Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Откройте Север, где древность встречается с дерзкой современностью
Начало: По договорённости
13 дек в 19:00
14 дек в 19:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск
Уникальная экскурсия по Ханты-Мансийску: мосты, набережные и скульптуры. Окунитесь в историю и современность этого удивительного города
Завтра в 10:30
11 дек в 08:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Ощутите магию Ханты-Мансийска через кедровый лес и легенды коренных народов. Прогулка, полная открытий и вдохновения
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна16 сентября 2025Это было просто не забываемо, как мини отпуск - два часа перед тобой открывается город - с нежностью и любовью,
- ЕЕвгений15 сентября 2025Несмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулять. Был отличный теплый микроавтобус, очень приятная и вежливая экскурсовод. Спасибо!
- ООльга22 августа 2025Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию!
- ССветлана10 июля 2025Спасибо огромное, Евгения!!! Великолепный гид, очень доброжелательный человек и просто обаятельная женщина))). Не позволяет экскурсанту уйти от намеченной цели))), внимательное
- ММарина9 мая 2025Экскурсия была очень интересной, Татьяна-настоящий профессионал, позитивный и общительный человек, показала и рассказала нам о городе и его достопримечательностях, ответила на все вопросы, чувствуется хорошая подготовка и глубокое знание материала. Спасибо за прекрасный, радушный прием!
- ААлиса22 марта 2025Огромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетело совсем не заметно, советую всем, кто хочет узнать больше о городе.
- ННиколай23 декабря 2024Татьяна, очень позитивный и приятный человек, отличный рассказчик и собеседник. Дает задавать вопросы и всегда на них отвечает. Отличный водитель) Очень интересная экскурсия, много положительных впечатлений. Всем рекомендую, особенно зимой, когда холодно)
- ЕЕвгения7 декабря 2024Отлично провели время во время нашей экскурсии! Татьяна очень радушный и приятный экскурсовод. За 2 часа успели все посмотреть и
- ННаталья5 ноября 2024)))
- ННиколай9 сентября 2024Спасибо большое Татьяне за замечательный рассказ о прекрасном городе. Прочитал отзывы, выбрали эту экскурсию и не пожалели
- ССергей4 сентября 2024Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Отличный гид и рассказчик Александр. Обладает
энциклопедическими знаниями, всегда готов ответить на любой вопрос. Пунктуален, вежлив.
Однозначно рекомендую!!!
- ИИрина26 августа 2024Экскурсия нам очень понравилась. Татьяна содержательно все рассказала и показала. Город красавец. А сколько у вас парков! Чистота и кругом цветы. Много интересных мест. С удовольствием порекомендую туристам, посетить ваш город. Ханты-Мансийск
- РРоман12 августа 2024Тот редкий случай, когда название прогулки полностью соответствует содержанию. Для первого знакомства с городом информации достаточно. Подача легкая, ироничная и
- ААртем7 августа 2024Отличная обзорная экскурсия! Татьяне спасибо позитив и энергетику!
- ММаксим5 августа 2024Для ппрвого згакомства с городом отличная экскурсия. Татьяна провезла по городу, показала лсновные интересные места.
- ООльга14 июля 2024Очень понравилось поездка - экскурсия с гидом Евгения, интересно было послушать историю Ханты Мансийска, рассказ ну очень интересен, все отлично, супер.
- ЕЕлена10 июля 2024Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую.
- ААлександр6 июля 2024Очень круто - все быстро организовано было и без бюрократии и долгой переписки. Евгения всегда готова подстроиться под желания клиента,
- ААндрей21 июня 2024Здравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюс. За 2 с четверью
- РРоман20 декабря 2023От всей души благодарим Евгению и Александра за интересную и комфортную экскурсию по замечательному Ханты-Мансийску. Нам понравилось все - и
