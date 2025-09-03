Мои заказы

Экскурсии по набережной Хвалынска

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Хвалынске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сказочный Хвалынск
Пешая
1.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочный Хвалынск
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Начало: У дворца Культуры
«А еще погуляете по живописной набережной Волги и посетите музей Хвалынского яблочка, где узнаете, какие три яблока изменили мир и почему наш город называют «яблочной столицей Поволжья»»
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Исследовать город живописных пейзажей и богатой истории
Начало: На Коммунистической улице
«Хвалынская набережная — место с потрясающим видом на волжские дали и окружающие холмы»
Завтра в 14:00
11 дек в 10:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
Пешая
2 часа
2 отзыва
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
Пройти по улицам старинного города, найти подсказки и разгадать провинциальные тайны
Начало: На городском пляже
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анюта
    3 сентября 2025
    Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
    Мобильный квест "Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться" оказался интересным и увлекательным. Единственное, на второй точке (задании) нет дома по
    читать дальше

    ул. Степана Разина, 5 и нет того предмета, что нужно вписать в строку ответ! Правильный ответ открылся после неудачных попыток ответов (перебрали, как нам казалось, все варианты))).
    Далее при неправильном ответе, благодаря подсказкам, можно все-таки назвать правильный ответ.
    Маршрут пеший, в принципе все объекты не далеко друг от друга.
    Данный квест хорошая замена путешествия по Хвалынску без гида.
    Спасибо за такой формат экскурсии.

  • Т
    Татьяна
    3 августа 2025
    Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
    Прекрасный квест, с которым прогулка по городу стала интересным приключением👍

