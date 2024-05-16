1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Увидеть, как в северном городе гармонично сливаются национальный уклад и современная жизнь
Начало: по вашему желанию
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
Насыщенная автомобильная экскурсия по культовым местам города
«Я покажу главные достопримечательности исторического центра, где когда-то располагалось село Самарово: площадь Свободы, скульптуру «Ворота Сибири», храм Воскресения Христова и церковь Покрова Пресвятой Богородицы»
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Начало: Место встречи - по желанию туриста
Расписание: Продолжительность экскурсии 2 часа
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ханты-Мансийск: история и современность
Начало: Комсомольская 45/1
«Приглашаем на обзорную двухчасовую прогулку по Ханты-Мансийску»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 45 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна16 мая 2024Очень хорошая, познавательная экскурсия. Евгения замечательный, эрудированный экскурсовод и любящий свой город человек.
- ССтанислав8 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия. Татьяна молодец, эрудирована, знает историю города, хорошо рассказывает.
- ЕЕлена21 января 2024Татьяна-наш гид знает своё дело! 👍 Хотелось бы фото побольше, виды очень красивые, но где-то нельзя останавливаться и видимо 2х часов будет маловато 🤗
- РРоман20 декабря 2023От всей души благодарим Евгению и Александра за интересную и комфортную экскурсию по замечательному Ханты-Мансийску. Нам понравилось все - и
- ЕЕкатерина12 ноября 2023Экскурсия очень поправилась. От всей нашей группы большое СПАСИБО!!!
- ААлександр24 октября 2023Замечательная экскурсия по Ханты-Мансийску с гидом Александром. За 2 часа осмотрели все ключевые достопримечательности города и прогулялись в самых интересных
- ТТатьяна25 сентября 2023Татьяна прекрасны рассказчик. Всё понравилось.
- ААлёна23 сентября 2023Замечательная команда,спасибо Евгении и Александру! Чудесная экскурсия с размахом сибирской души и очень интересной подачей информации! в городе была первый
- ССергей2 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Татьяна оптимально построила маршрут, чтобы показать все главные достопримечательности и высадить меня в нужной точке. Вся заявленная программа была выполнена. Рассказ был информативным и интересным. Рекомендую эту экскурсию всем.
- ТТатьяна15 августа 2022Все замечательно! Спасибо Татьяне!
Ответы на вопросы от путешественников по Ханты-Мансийску в категории «Обзорные»
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