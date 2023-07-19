Туры в городах Ханты-Мансийского автономного округа
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Ханты-Мансийском автономном округе или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Групповые экскурсии
12000
₽
за чел.
Не упустите возможность посетить город Когалым – жемчужину Западной Сибири. Вас ждет знакомство с городом, обзор музейных экспозиций и посещение Океан...
Водные прогулки
5
3 отзыва
149900
₽
за чел.
Окунитесь в загадочный мир Приполярного Урала. Путешествие для тех, кто мечтает побывать в очень труднодоступных и красивых местах Уральского хребта, ...
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
149900
₽
за чел.
Тому, кто ищет новые ощущения, места, где действительно не ступала нога человека, однозначно стоит отправиться в это путешествие. Если Вы – поклонник ...
5
3 отзыва
74900
₽
за чел.
Путешествие уникально тем, что оно проходит сразу в четырех федеральных регионах России. Маршрут очень насыщен, необыкновенно познавателен и интересен...
5
3 отзыва
149900
₽
за чел.
В 2020 году про Приполярный Урал заговорили во всем мире благодаря обнаружению необычный горы, которая является увеличенной копией египетских Пирамид....
5
3 отзыва
149900
₽
за чел.
Окунитесь в загадочный мир Приполярного Урала. Путешествие для тех, кто мечтает побывать в очень труднодоступных и красивых местах Уральского хребта, ...
12000
₽
за чел.
Не упустите возможность посетить город Когалым – жемчужину Западной Сибири. Вас ждет знакомство с городом, обзор музейных экспозиций и посещение Океан...
Последние отзывы о турах по Ханты-Мансийскому автономному округу
- ААнастасия19 июля 2023Тур очень интересный, всём буду рекомендовать. Получила те впечатления, которые и ожидала.
- ААлексей9 марта 2023Все было отлично, спасибо.
- ТТатьяна15 марта 2022Организаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с тем что организаторы все время и по любому вопросу на связи, было спокойно и уверенно, что все получится в лучшем виде!!! Я счастлива!!!
- ООлеся11 января 2022Сопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.