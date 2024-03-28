Отдых, экскурсии, великолепные пейзажи, песчаный пляж, полностью благоустроенные номера из сибирского дерева и трехразовое питание.
Вы будете встречать рассветы на берегу Байкала в окружении первозданной природы, купаться и загорать.
В один из дней Вас ждет экскурсия на Ольхон, а в остальное время Вы можете выбрать дополнительные экскурсии на свой вкус.
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Отправление на Малое море. Пешеходная экскурсия
Прибытие в Иркутск, встреча, групповой трансфер на Байкал.
Едем в центральную часть озера – на Малое море.
Малое море – центр туризма на западном побережье Байкала.
Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга.
Климат побережья идеален для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.
Вода в бухточках в летний период прогревается до 20-22 градусов.
По приезду размещение в благоустроенных номерах.
Обед и информационная встреча.
Пешеходная экскурсия.
Ужин.
Экскурсия на Ольхон с пикником
Проживание на Байкале, питание: завтрак, обед, ужин.
В один из дней включенная в тур экскурсия: Сердце Байкала (однодневный тур на Ольхон).
Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточие древних легенд и исторических преданий.
Так, мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
Цель нашего путешествия – мыс Хобой, который находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и в ясную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.
По пути на Хобой Вы проедете через весь остров с юга на север, увидите Урочище Песчаное – миниатюра известной Бухты Песчаная.
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Саган-Хушун – «белый мыс» – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.
Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.
После пешеходной прогулки со стоянки до мыса Хобой у Вас будет обед пикник с ухой из байкальской рыбы.
А затем Вы посетите еще одно, не менее прекрасное место – мыс Шунтэ.
Отличный вид на озеро Байкал отрывается со смотровой площадки мыса – высокой красной скалы.
Возвращение в отель, окончание экскурсии.
В свободные дни Вы можете позагорать на пляже, покупаться в Байкале, прогуляться по окрестностям, или отправиться на экскурсии (проводятся по графику отеля).
Отдых на Малом море
В свободные дни Вы можете позагорать на пляже, покупаться в Байкале, прогуляться по окрестностям, или отправиться на экскурсии (проводятся по графику отеля, см. раздел Важно знать).
Проживание на Байкале, питание: завтрак, обед, ужин.
Отдых на Малом море
В свободные дни Вы можете позагорать на пляже, покупаться в Байкале, прогуляться по окрестностям, или отправиться на экскурсии (проводятся по графику отеля, см. раздел Важно знать).
Проживание на Байкале, питание: завтрак, обед, ужин.
Отдых на Малом море
В свободные дни Вы можете позагорать на пляже, покупаться в Байкале, прогуляться по окрестностям, или отправиться на экскурсии (проводятся по графику отеля, см. раздел Важно знать).
Проживание на Байкале, питание: завтрак, обед, ужин.
Отдых на Малом море
В свободные дни Вы можете позагорать на пляже, покупаться в Байкале, прогуляться по окрестностям, или отправиться на экскурсии (проводятся по графику отеля, см. раздел Важно знать).
Проживание на Байкале, питание: завтрак, обед, ужин.
Отдых на Малом море
В свободные дни Вы можете позагорать на пляже, покупаться в Байкале, прогуляться по окрестностям, или отправиться на экскурсии (проводятся по графику отеля, см. раздел Важно знать).
Проживание на Байкале, питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
Завтрак, свободное время.
Групповой трансфер в Иркутск.
Прибытие в Иркутск: центр, ж/д вокзал, аэропорт.
Ориентировочное время прибытия в Иркутск в 19:00-20:30.
Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22.00, т. к. возможна задержка прибытия рейсового автобуса.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха (благоустроенные номера).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|57 150
|Доплата за 1-местное
|16 000
Варианты проживания
База отдыха Мир Байкала или аналогичная
Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Инфраструктура, спорт, отдых:
- Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
- Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
- Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
- Рыбалка: организуется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Встреча и трансферы по программе
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе:1 день - обед, ужин 2-7 день - завтрак, обед, ужин8 день - завтрак
- 1 день - обед, ужин
- 2-7 день - завтрак, обед, ужин
- 8 день - завтрак
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсии: пешеходная экскурсия, однодневный автомобильный тур на остров Ольхон
Что не входит
- Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- легкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- обувь для пляжа.
Туристическое снаряжение:
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки;
- зонт;
Документы:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ребенку – свидетельство о рождении;
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие можно заказать дополнительные экскурсии?
|Экскурсии автомобильные (УАЗ – Буханка)(стоимость за одного туриста)
Панорамы Байкала и Бухта Змеиная (2-3 часа) (Чай из самовара на берегу)
|3 000 р.
Экскурсия начинается от базы отдыха по направлению к «Большому морю» -
открытому Байкалу. Первым объектом
посещения станет Смотровая обзорная, с которой открывается великолепный вид на Большой Байкал, остров Ольхон, Ольхонские ворота и лазурную бухту. Далее путь проходит вдоль западного побережья Байкала.
Минуя подъемы и спуски, группа попадает в ущелье Змеиное, совершенно уединенное уютное местечко, здесь получаются чудесные кадры. Пьем чай с байкальскими травами, делаем фото и возвращаемся обратно.
|Сарминское ущелье (+ трекинг по ущелью и чай на берегу реки) (4,5 часа)
|3 000 р.
|Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца. За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье «Сарминское», по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот. Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Так рождается мощнейший ветер Срама. Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир- Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц. Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов. Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога - это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами.
|Бухта Ая (4,5 часа).
|4 000 р.
|Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. На смотровой площадке бухты Ая мы сделаем небольшой фото-стоп.
|К Устью реки Анга + Ая – целодневная экскурсия (обед в кафе бурятской кухни) – 7-8 ч.
|5 000 р.
|Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост. Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд. Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте. В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней. История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.
|Экскурсия на Южную Часть Ольхона с обедом-пикником. (6-7 часов)
|5500 р.
|Маршрут экскурсии: Смотровая площадка на Поселок Хужир, его окрестности, малое море и пляж Сарайский. Озеро Хэнхой. Смотровая на большой Байкал Озеро сердце. Смотровая трезубец - от куда открывается вид на множественные бухты малого моря и западное побережье. Обед-пикник.
|Экскурсия на о. Ольхон - Мыс Бурхан (4-5 часов)
|3500 р.
|Байкал - это сердце Сибири, а Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий. Мы направляемся на мыс Бурхан, его также называют скала Шаманка. Место силы с мощной энергетикой! Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов. Пещера мыса считалась местопребыванием Эжина – хозяина острова.
|Сафари по Тажеранским степям (4 часа)
|3500 р.
|В этой экскурсии, Вы увидите все самые живописные и интересные природные объекты Тажеранских степей. Вы побываете в уникальном местности Прибайкалья - Тажиранские степи. Местные жители называют Тажераны «Маленькой Монголией», настолько этот участок похож на соседнее государтсво. Вы посетите за одну экскурсию все самые живописные и интересные места степей. Услышите много легенд и преданий, а так же узнаете много особенностей местной природы и жизни на этом участке.
|Экскурсия «Затерянная бухта». (7-8 ч)
|5500 р.
|Бескрайние просторы, Большое море, горы и скалы, и ни души… такой Байкал открывается Вам во время этой экскурсии. Мы пересекаем просторы Тажеранских степей и перед нами открывается Байкал, а далее в горы, в лесную часть берега, вверх на самую вершину, мыс Крест. От подъема захватывает дух, и вот он- панорамный вид на Байкал, небольшие уютные бухточки внизу, в одну из них мы спустимся чуть позже, а пока: наслаждаемся видами и единением с природой! Далее по лесной дороге мы спустимся в бухту, в которой практически не бывает людей, так как добраться сюда очень сложно, побережье бухты – идеальные плоские камешки, по ним так приятно идти и слышать, как они шуршат под ногами. Вода здесь часто бывает достаточно теплой для купания. Пока вы наслаждаетесь Байкалом, мы организуем Вам пикник.
|На Катере (стоимость на одного туриста)
О. Огой (3 часа)
|3500 р
|Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.
О. Огой + Замогой (3,5 часа)
|4500 р.
|Экскурсия на о. Огой + о. Замогой – привлекателен, тем, что там периодически устраивают лежбище Байкальский тюлень - нерпа.
Огой + Большой Байкал (3,5 часа)
|4500 р.
|Экскурсия на о. Огой + Выход в Большой Байкал - где Вашему взору откроется вся мощь и величие озера.
|Прогулка на закате с Шампанским (1 час)
|2500 р.
Прогулка на корабле на закате по малому морю
- Стоимость указана на 1 чел при группе, может меняться в зависимости от кол-ва чел в группе;
- Доп. экскурсии проходят по графику турбазы;
- Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, а так же кол-ва чел в группе.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 14 лет, на дополнительном месте: скидка - 15%