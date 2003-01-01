Круговой маршрут по Ханты-Мансийску и его окрестностям поможет вам за несколько часов понять, как много разного заключено в чертах города. Вам откроется история 📖 Югорских земель и коренных народов севера, мир древней природы и чуть-чуть советского наследия. Окружённый вековой тайгой и устремлённый в современность, Ханты-Мансийск удивителен, и я постараюсь раскрыть каждую его грань.
Что вас ожидает:
В Ханты-Мансийске достаточно мест, где легко ощутить, как мал человек по сравнению с ходом истории 📖 и силой стихий. Вы полюбуетесь видами поймы реки Иртыш, прогуляетесь 👣 по живописной набережной, взглянете на холмы и вековую тайгу вокруг. Посетите культурно-туристический комплекс «Археопарк», где в натуральную величину воссозданы в виде скульптур животные и птицы, когда-то обитавшие или всё же живущие на Югорских землях. Так, вам навстречу «выйдет» стадо бронзовых мамонтов, и вы сможете вообразить, какими огромными были эти существа. А в парке 🌳 Лосева сфотографируетесь 📸 у фонтана-аллегории «Обь и Иртыш» и побродите среди берёзок, высаженных на месте реликтовых деревьев.
Я покажу вам действующий Речной вокзал и объект, которым Ханты-Мансийск очень гордится, — Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, который с 2003 года принимает Чемпионаты мира по биатлону. По лесной тропе мы дошагаем до памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской», расположенного на высоком холме. Оттуда вы увидите весь исторический центр Ханты-Мансийска: его старые церкви, архитектуру советского времени. Побываете у православного комплекса «Во имя воскресения Христова», узнаете о самых интересных музеях 🖼 города и важных вехах в его истории 📖. А также на Центральной площади у самой необычной постройки — здания Гостиного двора, возведённого в виде чума, жилища народов севера.
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🚩 Место встречи - по желанию туриста
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🏁 Место окончания - по желанию туриста
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.