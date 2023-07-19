Авторские туры по Ханты-Мансийскому автономному округу

Туры в городах Ханты-Мансийского автономного округа

Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Ханты-Мансийском автономном округе или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
НАЙТИ
Нягань
Ханты-Мансийск

Групповые экскурсии

Автобусный тур в Когалым
Автобусный тур в Когалым
12000
за чел.
Не упустите возможность посетить город Когалым – жемчужину Западной Сибири. Вас ждет знакомство с городом, обзор музейных экспозиций и посещение Океан...
Ханты-Мансийск

Водные прогулки

Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
5
3 отзыва
149900
за чел.
Окунитесь в загадочный мир Приполярного Урала. Путешествие для тех, кто мечтает побывать в очень труднодоступных и красивых местах Уральского хребта, ...
Нягань

Экскурсионные туры на несколько дней

Восхождение на Народную. Вертолетная экспедиция
Восхождение на Народную. Вертолетная экспедиция
5
3 отзыва
149900
за чел.
Тому, кто ищет новые ощущения, места, где действительно не ступала нога человека, однозначно стоит отправиться в это путешествие. Если Вы – поклонник ...
Нягань
Однодневная экскурсия на плато Маньпупунер и Перевал Дятлова
Однодневная экскурсия на плато Маньпупунер и Перевал Дятлова
5
3 отзыва
74900
за чел.
Путешествие уникально тем, что оно проходит сразу в четырех федеральных регионах России. Маршрут очень насыщен, необыкновенно познавателен и интересен...
Нягань
Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
5
3 отзыва
149900
за чел.
В 2020 году про Приполярный Урал заговорили во всем мире благодаря обнаружению необычный горы, которая является увеличенной копией египетских Пирамид....
Нягань
Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
5
3 отзыва
149900
за чел.
Окунитесь в загадочный мир Приполярного Урала. Путешествие для тех, кто мечтает побывать в очень труднодоступных и красивых местах Уральского хребта, ...
Нягань
Автобусный тур в Когалым
Автобусный тур в Когалым
12000
за чел.
Не упустите возможность посетить город Когалым – жемчужину Западной Сибири. Вас ждет знакомство с городом, обзор музейных экспозиций и посещение Океан...
Ханты-Мансийск

Последние отзывы о турах по Ханты-Мансийскому автономному округу

All Airlines
ХорошоТам