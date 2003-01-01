Круговой маршрут по Ханты-Мансийску и его окрестностям поможет вам за несколько часов понять, как много разного заключено в чертах города. Вам откроется история 📖 Югорских земель и коренных народов севера, мир древней природы и чуть-чуть советского наследия. Окружённый вековой тайгой и устремлённый в современность, Ханты-Мансийск удивителен, и я постараюсь раскрыть каждую его грань.

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