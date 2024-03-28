2 день

Экскурсия на Ольхон с пикником

Проживание на Байкале, питание: завтрак, обед, ужин.

В один из дней включенная в тур экскурсия: Сердце Байкала (однодневный тур на Ольхон).

Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточие древних легенд и исторических преданий.

Так, мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.

Цель нашего путешествия – мыс Хобой, который находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и в ясную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.

На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.

Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.

По пути на Хобой Вы проедете через весь остров с юга на север, увидите Урочище Песчаное – миниатюра известной Бухты Песчаная.

На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.

Саган-Хушун – «белый мыс» – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.

Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.

После пешеходной прогулки со стоянки до мыса Хобой у Вас будет обед пикник с ухой из байкальской рыбы.

А затем Вы посетите еще одно, не менее прекрасное место – мыс Шунтэ.

Отличный вид на озеро Байкал отрывается со смотровой площадки мыса – высокой красной скалы.

Возвращение в отель, окончание экскурсии.

В свободные дни Вы можете позагорать на пляже, покупаться в Байкале, прогуляться по окрестностям, или отправиться на экскурсии (проводятся по графику отеля).