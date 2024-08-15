1 день

Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - бухта Врангеля

Путешествие начинается в г. Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.

В г. Хабаровске необходимо быть за день до начала программы.

Встреча группы происходит в условленное время в аэропорту им. Невельского в г. Хабаровске. В аэропорт необходимо добраться самостоятельно. Так необходимо подготовиться к длительному путешествию.

После встречи с группой в аэропорту г. Хабаровска вас ждёт перелёт на самолёте авиакомпании «Аврора» или «Хабаровские авиалинии» в г. Николаевск-на-Амуре (время полёта 1 час 35 минут).

Далее группу встретит автотранспорт, на котором вы доберётесь к мысу Перовского (в пути от 2,5 часов до 4 часов) по гравийной лесной дороге.

От мыса Перовского на катамаране вас ждет переход в бухту Врангеля. В зависимости от морской обстановки переход займет от 4 часов до 6 часов.

В этот день вас будет ждать горячо натопленная баня и ужин.

Время прибытия напрямую зависит от расписания авиарейсов. В случае позднего прибытия самолёта будет организована ночёвка на побережье Охотского моря.