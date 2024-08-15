Это приключение подарит возможность оказаться на одном из немногих мест планеты, где можно
Программа тура по дням
Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - бухта Врангеля
Путешествие начинается в г. Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.
В г. Хабаровске необходимо быть за день до начала программы.
Встреча группы происходит в условленное время в аэропорту им. Невельского в г. Хабаровске. В аэропорт необходимо добраться самостоятельно. Так необходимо подготовиться к длительному путешествию.
После встречи с группой в аэропорту г. Хабаровска вас ждёт перелёт на самолёте авиакомпании «Аврора» или «Хабаровские авиалинии» в г. Николаевск-на-Амуре (время полёта 1 час 35 минут).
Далее группу встретит автотранспорт, на котором вы доберётесь к мысу Перовского (в пути от 2,5 часов до 4 часов) по гравийной лесной дороге.
От мыса Перовского на катамаране вас ждет переход в бухту Врангеля. В зависимости от морской обстановки переход займет от 4 часов до 6 часов.
В этот день вас будет ждать горячо натопленная баня и ужин.
Время прибытия напрямую зависит от расписания авиарейсов. В случае позднего прибытия самолёта будет организована ночёвка на побережье Охотского моря.
Бухта у мыса Врангеля, база Врангель
Со второго по седьмой день тура вы проведёте в бухте Врангеля, в которой часто бывают гренландские киты. Их вес достигает 150 тонн, а длина 22 метров. В этом месте живёт большая часть популяции Охотского моря. В бухту также заходят косатки.
Досуг в бухте:
- рыбалка в море;
- катание на SUP-досках;
- треккинг по экотропам;
- лекции учёных;
- наблюдение за китами со смотровых площадок;
- рыбалка в море — снасти имеются на базе. В это время на нерест идет лосось и кета.
Размещение в бухте в палаточном городке.
Киты — это свободные дикие животные, и компания не может гарантировать их наличие, но будет приложено максимум усилий, чтобы найти и показать их вам.
В бухте Врангеля для желающих будут организованы пешеходные экскурсии вдоль побережья, а также возможно выйти в море на SUP-бордах, гидрокостюмы предоставляются.
В один из дней будет организована экскурсия на катере в интересные места.
Бухта у мыса Врангеля, база Врангель
Этот день вы проведёте в бухте Врангеля, в которой часто бывают гренландские киты. Их вес достигает 150 тонн, а длина 22 метров. В этом месте живёт большая часть популяции Охотского моря. В бухту также заходят косатки.
Досуг в бухте:
- рыбалка в море;
- катание на SUP-досках;
- треккинг по экотропам;
- лекции учёных;
- наблюдение за китами со смотровых площадок;
- рыбалка в море — снасти имеются на базе. В это время на нерест идет лосось и кета.
Размещение в бухте в палаточном городке.
Киты — это свободные дикие животные, и компания не может гарантировать их наличие, но будет приложено максимум усилий, чтобы найти и показать их вам.
В бухте Врангеля для желающих будут организованы пешеходные экскурсии вдоль побережья, а также возможно выйти в море на SUP-бордах, гидрокостюмы предоставляются.
В один из дней будет организована экскурсия на катере в интересные места.
Бухта у мыса Врангеля, база Врангель
Этот день вы проведёте в бухте Врангеля, в которой часто бывают гренландские киты. Их вес достигает 150 тонн, а длина 22 метров. В этом месте живёт большая часть популяции Охотского моря. В бухту также заходят косатки.
Досуг в бухте:
- рыбалка в море;
- катание на SUP-досках;
- треккинг по экотропам;
- лекции учёных;
- наблюдение за китами со смотровых площадок;
- рыбалка в море — снасти имеются на базе. В это время на нерест идет лосось и кета.
Размещение в бухте в палаточном городке.
Киты — это свободные дикие животные, и компания не может гарантировать их наличие, но будет приложено максимум усилий, чтобы найти и показать их вам.
В бухте Врангеля для желающих будут организованы пешеходные экскурсии вдоль побережья, а также возможно выйти в море на SUP-бордах, гидрокостюмы предоставляются.
В один из дней будет организована экскурсия на катере в интересные места.
Бухта у мыса Врангеля, база Врангель
Этот день вы проведёте в бухте Врангеля, в которой часто бывают гренландские киты. Их вес достигает 150 тонн, а длина 22 метров. В этом месте живёт большая часть популяции Охотского моря. В бухту также заходят косатки.
Досуг в бухте:
- рыбалка в море;
- катание на SUP-досках;
- треккинг по экотропам;
- лекции учёных;
- наблюдение за китами со смотровых площадок;
- рыбалка в море — снасти имеются на базе. В это время на нерест идет лосось и кета.
Размещение в бухте в палаточном городке.
Киты — это свободные дикие животные, и компания не может гарантировать их наличие, но будет приложено максимум усилий, чтобы найти и показать их вам.
В бухте Врангеля для желающих будут организованы пешеходные экскурсии вдоль побережья, а также возможно выйти в море на SUP-бордах, гидрокостюмы предоставляются.
В один из дней будет организована экскурсия на катере в интересные места.
Бухта у мыса Врангеля, база Врангель
Этот день вы проведёте в бухте Врангеля, в которой часто бывают гренландские киты. Их вес достигает 150 тонн, а длина 22 метров. В этом месте живёт большая часть популяции Охотского моря. В бухту также заходят косатки.
Досуг в бухте:
- рыбалка в море;
- катание на SUP-досках;
- треккинг по экотропам;
- лекции учёных;
- наблюдение за китами со смотровых площадок;
- рыбалка в море — снасти имеются на базе. В это время на нерест идет лосось и кета.
Размещение в бухте в палаточном городке.
Киты — это свободные дикие животные, и компания не может гарантировать их наличие, но будет приложено максимум усилий, чтобы найти и показать их вам.
В бухте Врангеля для желающих будут организованы пешеходные экскурсии вдоль побережья, а также возможно выйти в море на SUP-бордах, гидрокостюмы предоставляются.
В один из дней будет организована экскурсия на катере в интересные места.
Бухта у мыса Врангеля, база Врангель
Этот день вы проведёте в бухте Врангеля, в которой часто бывают гренландские киты. Их вес достигает 150 тонн, а длина 22 метров. В этом месте живёт большая часть популяции Охотского моря. В бухту также заходят косатки.
Досуг в бухте:
- рыбалка в море;
- катание на SUP-досках;
- треккинг по экотропам;
- лекции учёных;
- наблюдение за китами со смотровых площадок;
- рыбалка в море — снасти имеются на базе. В это время на нерест идет лосось и кета.
Размещение в бухте в палаточном городке.
Киты — это свободные дикие животные, и компания не может гарантировать их наличие, но будет приложено максимум усилий, чтобы найти и показать их вам.
В бухте Врангеля для желающих будут организованы пешеходные экскурсии вдоль побережья, а также возможно выйти в море на SUP-бордах, гидрокостюмы предоставляются.
В один из дней будет организована экскурсия на катере в интересные места.
Путь в Николаевск-на-Амуре
В этот день вас ждёт переезд в г. Николаевск-на-Амуре на катере, от 5 до 7 часов в дороге, и далее на микроавтобусах в гостиницу.
Стоит отметить, что это единственная крупная гостиница в г. Николаевске-на-Амуре с удовлетворительным уровнем комфорта и без особых изысков.
Перелёт в г. Хабаровск
От гостиницы вас заберут микроавтобусы и увезут в аэропорт.
Настоятельно рекомендуем брать билеты для обратного вылета домой на следующие сутки после прибытия в г. Хабаровск.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 7 ночей на базе мыс Врангеля в палатках (размещение по 2 человека) с использованием спальных мешков. По желанию в палатках могут быть установлены раскладушки и освещение. Расселение производит администратор базы;
- 1 ночь в гостинице в Николаевске-на-Амуре.
Стоимость тура на 1 человека — 285 000 рублей.
Варианты проживания
База отдыха «Мыс Врангель»
- 2 бани
- душевые
- сушилка для одежды и снаряжения
- прачечная
- столовая
- костровая зона
- электричество
- туалеты с санфаянсом
- экологические тропы.
Гостиница «Север»
Размещение в единственной крупной гостинице в в Николаевске-на-Амуре с удовлетворительным уровнем комфорта и без особых изысков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе (трехразовое питание)
- Авиабилеты Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Хабаровск
- Трансфер Николаевск-на-Амуре - побережье и обратно
- Работа повара, инструктора, гида
- Один морской выезд - экскурсия (кроме непогоды)
- Групповое оборудование и снаряжение для тура
- SUP-доски и гидрокостюм
- Душ, электричество на базе «Врангель» (горячая/холодная вода)
- Сушильная комната для одежды и снаряжения
- Кемпинговые палатки для двухместного размещения
- Лекции учёных
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Хабаровска и обратно
- Проживание в Хабаровске перед началом программы и после её окончания (в случае задержек оплачивается самостоятельно)
- Питание в населённых пунктах (даже в случае задержек)
- Страховка от несчастного случая
- Аренда снаряжения
- Личное снаряжение
- Трансфер аэропорт - гостиница и по городу
- Перевес или доп. багаж
- Алкоголь
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для перемещения в море:
- штормовая одежда, штормовой костюм (комбинезон или куртка и штаны);
- обувь с теплыми стельками;
- непродуваемая шапочка;
- термоноски или утепленные носки (2 пары);
- непромокаемые перчатки (лучше неопреновые);
- бафф или балаклава.
Для легких треккингов и пребывания в лагере:
- куртка (лучше GORE-TEX с капюшоном на случай дождя);
- лёгкая обувь для лагеря: кроссовки или, например, кроксы;
- треккинговые штаны или костюм «энцефалитка»;
- бейсболка или лёгкая шапочка;
- лёгкие перчатки;
- термобелье (2 шт. разной степени теплоты, чтобы можно было подобрать оптимальный вариант для каждого из типов применения);
- вкладыш в спальник;
- флиска (2 шт. разной степени теплоты);
- белье, футболки, носки (необходимое количество);
- полотенце походное;
- купальные принадлежности (на случай, если захочется залезть в воду);
- спальный мешок (+5°С комфорт). Если недостаточно одежды под голову, запаситесь подушкой (подойдет самолетная надувная подушка-подкова);
- гермомешок типа DRYBAG (непромокаемая сумка для всех вещей);
- налобный фонарик с запасными батарейками;
- хоба (сидушка);
- лёгкий рюкзак для треккингов (если вы не фотограф), чтобы сложить необходимые мелочи (бутылку с водой, термос, утеплённую одежду и пр.).
Для фототехники:
- непромокаемый рюкзак или гермомешок для фототехники;
- легкий DRYBAG для лодки, чтобы не убирать фотоаппарат каждый раз в рюкзак во время переходов по морю.
Другое необходимое личное снаряжение:
- личная аптечка, гигиенический набор косметичку, зубная щетка, влажные салфетки и т. п.;
- нож или мультитул.
Возможно ли изменение в программе?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровск не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем происходит передвижение на маршруте?
Трансфер:
Доставка к месту проведения тура и обратно осуществляется комбинировано.
Авиатранспортом по маршруту г. Хабаровск – г. Николаевск-на-Амуре – г. Хабаровск на регулярных рейсах малой авиации авиакомпании «Аврора», «Хабаровские авиалинии», время в полете 1 час 35 минут, вылет рейса зависит от погоды, а также санитарно-эпидемиологических норм, в том числе ограничений, введённых в связи с COVID-19.
В связи с заблаговременным и блоковым бронированием, авиабилеты обмену и возврату не подлежат, в том числе в случае досрочного выезда с маршрута.
Перерасчёт стоимости путёвки, возмещение средств в связи с отказом туриста от авиаперёлета или снятием с рейса туриста по любым причинам не производится.
Автотранспортом от г. Николаевска-на-Амуре до побережья Охотского моря и обратно, по грунтовой дороге, трансфер и марка автотранспорта зависит от состояния грунтовой дороги, разлива рек и погодных условий. Время в пути от 3 до 5 часов.
Весь маршрут проходит в условиях дикой природы (отсутствуют населённые пункты, связь), что может вызвать утомление, усталость, укачивание, недомогания и другие негативные факторы.
Доставка к месту проведения тура проходит по административным, частным, режимным дорогам, с проездом через броды, возможны наступления негативных обстоятельств.
В связи с ограниченностью автопарка перевозчика в г. Николаевск-на-Амуре возможен раздельный выезд группы на маршрут и с маршрута. В пути туалеты отсутствуют.
Какие условия базы и проживание во время путешествия?
Наименование места размещения
Условия размещения
База мыс Врангеля
|Размещение в палатках по 2 человека. Кемпинговые палатки с 2 комнатами и общим тамбуром. В палатках имеется полиуретановый и надувной коврик.
На базе имеется 2 бани, душевые, сушилка для одежды и снаряжения, прачечная, столовая, костровая зона, электричество, туалеты с санфаянсом, экологические тропы.
Доставка к месту
Доставка к месту тура будет осуществляться комбинировано, что может вызывать утомление или усталость. При передвижении на открытом катамаране будет гарантировано холодно.
Как будет организовано питание в туре?
Питание в населенных пунктах осуществляется за свой счет, в том числе в случае задержек в г. Хабаровск, г. Николаевск-на-Амуре.
За пределами досягаемости пунктов общественного питания организуется организатором в пути и во время маршрутов в виде перекусов, соблюдения питьевого режима и предоставления других не скоропортящихся продуктов питания.
Питание на базе «Врангель» предоставляется в столовой централизовано, три раза в день.
В случае имеющихся ограничений питания об этом следует сообщить администратору базы в месте нахождения либо руководителю группы во время полевых выездов и нахождения в кемпинге.
Какие ещё услуги включены в тур?
База мыс Врангеля:
- питание в столовой;
- баня-бочка;
- душевые;
- электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения;
- сушильное помещение;
- кемпинг;
- лекторий;
- гидрокостюмы;
- сап-борды (выход в море возможен только при наличии погоды, отсутствия туманов, ветра и после инструктажа, по согласованию и с сопровождением инструктора);
- пешие экскурсии (только в сопровождении егеря);
- рыбалка, снасти для рыбалки, стиральная машинка-полуавтомат (по согласованию с администратором);
- костровая зона;
- туалет (отдельное здание);
- площадка для запуска личных дронов;
- умывальная зона;
- приготовление уловов (по согласованию с администратором и загруженности поваров).
В период морских переходов и дневных выездов:
- питание в виде перекуса и чая;
- спасательные жилеты;
- экскурсии.
Какие особенности тура необходимо знать?
Стоянки, расположение баз, кемпингов, маршруты происходят в местах, где обитают крупные хищники (тигры, медведи, волки, лисы и др.), а также другие дикие животные, возможность встречи с ними максимально высокие, по этой причине возможны наступления чрезвычайных и иных негативных обстоятельств, следует строго соблюдать правила личной и коллективной безопасности, ознакомиться с инструктажами и правилами нахождения на базах, в кемпинге и на маршрутах.
Проведение того или иного маршрута напрямую зависит от погодных условий и морской обстановки.
Руководитель тура имеет право вносить корректировки в маршрут движения и продолжительность тура в зависимости от сложившейся обстановки, без учёта мнения туристов и незамедлительно без уведомления в интересах безопасности группы или отдельных туристов и персонала.
Во многих местах высадок и во время маршрутов в условиях дикой природы будут отсутствовать туалеты (за исключением базы Врангеля, на базах туалеты расположены на улице в виде отдельного строения.
Будет отсутствовать какая-либо связь (кроме экстренной спутниковой связи); на базах Врангель, имеется служебный интернет, для связи персонала базы и отправки текущей и экстренной информации.
Не будет возможности своевременно обратиться в медучреждения и получить квалифицированную медицинскую помощь. Аптечки имеются на каждом катере, у Администратора баз, руководителя кемпинга.
Маршруты проходят по Охотскому морю, в результате чего происходят воздействия различных погодных явлений и окружающей среды, от погодных условий зависит проведение тех или иных маршрутов, выходов, экскурсий, негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт и могут вызвать обострение хронических болезней, недомогания, высокая вероятность простудиться.
Температура за сутки может колебаться от +35 до + 2 градусов. Температура вечером и во время дождя преимущественно прохладная.
Во время тура, при нахождении на побережье, при передвижении на катерах, на маршрутах, в связи с высокой влажностью, вещи следует упаковывать во влагонепроницаемую упаковку, защитив от намокания (например, в герма мешок, полиэтиленовый вкладыш большого объёма, водонепроницаемый рюкзак или герма баул).
На базе мыс Врангеля ежедневно с 9 до 19 часов идёт строительство из-за чего шум может доставлять неудобства и дискомфорт.
Выход на маршруты, морскую прогулку напрямую зависит от фазы прилив/отлив, в связи с чем время выхода назначается капитаном катера исходя из личного опыта, прогноза погоды и штормовой обстановки. Возможны ранние выходы либо длительное ожидание.
Гарантий наличия китов в местах обитания и на маршрутах нет. Киты дикие животные, не подчиняющиеся какому-либо расписанию. Спрогнозировать наличие китов в том или ином месте невозможно.
Плавание на сап-бордах прямо зависит от погоды, наличия тумана, ветра, фазы прилив/отлив, и возможно только после прохождения инструктажа и в сопровождении инструктора. Выход в море возможет только после прохождения тренировки и инструктажа. В состоянии опьянения и при заболевании выход в море на сапах запрещён.
В связи, полной автономностью и экспедиционным форматом тура, условиями дикой природы, возможны возникновения различных нештатных ситуаций, которые не могли быть предвидены или спрогнозированы.
Во время тура на базах Онгачан, Врангель, кемпинге Горбуша будут находиться другие туристические группы, научно-исследовательские, экспедиционно-полевые группы, рейдовые и контрольно-надзорные группы правоохранительных органов.
В ходе тура участникам предстоит столкнуться с техникой морских путешествий на открытых катерах с воздействием окружающей среды. В связи с передвижением по морю и возникновения негативных погодных явлений, выезд с маршрута может быть невозможен до установления хорошей погоды. Тур может быть сокращён по количеству дней без возмещения оплаты.
Условия проведения тура предусматривают участие каждого туриста в хозяйственной деятельности в местах размещения и командной работе на маршрутах.
Что запрещается во время тура?
Во время тура запрещено:
- потребление алкоголя вне мест размещения;
- самостоятельный выход на маршруты, в море на лодках и сап-бордах;
- удаление от мест размещения и стоянок без предупреждения руководителя группы и без сопровождения;
- нарушение правил и инструкций по технике безопасности;
- кормить диких животных и приближаться к ним;
- нарушать правила наблюдения за китами и морскими животными;
- нахождение без спасательных жилетов на лодках, катерах;
- оскорбительное поведение, умышленное создание конфликтных ситуаций;
- предпринимать какие-либо действия, направленные на отклонение от маршрута, отставание от группы и т. д.
- отвлекать водителя, капитана судна от управления;
- мешать работе научно-исследовательских групп и сотрудникам научных бригад;
- небрежно относиться к природе, мусорить, жечь костры вне специально отведённых мест;
- курить, вне специально отведённых мест в местах размещения и во время движения на катерах и автотранспорте;
- нарушать введённые санитарно-эпидемиологические нормы, запреты и ограничения.
Участник тура грубо нарушающий запреты и правила поведения и (или) находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного опьянения может быть не допущен к дальнейшему участию в туре, при этом участник тура или его законный представитель не будут иметь права на возврат стоимости или перерасчёт Тура.
Участник тура или его законный представитель самостоятельно оплачивают все дополнительные расходы, издержки и причинённый ущерб возникающие по причине противоправного поведения.
Какие есть возможные факторы риска во время тура?
Возможные факторы риска:
- непредсказуемая погода, фактически отличающаяся от имеющегося прогноза;
- локальные штормовые явления;
- сильный береговой накат;
- встреча с дикими животными в том числе крупными хищниками; встреча с пресмыкающимися в том числе ядовитыми; ядовитые растения и их плоды; ядовитые грибы; кровососущие и другие насекомые; грызуны и другие переносчики болезней;
- возможные обвалы береговой линий, падение отдельных камней;
- воздействие дикой природы;
- введение санитарно-эпидемиологических ограничений;
- полная автономность и экспедиционный формат тура;
- отсутствие возможности своевременно получить медицинскую помощь и обратиться в медучреждение;
- отсутствие людей и населённых пунктов;
- высокое ультрафиолетовое излучение и солнечная активность; отсутствие связи (кроме спутниковой экстренной);
- высокая травмаопасность;
- лесные пожары;
- негативные погодные явления;
- резкое ухудшение штормовой обстановки;
- холодные (ледяные) туманы;
- высокая влажность;
- резкие и существенные перепады дневной, ночной, температуры;
- возникновение стихийных бедствий;
- возникновение цунами;
- возникновение усталости, дискомфорта, утомления, недомогания;
- обострение хронических болезней, заболевание;
- иные обстоятельства связанные с автономным, экспедиционным форматом путешествия, в том числе форс-мажорные.
Программа тура может меняться руководителем тура исходя из факторов безопасности группы, погоды, морской обстановки, концентрации китов в местах наблюдения и других объективных обстоятельств. Возможны задержки возвращения в г. Хабаровск, либо ранний выход с маршрута.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Погода может как-то повлиять на тур?
От погоды зависит время вылета. При плохой погоде будут задержки на маршруте или отмена тех или иных маршрутов и экскурсий. Негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт.
Возможны резкие перепады температуры. К подбору личного снаряжения необходимо отнестись с максимальным вниманием!
На маршруте большое количество крупных хищников, необходимо соблюдать меры предосторожности, правила тура и быть внимательным.
Компания не несет ответственности за фактическую погоду, так как не может повлиять на неё.
В какой гостинице можно остановиться в Хабаровске?
В Хабаровске за дополнительную плату (оплачивается отдельно) можно остановиться в одной из гостиниц:
Название отеля
Звёздность отеля
Адрес отеля
Парус
5 звёзд
Ул. Шевченко д. 5
Амур
4 звезды
Ул. Ленина д. 29
Сопка
4 звезды
Ул. Кавказская д. 20
Азимут
4 звезды
Ул. Истомина д. 56а
Бутик отель, Хабаровск сити
4 звезды
Ул. Истомина 64
Интурист
4 звезды
Амурский бульвар д. 2
Саппоро
3 звезды
Ул. Комсомольская д. 79
Чайка
3 звезды
Ул. Георгиевская д. 29
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.