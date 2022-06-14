Свободное время. Вы сможете самостоятельно посетить музей декабристов и нерпинарий.

Иркутск – купеческий город с интересной историей, в 2016 году ему исполнилось 355 лет.

Встреча в 09:30 с гидом в аэропорту или на вокзале, знакомство.

Рано утром отправляемся на экскурсию «Кругобайкальская железная дорога».

Сначала на автобусе едем до п. Листвянка (времени для осмотра самого поселка здесь не предусмотрено).

Из Листвянки на пароме переправляемся в Порт Байкал, где происходит посадка в туристический поезд Кругобайкальский экспресс.

В 11 часов отправляемся в путешествие по старой железной дороге.

КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России, строилась она еще в царские времена и по праву является самой красивой и самой дорогой железной дорогой России.

Только представьте, около 6 часов ваш поезд будет двигаться по самым укромным байкальским местам – вы увидите уникальные архитектурные сооружения, тоннели и каменные галереи и, конечно же, ни с чем не сравнимые виды Байкала.

В жаркие летние месяцы, можно будет даже искупаться на длительных остановках.

Ну а самые удачливые смогут издалека увидеть визитную карточку Байкала – нерп.

Эти животные осторожные, боязливые, поэтому охотно следят за вагончиками на расстоянии, периодически высовывая из воды свои головы.

Прибытие в Иркутск поздно вечером.

Трансфер в гостиницы.

Питание: завтрак и обед.

В связи с изменением расписания поездов и невозможностью проведения экскурсии по КБЖД на поезде программы в рамках туров с 5.06, 19.06 и 04.09 будут проведены на катерах вдоль КБЖД.