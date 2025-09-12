Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Хвалынске, цены от 2850 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

Пешая 1.5 часа 16 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Сказочный Хвалынск Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья» Начало: У дворца Культуры 4000 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья» Исследовать город живописных пейзажей и богатой истории Начало: На Коммунистической улице «Вы узнаете, чем уникален этот город, познакомитесь с его историей и сокровищами» 3000 ₽ за всё до 5 чел. Пешая Конные прогулки 1 час 4 отзыва Индивидуальная Конная прогулка-знакомство с миром лошадей Начало: П. Рейник, 1-й Микрорайон д. 38 «• Во время поездки вы сможете сделать множество красивых фотографий на свою камеру, которые будут напоминать вам об этом увлекательном знакомстве» Расписание: Вт, ср, чт, пт, сб, вс: с 10:00–11:00 и с 16:00–18:00 (время начала экскурсии). 2850 ₽ за человека Другие экскурсии Хвалынска

Сколько стоит экскурсия по Хвалынску в сентябре 2025 Сейчас в Хвалынске в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 2850 до 4000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5

