Встреча в 09:30 с гидом в аэропорту или на вокзале, знакомство.
Отправление на обзорную экскурсию по городу.
Иркутск – купеческий город с интересной историей, в 2016 году ему исполнилось 355 лет.
Мы посетим место основания города, набережную реки Ангара, Московские ворота, исторический квартал.
После экскурсии – размещение в гостиницах.
Свободное время. Вы сможете самостоятельно посетить музей декабристов и нерпинарий.
Питание: самостоятельно за свой счет.
Рано утром отправляемся на экскурсию «Кругобайкальская железная дорога».
Сначала на автобусе едем до п. Листвянка (времени для осмотра самого поселка здесь не предусмотрено).
Из Листвянки на пароме переправляемся в Порт Байкал, где происходит посадка в туристический поезд Кругобайкальский экспресс.
В 11 часов отправляемся в путешествие по старой железной дороге.
КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России, строилась она еще в царские времена и по праву является самой красивой и самой дорогой железной дорогой России.
Только представьте, около 6 часов ваш поезд будет двигаться по самым укромным байкальским местам – вы увидите уникальные архитектурные сооружения, тоннели и каменные галереи и, конечно же, ни с чем не сравнимые виды Байкала.
В жаркие летние месяцы, можно будет даже искупаться на длительных остановках.
Ну а самые удачливые смогут издалека увидеть визитную карточку Байкала – нерп.
Эти животные осторожные, боязливые, поэтому охотно следят за вагончиками на расстоянии, периодически высовывая из воды свои головы.
Прибытие в Иркутск поздно вечером.
Трансфер в гостиницы.
Питание: завтрак и обед.
В связи с изменением расписания поездов и невозможностью проведения экскурсии по КБЖД на поезде программы в рамках туров с 5.06, 19.06 и 04.09 будут проведены на катерах вдоль КБЖД.
Утром на микроавтобусах отправляемся на Ольхон – самый большой и красивый остров Байкала.
Время в пути займет 5–6 часов, половину из этого времени мы проведем на старинном Качугском тракте, окруженном живописными лугами, березами, полевыми цветами.
Наши гости по праву говорят, что дорога на остров это тоже своего рода экскурсия, ведь частая смена ландшафтов и многочисленные шаманские ритуальные места в этот день обычное дело.
Приближаясь к Ольхону мы проедем через Тажеранские степи, мимо крошечных соленых озер и наконец прибудем к паромной переправе.
Проплыв на пароме через пролив Ольхонские ворота, попадаем на остров.
Еще 35 км пути, и мы на месте – в п. Хужир – это туристическая столица острова.
Размещение в гостинице.
Вечером пешая экскурсия к скале Шаманка, которая является визитной карточкой Ольхона.
Время в пути: 6-7 часов.
Питание: завтрак и ужин.
Завтракаем и собираемся на экскурсию.
Сегодня вас ждет поездка на самый север острова – мыс Хобой.
Экскурсия позволит увидеть целый калейдоскоп разных природных пейзажей: миниатюрные острова, песчаные дюны, пьянящая разнотравьем степь, беломраморные скалы и обрывистые берега.
Оказавшись на Хобое, вы поймете, насколько велик и прекрасен Байкал, ведь вокруг вас будут бескрайние водные просторы, которые сливаются с горизонтом.
Хобой издревле почитается местными жителями и считается святым местом, поэтому брать какие-либо предметы, передвигать камни и громко кричать здесь не следует.
Вкусно и сытно пообедав, отправляемся на мыс Шунтэ или, как его называют в народе, «мыс Любви».
Гид расскажет вам, откуда произошло такое название.
Возвращение на базу.
Ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Завтрак.
Сегодня вас ждет прогулка на катере по маршруту «Целебные источники – остров Огой».
Проплыв через пролив Малое море, корабль прибывает в живописную бухту Сурхайтэ.
Здесь в горах спрятан серебряный источник с целебной водой, издревле почитаемый местными жителями.
Пеший подъем к источнику ведет через степи и хвойный лес ( около 40 минут в одну сторону).
Испив целебной воды отправляемся на катере далее, на остров Огой.
На Огое вы прикоснетесь к буддийской святыне – Ступе просветления.
Ступа посвящена дакини Тромо Нагмо — буддийской богине, что подавляет все негативные проявления во всем мире.
Здесь можно загадать желание и обойти Ступу по часовой стрелке три раза – по поверью все задуманное должно исполниться.
Возвращение в поселок.
Ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Сегодня у вас свободный день – спланируйте его самостоятельно.
Вот несколько вариантов для вашего отдыха на Байкале:
Эти экскурсии оплачиваются самостоятельно.
Питание включено: завтрак, ужин.
Завтрак.
Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах, время в пути около 6 часов.
Остановка в придорожном кафе (питание самостоятельно).
Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова).
Время в пути: около 6 часов.
Питание включено: завтрак.
Рекомендуем иметь с собой:
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.