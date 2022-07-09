Всё об Иннополисе

Полезная информация об Иннополисе

Что нужно знать об Иннополисе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Иннополисе
13:3646
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаИннополис
По-английскиinnopolis
Население города96 чел.

Где находится Иннополис на карте

Популярные экскурсии в Иннополисе

Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике
Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике
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от
2600
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Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани
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