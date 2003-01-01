Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле

Татьяна Г.
Татьяна Г. – Гид из Ханты-Мансийска
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле

Что вы увидите

  • Храм во имя Воскресения Христова
  • Археопарк
  • Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко
  • речной вокзал
  • Памятный знак Первооткрывателям земли Югорской
  • центральную площадь
  • парк Бориса Лосева
Круговой маршрут по Ханты-Мансийску и его окрестностям поможет вам за несколько часов понять, как много разного заключено в чертах города. Вам откроется история 📖 Югорских земель и коренных народов севера, мир древней природы и чуть-чуть советского наследия. Окружённый вековой тайгой и устремлённый в современность, Ханты-Мансийск удивителен, и я постараюсь раскрыть каждую его грань.

Что вас ожидает:

  • В Ханты-Мансийске достаточно мест, где легко ощутить, как мал человек по сравнению с ходом истории 📖 и силой стихий. Вы полюбуетесь видами поймы реки Иртыш, прогуляетесь 👣 по живописной набережной, взглянете на холмы и вековую тайгу вокруг. Посетите культурно-туристический комплекс «Археопарк», где в натуральную величину воссозданы в виде скульптур животные и птицы, когда-то обитавшие или всё же живущие на Югорских землях. Так, вам навстречу «выйдет» стадо бронзовых мамонтов, и вы сможете вообразить, какими огромными были эти существа. А в парке 🌳 Лосева сфотографируетесь 📸 у фонтана-аллегории «Обь и Иртыш» и побродите среди берёзок, высаженных на месте реликтовых деревьев.
  • Я покажу вам действующий Речной вокзал и объект, которым Ханты-Мансийск очень гордится, — Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, который с 2003 года принимает Чемпионаты мира по биатлону. По лесной тропе мы дошагаем до памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской», расположенного на высоком холме. Оттуда вы увидите весь исторический центр Ханты-Мансийска: его старые церкви, архитектуру советского времени. Побываете у православного комплекса «Во имя воскресения Христова», узнаете о самых интересных музеях 🖼 города и важных вехах в его истории 📖. А также на Центральной площади у самой необычной постройки — здания Гостиного двора, возведённого в виде чума, жилища народов севера.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Начало
🚩 Место встречи - по желанию туриста
Место завершения
🏁 Место окончания - по желанию туриста
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна Г.
Татьяна Г.
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