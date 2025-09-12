Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочный Хвалынск
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Начало: У дворца Культуры
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Исследовать город живописных пейзажей и богатой истории
Начало: На Коммунистической улице
«Вы узнаете, чем уникален этот город, познакомитесь с его историей и сокровищами»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Конная прогулка-знакомство с миром лошадей
Начало: П. Рейник, 1-й Микрорайон д. 38
«• Во время поездки вы сможете сделать множество красивых фотографий на свою камеру, которые будут напоминать вам об этом увлекательном знакомстве»
Расписание: Вт, ср, чт, пт, сб, вс: с 10:00–11:00 и с 16:00–18:00 (время начала экскурсии).
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2850 ₽ за человека
Сколько стоит экскурсия по Хвалынску в сентябре 2025
Сейчас в Хвалынске в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 2850 до 4000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Изучение достопримечательностей города Хвалынска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Хвалынске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025