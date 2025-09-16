Мои заказы

Археопарк – экскурсии в Ханты-Мансийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Археопарк» в Ханты-Мансийске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
На машине
2 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Откройте Север, где древность встречается с дерзкой современностью
Начало: По договорённости
13 дек в 19:00
14 дек в 19:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск
Уникальная экскурсия по Ханты-Мансийску: мосты, набережные и скульптуры. Окунитесь в историю и современность этого удивительного города
Завтра в 10:30
11 дек в 08:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Ощутите магию Ханты-Мансийска через кедровый лес и легенды коренных народов. Прогулка, полная открытий и вдохновения
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    16 сентября 2025
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Это было просто не забываемо, как мини отпуск - два часа перед тобой открывается город - с нежностью и любовью,
    читать дальше

    гордостью и переживаниями. Обязательно берите эту экскурсию, если первый раз в городе, после этого рассказа, вам обязательно захочется приехать сюда снова. Татьяна, еще раз спасибо, это правда волшебно

  • Е
    Евгений
    15 сентября 2025
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Несмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулять. Был отличный теплый микроавтобус, очень приятная и вежливая экскурсовод. Спасибо!
    Несмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулятьНесмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулятьНесмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулятьНесмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулятьНесмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулять
  • О
    Ольга
    22 августа 2025
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию!
  • С
    Светлана
    10 июля 2025
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Спасибо огромное, Евгения!!! Великолепный гид, очень доброжелательный человек и просто обаятельная женщина))). Не позволяет экскурсанту уйти от намеченной цели))), внимательное
    читать дальше

    отношение, забота о доверившихся экскурсантам. Экскурсия очень интересная, полная, очевидно, что гид любит свой город. И, отвечая на отрицательный единственный отзыв, который читала о гиде, могу сказать, что если машина ваша- цена одна, если машина гида- то цена чуть выше и обижаться на это не нужно. Машина комфортная, гид предлагает и средства от мошек, и воду.

  • М
    Марина
    9 мая 2025
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Экскурсия была очень интересной, Татьяна-настоящий профессионал, позитивный и общительный человек, показала и рассказала нам о городе и его достопримечательностях, ответила на все вопросы, чувствуется хорошая подготовка и глубокое знание материала. Спасибо за прекрасный, радушный прием!
  • А
    Алиса
    22 марта 2025
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Огромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетело совсем не заметно, советую всем, кто хочет узнать больше о городе.
    Огромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетелоОгромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетелоОгромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетелоОгромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетелоОгромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетелоОгромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетело
  • Н
    Николай
    23 декабря 2024
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Татьяна, очень позитивный и приятный человек, отличный рассказчик и собеседник. Дает задавать вопросы и всегда на них отвечает. Отличный водитель) Очень интересная экскурсия, много положительных впечатлений. Всем рекомендую, особенно зимой, когда холодно)
  • Е
    Евгения
    7 декабря 2024
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Отлично провели время во время нашей экскурсии! Татьяна очень радушный и приятный экскурсовод. За 2 часа успели все посмотреть и
    читать дальше

    везде заехать. Нас забрали от места нашего проживания и закончили мы там где нам было удобно выйти! Советую всем! Не пожалеете!

  • Н
    Наталья
    5 ноября 2024
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    )))
  • Н
    Николай
    9 сентября 2024
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Спасибо большое Татьяне за замечательный рассказ о прекрасном городе. Прочитал отзывы, выбрали эту экскурсию и не пожалели
  • С
    Сергей
    4 сентября 2024
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
    Отличный гид и рассказчик Александр. Обладает
    энциклопедическими знаниями, всегда готов ответить на любой вопрос. Пунктуален, вежлив.
    Однозначно рекомендую!!!
    Супер команда! Экскурсия прошло превосходноСупер команда! Экскурсия прошло превосходноСупер команда! Экскурсия прошло превосходноСупер команда! Экскурсия прошло превосходноСупер команда! Экскурсия прошло превосходноСупер команда! Экскурсия прошло превосходноСупер команда! Экскурсия прошло превосходноСупер команда! Экскурсия прошло превосходноСупер команда! Экскурсия прошло превосходноСупер команда! Экскурсия прошло превосходно
  • И
    Ирина
    26 августа 2024
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Экскурсия нам очень понравилась. Татьяна содержательно все рассказала и показала. Город красавец. А сколько у вас парков! Чистота и кругом цветы. Много интересных мест. С удовольствием порекомендую туристам, посетить ваш город. Ханты-Мансийск
  • Р
    Роман
    12 августа 2024
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Тот редкий случай, когда название прогулки полностью соответствует содержанию. Для первого знакомства с городом информации достаточно. Подача легкая, ироничная и
    читать дальше

    что самое важное гид добавляет свое личное мнение как местная жительница. Ну и огромный плюс, что передвижение от локации до локации проходит на комфортном авто. Не нужно ждать от этой прогулки глубокого погружения в историю (хотя частичное представление у Вас будет). Мой совет: перед прогулкой или после обязательно посетите местный музей природы и человека и тогда Ханты Мансийск Вам откроется сполна.

  • А
    Артем
    7 августа 2024
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Отличная обзорная экскурсия! Татьяне спасибо позитив и энергетику!
    Отличная обзорная экскурсия! Татьяне спасибо позитив и энергетику!
  • М
    Максим
    5 августа 2024
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Для ппрвого згакомства с городом отличная экскурсия. Татьяна провезла по городу, показала лсновные интересные места.
  • О
    Ольга
    14 июля 2024
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Очень понравилось поездка - экскурсия с гидом Евгения, интересно было послушать историю Ханты Мансийска, рассказ ну очень интересен, все отлично, супер.
  • Е
    Елена
    10 июля 2024
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую.
    Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. РекомендуюСегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. РекомендуюСегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую
  • А
    Александр
    6 июля 2024
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Очень круто - все быстро организовано было и без бюрократии и долгой переписки. Евгения всегда готова подстроиться под желания клиента,
    читать дальше

    гибка. Ну и самое главное - нет халтуры. Качественно и интересно рассказывает о городе и показывает все самое главное что нужно увидеть)

  • А
    Андрей
    21 июня 2024
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Здравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюс. За 2 с четверью
    читать дальше

    часа по кругу объезжаешь город. Он компактный, но очень приятный. Большое количество достопримечательностей. Также Татьяна хорошо водит автомобиль, забирает откуда скажете и привезёт куда скажете в пределах города. Рекомендую этого приветливого и любящего свой родной край гида. Удачи Вам!

    Здравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюсЗдравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюсЗдравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюсЗдравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюсЗдравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюс
  • Р
    Роман
    20 декабря 2023
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    От всей души благодарим Евгению и Александра за интересную и комфортную экскурсию по замечательному Ханты-Мансийску. Нам понравилось все - и
    читать дальше

    грамотная подача информации, и эрудированность, и доброжелательность организаторов. Мы замечательно и интересно провели время, получив приятные впечатления. Самые лучшие рекомендации для будущих туристов!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханты-Мансийску в категории «Археопарк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханты-Мансийске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
  2. Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
  3. Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Ханты-Мансийске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Храм Воскресения Христова
  2. Мост Красный дракон
  3. Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Сколько стоит экскурсия по Ханты-Мансийску в декабре 2025
Сейчас в Ханты-Мансийске в категории "Археопарк" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Ханты-Мансийске на 2025 год по теме «Археопарк», 63 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль