения в море:
Штормовая одежда, штормовой костюм (комбинезон или куртка и штаны)
Высокие резиновые сапоги или вейдерсы (рекомендуются для посадки и высадки в катер). Вейдерсы должны быть без шипов
Обувь с тёплыми стельками
Непродуваемая шапка
Термоноски или утеплённые носки (2 пары)
Непромокаемые перчатки (лучше неопреновые)
Бафф или балаклава

Для треккингов и пребывания в лагере:
Лёгкая куртка (лучше с капюшоном на случай дождя)
Лёгкая обувь для лагеря: кроссовки или кроксы
Треккинговые штаны или костюм «энцефалитка»
Бейсболка или лёгкая шапочка
Лёгкие перчатки
Термобельё (2 шт. разной степени теплоты, чтобы подобрать оптимальный вариант для каждого из типов применения)
Вкладыш в спальник
Флиска (2 шт. разной степени теплоты)
Бельё, футболки, носки (необходимое количество)
Полотенце походное
Купальные принадлежности
Спальный мешок (+5°С комфорт). Спальный мешок мы можем вам организовать по запросу. Если недостаточно одежды под голову, запаситесь подушкой (подойдет самолётная надувная подушка-подкова)
Гермомешок типа DRYBAG (непромокаемая сумка для всех вещей)
Налобный фонарик с запасными батарейками
Хоба (сидушка для пеших походов)
Лёгкий рюкзак для треккингов (если вы не фотограф), чтобы сложить необходимые мелочи (бутылку с водой, термос, утепленную одежду и пр.)

Для фототехники:
Непромокаемый рюкзак или гермомешок
Лёгкий DRYBAG для лодки, чтобы не убирать фотоаппарат каждый раз в рюкзак во время переходов по морю

Другое необходимое личное снаряжение:
Личная аптечка, гигиенический набор косметичка, зубная щётка, влажные салфетки и т. п.
Нож или мультитул

Рекомендованные рейсы (Аэрофлот):
ТУДА:
1 августа: 21:10, вылет из Москвы (Шереметьево), рейс SU -1714
2 августа: 11:45, прибытие в Хабаровск

ОБРАТНО:
12 августа: 15:45, вылет их Хабаровска, рейс SU -1713
12 августа: 16:50, посадка в Москве (Шереметьево)

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Хабаровск

В Хабаровске необходимо быть сегодня, за день до начала экспедиции, и планировать обратный вылет на сутки позже после её окончания. При желании и за доплату мы организуем экскурсию по городу, а также порекомендуем отель или поможем забронировать выбранный.

2 день

Переезд в бухту Врангеля

Встретимся в аэропорту Хабаровска и полетим в Николаевск-на-Амуре. Потом по гравийной лесной дороге доедем до мыса Перовского (около 3 часов). Там пересядем на катамаран и доберёмся в бухту Врангеля (в зависимости от морской обстановки переход займёт от 4 до 7 часов). По прибытии разместимся в палатках, пройдём инструктаж, познакомимся с базой и поужинаем.

Обратите внимание: погода является непредсказуемым фактором и фактически может отличаться от прогноза. Программа дня напрямую зависит от расписания авиарейсов. В случае непогоды и позднего прибытия самолёта будет организована ночёвка в Николаевске-на-Амуре.

3 день

Бухта Врангеля: пешие прогулки, наблюдение за китами

Этот день проведём в бухте у мыса Врангеля — считается, что это самое красивое место Охотского моря. Погуляем по дальневосточной тайге, поднимемся на смотровые и издалека понаблюдаем за гренландскими китами.

4 день

Морская прогулка в бухте Врангеля

При хорошей погоде в море можно выходить с раннего утра и до вечера. Предварительно необходимо пройти инструктаж по технике безопасности, получить снаряжение, гидрокостюмы и сапы. Бухта Врангеля известна как место концентрации гренландских китов, сюда также часто заходят косатки. Мы приложим максимум усилий, чтобы найти и показать вам животных.

Обратите внимание: при тумане, ветре, волнении в море выход на сапах невозможен.

5 день

Рыбалка в Охотском море

Сегодня можно взять снасти, сесть на катер и отправиться на рыбалку. В Охотском море водятся камбала 3 видов, окунь, навага, треска, бычок, краб. Улов для вас приготовят в таверне на базе. Тут же ежедневно проводятся лекции биологов, изучающих китов и других морских млекопитающих.

6 день

Переход в бухту Онгачан

После обеда — переход в бухту Онгачан (около 2 часов). По пути посетим «Окно в Шантары» — природную арку, которая находится на Тугурском полуострове. Возможно, повезёт встретить косаток или китов. По прибытии разместимся в домиках и отдохнём.

7 день

Бухта Онгачан: лёгкий хайкинг или морская прогулка

Онгачан — это протяжённая бухта с причудливым ландшафтом, заваленная плавниковым лесом. Тут можно прогуляться по экотропам и подняться на смотровую с видом на Шантарский архипелаг. Или отправиться на морскую прогулку к Драконьим скалам и порыбачить.

8 день

Малые Шантарские острова и остров Беличий

Сегодня посетим Малые Шантарские острова и остров Беличий. При хорошей погоде высадимся на берег и увидим интересные места. Вечером вернёмся в бухту Онгачан, далее — свободное время, можно посидеть у костра или в кают-компании.

9 день

Возвращение в Николаевск-на-Амуре

Ранним утром выезжаем к мысу Перовского с пересадкой на более скоростной катер в районе бухты Врангеля (до 7 часов в пути). Далее — переезд на микроавтобусе в Николаевск-на-Амуре (около 3 часов), отдых в отеле.

10 день

Возвращение в Хабаровск

Сегодня нас ждёт перелёт в Хабаровск (1 час 35 минут). Обратите внимание, что рейс зависит от погодных условий — в случае нелётной погоды возможны задержка или отмена, поэтому рекомендуем брать билеты домой на следующие сутки после возвращения в город или позже.

11 день

Возвращение домой

Трансфер в аэропорт Хабаровска самостоятельно. На этом наша экспедиция завершена.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник375 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Авиабилеты Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Хабаровск (регулярные рейсы)
  • Трансфер Николаевск-на-Амуре - побережье - Николаевск-на-Амуре
  • Все трансферы по маршруту
  • Работа повара, инструктора, гида
  • Сопровождение и лекции биологов
  • Ежедневные пешие и морские экскурсии (при хорошей погоде)
  • Групповое оборудование и снаряжение для тура
  • Катера, лодки, сапы, гидрокостюмы
  • Разрешение на посещение национального парка
Что не входит в цену
  • Билеты в Хабаровск и обратно в ваш город
  • Проживание в Хабаровске в 1-й и 10-й дни
  • Питание в населённых пунктах (в том числе в случае задержек в Хабаровске и Николаевске-на-Амуре), алкоголь
  • Трансферы от/до аэропорта Хабаровска, а также по городу
  • Аренда личного снаряжения
  • Страховка (обязательна)
  • Перевес/дополнительный багаж
  • Экскурсия по Хабаровску (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хабаровск, 10:00
Завершение: Хабаровск, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Хабаровске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мы сами побывали в 123 странах, совершили более 250 поездок, организовали более 530 путешествий, с нами съездили более 10 000 человек. Так мы поняли, что многие люди любят познавать мир,
слушать лекции по истории, искусству, религии, биологии, географии, психологии и культуре, знакомиться с интересными личностями. Мы вдохновились этой идеей и основали собственный проект. С 2010 года наша команда создаёт авторские путешествия с экспертами в разных областях. Будучи новаторами в области интеллектуального туризма, мы постоянно ищем и претворяем в жизнь новые идеи и маршруты, знакомим вас с самыми интересными уголками Земли и людьми. Все путешествия уникальны по наполнению. Наша цель — удивлять! Наша миссия — развивать!

