Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне

Иркутск, КБЖД, Ольхон - в этих трех коротких словах, пунктах на карте спрятаны километры бескрайних байкальских

5
3 отзыва

Иркутск, КБЖД, Ольхон – в этих трех коротких словах, пунктах на карте спрятаны километры бескрайних байкальских просторов, белоснежные и розовые пляжи, старинная железная дорога, неприступные скалы, уникальная буддийская ступа и встреча с самобытным купеческим городом.

Насыщенная программа, охватывающая основные достопримечательности предусматривает один свободный день на солнечном острове Ольхон.

Наши опытные гиды с радостью помогут спланировать ваш идеальный день на Байкале, будь то конная, велосипедная прогулка или спокойный день в поселке Хужир – туристической столице острова. Уверены, что такая комбинация дней в маршруте сделает ваш тур на Байкал летом незабываемым!

Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
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Описание

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с Иркутском

Встреча в 09:30 с гидом в аэропорту или на вокзале, знакомство.

Отправление на обзорную экскурсию по городу. 

Иркутск – купеческий город с интересной историей, в 2016 году ему исполнилось 355 лет.

Мы посетим место основания города, набережную реки Ангара, Московские ворота, исторический квартал. 

После экскурсии – размещение в гостиницах.

Свободное время. Вы сможете самостоятельно посетить музей декабристов и нерпинарий.

Питание: самостоятельно за свой счет.

2 день
Кругобайкальская железная дорога

Рано утром отправляемся на экскурсию «Кругобайкальская железная дорога».

Сначала на автобусе едем до п. Листвянка (времени для осмотра самого поселка здесь не предусмотрено).

Из Листвянки на пароме переправляемся в Порт Байкал, где происходит посадка в туристический поезд Кругобайкальский экспресс.

В 11 часов отправляемся в путешествие по старой железной дороге.

КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России, строилась она еще в царские времена и по праву является самой красивой и самой дорогой железной дорогой России.

Только представьте, около 6 часов ваш поезд будет двигаться по самым укромным байкальским местам – вы увидите уникальные архитектурные сооружения, тоннели и каменные галереи и, конечно же, ни с чем не сравнимые виды Байкала.

В жаркие летние месяцы, можно будет даже искупаться на длительных остановках.

Ну а самые удачливые смогут издалека увидеть визитную карточку Байкала – нерп.

Эти животные осторожные, боязливые, поэтому охотно следят за вагончиками на расстоянии, периодически высовывая из воды свои головы.

Прибытие в Иркутск поздно вечером.

Трансфер в гостиницы.

Питание: завтрак и обед.

В связи с изменением расписания поездов и невозможностью проведения экскурсии по КБЖД на поезде программы в рамках туров с 5.06, 19.06 и 04.09 будут проведены на катерах вдоль КБЖД.

3 день
Остров Ольхон

Утром на микроавтобусах отправляемся на Ольхон – самый большой и красивый остров Байкала.

Время в пути займет 5–6 часов, половину из этого времени мы проведем на старинном Качугском тракте, окруженном живописными лугами, березами, полевыми цветами.

Наши гости по праву говорят, что дорога на остров это тоже своего рода экскурсия, ведь частая смена ландшафтов и многочисленные шаманские ритуальные места в этот день обычное дело.

Приближаясь к Ольхону мы проедем через Тажеранские степи, мимо крошечных соленых озер и наконец прибудем к паромной переправе.

Проплыв на пароме через пролив Ольхонские ворота, попадаем на остров.

Еще 35 км пути, и мы на месте – в п. Хужир – это туристическая столица острова.

Размещение в гостинице.

Вечером пешая экскурсия к скале Шаманка, которая является визитной карточкой Ольхона.

Время в пути: 6-7 часов.
Питание: завтрак и ужин.

4 день
Экскурсия к мысу Хобой

Завтракаем и собираемся на экскурсию.

Сегодня вас ждет поездка на самый север острова – мыс Хобой.

Экскурсия позволит увидеть целый калейдоскоп разных природных пейзажей: миниатюрные острова, песчаные дюны, пьянящая разнотравьем степь, беломраморные скалы и обрывистые берега.

Оказавшись на Хобое, вы поймете, насколько велик и прекрасен Байкал, ведь вокруг вас будут бескрайние водные просторы, которые сливаются с горизонтом.

Хобой издревле почитается местными жителями и считается святым местом, поэтому брать какие-либо предметы, передвигать камни и громко кричать здесь не следует.

Вкусно и сытно пообедав, отправляемся на мыс Шунтэ или, как его называют в народе, «мыс Любви».

Гид расскажет вам, откуда произошло такое название.

Возвращение на базу.

Ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

5 день
Водное путешествие к о. Огой и святым источникам

Завтрак.

Сегодня вас ждет прогулка на катере по маршруту «Целебные источники – остров Огой».

Проплыв через пролив Малое море, корабль прибывает в живописную бухту Сурхайтэ.

Здесь в горах спрятан серебряный источник с целебной водой, издревле почитаемый местными жителями.

Пеший подъем к источнику ведет через степи и хвойный лес ( около 40 минут в одну сторону).

Испив целебной воды отправляемся на катере далее, на остров Огой.

На Огое вы прикоснетесь к буддийской святыне – Ступе просветления.

Ступа посвящена дакини Тромо Нагмо — буддийской богине, что подавляет все негативные проявления во всем мире.

Здесь можно загадать желание и обойти Ступу по часовой стрелке три раза – по поверью все задуманное должно исполниться.

Возвращение в поселок.

Ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

6 день
Отдых на берегу Байкала

Сегодня у вас свободный день – спланируйте его самостоятельно.

Вот несколько вариантов для вашего отдыха на Байкале:

  • тур в южную часть острова. Обещаем, вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь;
  • рыбалка на Байкале. Опытные рыбаки подскажут вам местные способы и хитрости рыбной ловли;
  • поездка по Ольхону на велосипеде, катание на катамаране, аренда квадроциклов и многое другое;
  • посещение краеведческого музея, поездка в этно-комплекс “Бурятская деревня”.

Эти экскурсии оплачиваются самостоятельно.

Питание включено: завтрак, ужин.

7 день
Возвращение в Иркутск

Завтрак.

Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах, время в пути около 6 часов.

Остановка в придорожном кафе (питание самостоятельно).

Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова).

Время в пути: около 6 часов.
Питание включено: завтрак.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутскаразмещение в отеле в Иркутске (2 суток)размещение в отеле на Ольхоне (4 суток)однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (заезды с 5.06
  • 19.06 и 04.09 экскурсия на катерах вдоль КБЖД)питание по программе:1 день – не включено2 день – завтрак
  • Обед3 день – завтрак и ужин4
  • 5 день – завтрак
  • Обед-пикник и ужин6 день – завтрак
  • Ужин7 день – завтракэкскурсии по программе:обзорная экскурсия к мысу Бурханавтомобильная экскурсия на мыс Хобойводная экскурсия Целебный источник — остров Огой
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание в Иркутске, на КБЖД и в придорожных кафе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • личная аптечка:
    • средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
    • препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
    • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию, для прохождения тоннеля КБЖД).
Есть ли скидки для детей?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):

  1. Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
  2. Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
14 июня 2022
Поездка прошла отлично. Организованно хорошо. Все четко, прекрасный гид Денис. Спасибо.
И
13 июня 2022
Поездка очень понравилась! Просто супер! 👍 Места великолепные, организация достойная, гид хороший, внимательный! Большое Всем спасибо! 👏🥰
Е
15 июня 2022
Прекрасный гид Денис Ларин, музыкант, организовал 2" квартирника" под гитару в собственном исполнении в т. ч на англ., исп. языках. Группа(13чел.) была сплоченной, организованной под четким руководством Дениса, не было задержки транспорта. Прекрасные виды ландшафта и природы, условия проживания, вкусное питание. Интересные экскурсии с подробным рассказом Денисом, этот человек влюблен и много знает о Байкале. Немного не повезло с погодой, с 6 по 9.06 было холодновато, иногда моросил дождик. Я доволен поездкой, рекомендую.

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