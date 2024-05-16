1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Увидеть, как в северном городе гармонично сливаются национальный уклад и современная жизнь
Начало: по вашему желанию
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Пройти по сибирским эко-тропам, послушать варган и погрузиться в мир легенд народов ханты и манси
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
Насыщенная автомобильная экскурсия по культовым местам города
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ханты-Мансийск - лучший город Земли
Начало: Экскурсия начнется с удобного для Вас места
Расписание: В любое подходящее для Вас время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Начало: Место встречи - по желанию туриста
Расписание: Продолжительность экскурсии 2 часа
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ханты-Мансийск: история и современность
Начало: Комсомольская 45/1
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
1 час
Песня леса
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Сказки мамы шамана
Начало: Мифологическая аллея (ул. Дзержинского)
Расписание: По предварительной заявке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Интерактивная программа «Край бурановый»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
225 000₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самаровская горка
Начало: Удобное вам место в черте города
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
2 часа
В гостях у Сибирских Хаски
Начало: Удобное вам место в черте города
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна16 мая 2024Очень хорошая, познавательная экскурсия. Евгения замечательный, эрудированный экскурсовод и любящий свой город человек.
- ССтанислав8 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия. Татьяна молодец, эрудирована, знает историю города, хорошо рассказывает.
- ЕЕлена21 января 2024Татьяна-наш гид знает своё дело! 👍 Хотелось бы фото побольше, виды очень красивые, но где-то нельзя останавливаться и видимо 2х часов будет маловато 🤗
- РРоман20 декабря 2023От всей души благодарим Евгению и Александра за интересную и комфортную экскурсию по замечательному Ханты-Мансийску. Нам понравилось все - и
- ННаталья12 ноября 2023Экскурсия очень понравилась!
- ЕЕкатерина12 ноября 2023Экскурсия очень поправилась. От всей нашей группы большое СПАСИБО!!!
- ААлександр24 октября 2023Замечательная экскурсия по Ханты-Мансийску с гидом Александром. За 2 часа осмотрели все ключевые достопримечательности города и прогулялись в самых интересных
- ТТатьяна25 сентября 2023Татьяна прекрасны рассказчик. Всё понравилось.
- ААлёна23 сентября 2023Замечательная команда,спасибо Евгении и Александру! Чудесная экскурсия с размахом сибирской души и очень интересной подачей информации! в городе была первый
- ССергей2 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Татьяна оптимально построила маршрут, чтобы показать все главные достопримечательности и высадить меня в нужной точке. Вся заявленная программа была выполнена. Рассказ был информативным и интересным. Рекомендую эту экскурсию всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Ханты-Мансийску в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Ханты-Мансийску в июне 2024
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