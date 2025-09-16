А Анна Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле читать дальше гордостью и переживаниями. Обязательно берите эту экскурсию, если первый раз в городе, после этого рассказа, вам обязательно захочется приехать сюда снова. Татьяна, еще раз спасибо, это правда волшебно Это было просто не забываемо, как мини отпуск - два часа перед тобой открывается город - с нежностью и любовью,

Е Евгений Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Несмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулять. Был отличный теплый микроавтобус, очень приятная и вежливая экскурсовод. Спасибо!

О Ольга Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию!

С Светлана Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле) читать дальше отношение, забота о доверившихся экскурсантам. Экскурсия очень интересная, полная, очевидно, что гид любит свой город. И, отвечая на отрицательный единственный отзыв, который читала о гиде, могу сказать, что если машина ваша- цена одна, если машина гида- то цена чуть выше и обижаться на это не нужно. Машина комфортная, гид предлагает и средства от мошек, и воду. Спасибо огромное, Евгения!!! Великолепный гид, очень доброжелательный человек и просто обаятельная женщина))). Не позволяет экскурсанту уйти от намеченной цели))), внимательное

М Марина Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Экскурсия была очень интересной, Татьяна-настоящий профессионал, позитивный и общительный человек, показала и рассказала нам о городе и его достопримечательностях, ответила на все вопросы, чувствуется хорошая подготовка и глубокое знание материала. Спасибо за прекрасный, радушный прием!

А Алиса Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Огромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетело совсем не заметно, советую всем, кто хочет узнать больше о городе.

Н Николай Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Татьяна, очень позитивный и приятный человек, отличный рассказчик и собеседник. Дает задавать вопросы и всегда на них отвечает. Отличный водитель) Очень интересная экскурсия, много положительных впечатлений. Всем рекомендую, особенно зимой, когда холодно)

Е Евгения Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле читать дальше везде заехать. Нас забрали от места нашего проживания и закончили мы там где нам было удобно выйти! Советую всем! Не пожалеете! Отлично провели время во время нашей экскурсии! Татьяна очень радушный и приятный экскурсовод. За 2 часа успели все посмотреть и

Н Наталья Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле )))

Н Николай Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Спасибо большое Татьяне за замечательный рассказ о прекрасном городе. Прочитал отзывы, выбрали эту экскурсию и не пожалели

С Сергей Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле) Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.

Отличный гид и рассказчик Александр. Обладает

энциклопедическими знаниями, всегда готов ответить на любой вопрос. Пунктуален, вежлив.

Однозначно рекомендую!!!

И Ирина Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Экскурсия нам очень понравилась. Татьяна содержательно все рассказала и показала. Город красавец. А сколько у вас парков! Чистота и кругом цветы. Много интересных мест. С удовольствием порекомендую туристам, посетить ваш город. Ханты-Мансийск

Р Роман Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле читать дальше что самое важное гид добавляет свое личное мнение как местная жительница. Ну и огромный плюс, что передвижение от локации до локации проходит на комфортном авто. Не нужно ждать от этой прогулки глубокого погружения в историю (хотя частичное представление у Вас будет). Мой совет: перед прогулкой или после обязательно посетите местный музей природы и человека и тогда Ханты Мансийск Вам откроется сполна. Тот редкий случай, когда название прогулки полностью соответствует содержанию. Для первого знакомства с городом информации достаточно. Подача легкая, ироничная и

А Артем Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Отличная обзорная экскурсия! Татьяне спасибо позитив и энергетику!

М Максим Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Для ппрвого згакомства с городом отличная экскурсия. Татьяна провезла по городу, показала лсновные интересные места.

О Ольга Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле) Очень понравилось поездка - экскурсия с гидом Евгения, интересно было послушать историю Ханты Мансийска, рассказ ну очень интересен, все отлично, супер.

Е Елена Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле) Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую.

А Александр Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле) читать дальше гибка. Ну и самое главное - нет халтуры. Качественно и интересно рассказывает о городе и показывает все самое главное что нужно увидеть) Очень круто - все быстро организовано было и без бюрократии и долгой переписки. Евгения всегда готова подстроиться под желания клиента,

А Андрей Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле читать дальше часа по кругу объезжаешь город. Он компактный, но очень приятный. Большое количество достопримечательностей. Также Татьяна хорошо водит автомобиль, забирает откуда скажете и привезёт куда скажете в пределах города. Рекомендую этого приветливого и любящего свой родной край гида. Удачи Вам! Здравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюс. За 2 с четверью