Полезная информация об Иннополисе
Что нужно знать об Иннополисе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Иннополисе
13:3646
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Иннополис
|По-английски
|innopolis
|Население города
|96 чел.
Где находится Иннополис на карте
Популярные экскурсии в Иннополисе
5
1 отзыв
от
2600
₽
за всё
Дорогие гости, приглашаю Вас совершить увлекательное путешествие по городу-будущего
4.8
12 отзывов
от
2600
₽
за всё
Погулять по самому инновационному городу страны и раскрыть его секреты
7400
₽
за всё
Дорогой турист, если ты читаешь эту информацию